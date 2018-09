Luftraum statt Wohnraum

Autor: U. Gellermann

Datum: 29. September 2018

Als wäre es der Vorgarten von Frau von der Leyen: Eurofighter der Bundeswehr, gut verstärkt von portugiesischen und belgischen Jets, spielten jüngst über der Ostsee Fangen mit einem russischen Bomber. Nun untersteht der Himmel über der Ostsee nicht der deutschen Verteidigungsministerin. Er ist einfach internationaler Luftraum. Und die Kampfflugzeuge sind ebensowenig Spielzeuge der Leyen-Kinder wie der russische Bomber. Auch sind die Raketen, Bomben und die Bordkanonen keine Förmchen oder Eimerchen. Macht nichts, sagen die angeblichen Strategen im Verteidigungsministerium. Wir zeigen dem Russen mal über der Ostsee, was eine deutsche Harke ist.

Vom Rand der Ostsee kommentierten die Kriegsberichterstatter in den deutschen Medien das gefährliche Spiel. Die besonders Deutsche Presseagentur gab die Sprachreglung aus und schrieb von einer "Nato-Luftraumüberwachung“. Als gehöre die Ostsee dem atlantischen Militärpakt. Und alle, alle schrieben ab: Von den n-tv NACHRICHTEN bis zur BILD-Zeitung, die tapfer von einem "Einsatz" berichteten.

Schon im August hatte die von ihrer eigenen Wichtigkeit durchtränkte ZEIT über britische Jagdflugzeuge kolportiert, die russische Kampfflieger über dem Schwarzem Meer "abgefangen hatten". Das Zentralorgan der deutschen Oberstudienräte formulierte mit eigentümlicher Lässigkeit von einem "Luftraum der Nato-Militärallianz". Die Frontlinien der Schreibtischgeneräle werden munter verschoben: Heute gehört ihnen die Ostsee morgen das schwarze Meer, wann gehört das Gelbe Meer wem? Nicht lachen: Südkorea hat eine Küste am Gelben Meer und der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich für eine stärkere Zusammenarbeit des Atlantischen Bündnisses mit Südkorea ausgesprochen. Mit dem Land unterhalte die Nato eine der längsten Partnerschaften außerhalb Europas. Die Krake hat viele Arme.

Als sei es nichts weiter als ein Kostüm-Ball, berichten die deutschen Medien über Räume in der Luft, in denen uniformierte Zeitbomben einen Krieg mit Russland vorbereiten. Und der Bundestag beschloss jüngst aus der Deckung seiner parlamentarischen Immunität eine deutliche Erhöhung der Ausgaben für die Bundeswehr auf 38,9 Milliarden Euro im Jahr 2018. Kein Geld für Straßen, Brücken, Schulen? Macht nichts. Man muss ja für den Eurofighter sparen, der kostet pro Stück 33 Millionen Euro und sechs von diesen Dingern mussten jüngst dringend den Luftraum über der Ostsee schützen. Da bleibt einfach kein Geld für Wohnraum.

Am 30. September 2018 schrieb Der vom Helmholtzplatz:

"Die besonders Deutsche Presseagentur", köstlich. BDPA wäre die Abkürzung. DBDPA passt auch. Die doof bleibt doof Presseagentur, Mietmaulagentur versteht ja kaum einer. Bomben für Frieden, Freiheit und Demokratur aus dem Hause Albrecht sind doch bekannt. Wie sagte einst der verst. Bundeskanzler Schmidt das Staatsterrorismus die schlimmste Form von Terrorismus sei. Der Apfel fällt nicht weit vom CDU-Stamm (Aktion Feuerzauber) https://de.wikipedia.org/wiki/Celler_Loch. Und da es ja, endlich, wieder gegen den bösen Russen geht (da frage ich doch gleich mal meinen Opa) wird selbstverständlich der Rubel rollen. Funktioniert auf der arabischen Halbinsel doch auch. Also für die Wertewestenseite selbstredend. Da befand ("Freichheit .." rief sie aus, die Frau vdL) doch der Bundesrechnungshof das McDonaldsKinseyKingKong ca. 200,-Mio Euro vom Verteidigungsministerium bekam. Alles nicht ganz sauber befand besagter Hof. "Frechheit ..." rief die Frau vdL "...mein Sohn arbeitet doch bei MCDingsBums, der passt ganz dolle (so sagen die in Niedersachsen) auf das schöne, nun unser, Steuergeld auf. Ich weiß garnicht was sie haben.". So ein Adelsgeschlecht wie vdL hat auch einen etwas teureren Lebensstil als ein 463,- Euro Arbeitnehmer oder ein SGB-Bedürftiger, das versteht sich doch von selbst. Der Apfel fällt nicht weit vom CDU-Stamm. Jedenfalls hat die zweite Tranche an McDingsbums ja den gewünschten Erfolg gehabt denn wie der Galerist und andere ja schreiben scheinen die einst so defekten Flieger wieder zu fliegen. Ich kann mir vorstellen das bei Fam. Albrecht mit vdl-Anhang und Fam. Udeth etc. die Sekt.. äh Schampuskorken knallten. Krimsekt war es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Den Krimsekt müsste die genannte Bagage ja bezahlen, und das Zeug wurde noch nie bezahlt sonder immer gestohlen und geraubt. Und daran wird gearbeitet.