Bye, bye England

Wenn Krokodile weinen

Autor: U. Gellermann

Datum: 03. Februar 2020

Es war rührend: Tränen in den Augen zeigten die veröffentlichten Bilder zum Austritt der Briten aus der EU. Und die deutschen Wichtig-Medien weinten heftig mit: "In Tränen vereint" wusste die Süddeutsche Zeitung zu schreiben, und auch der FOCUS sah einen "Abschied mit Tränen". Mag auch bei diesem oder jenem EU-Abgeordneten die romantische Selbsttäuschung zu echten Tränen geführt haben, so weiß man doch: Krokodile weinen beim Verzehren ihrer Opfer tatsächlich. Weil die Tiere beim Fressen heftig zischen und schnaufen, wird Luft so stark durch die Nasenhöhlen gepresst, dass sie die Tränendrüsen zum Entleeren bringen. Und wer den Banken-Komplex der City of London, das Zentrum neoliberaler Grausamkeit und der Profit-Fresssucht kennt, der weiß, wo die Krokodile lauern.

Was ist das für ein Land, das die EU verlässt? Es ist das Land, in dem seit Jahr und Tag ein Journalist einsitzt, ein Mann, der im Gefängnis gefoltert wird und für den weder die Brexiteers noch die Remainers einen Finger gekrümmt haben. Ein Land, das im Interesse der USA, die unbedingt den Journalisten Julian Assange mundtot machen will und alle erdenklichen Rechte mit Füssen tritt: Die Pressefreiheit, das Recht auf freie Meinung, das absolute Folterverbot. Großbritannien unterstützte die Osterweiterung, die die EU politisch uneiniger denn je gemacht hat und die paranoide Russophobie Polens und der baltischen Staaten, die andere europäische Länder in einen gefährlichen Konflikt mit Russland drängt, der ihren eigenen Interessen zuwiderläuft. Großbritannien war ein US-Pfahl im Fleisch der Westeuropäer.

Die Kampagne zum Verbleib der Briten in der EU zeigte nachdrücklich, von welch imperialem Geist die sogenannte "Einheit der Europäer" besessen ist: Immer war von EUROPA die Rede, wenn von der EU hätte gesprochen werden müssen. Denn natürlich ist der europäische Kontinent immer noch viel größer als die Europäische Union, die gierig ihre Zähne in jedes weitere Land schlug, dass ihren Markt vergrösserte, ihre Ungleichheit und ihre asoziale Steuerpolitik. Ein Monster, dass keine demokratische Verfassung kennt, nur eine unersättliche Bürokratie. Zweimal sollte über einen Entwurf einer EU-Verfassung abgestimmt werden: In den Niederlanden und in Frankreich. Als die Verfassung in beiden Ländern scheiterte, brütete der Europäische Rat, das Gremium der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, den "Vertrag von Lissabon" aus, der an den Völkern vorbei vom EU-Parlament abgenickt werden musste. Ein Vertrag, der die Regelungen zu EU-Militäreinsätzen aus dem Nizza-Vertrag erweitert und damit das Wirtschaftsbündnis zum Verteidigungsbündnis weiterentwickelt.

Nahezu alle Mitglieder der EU sind zugleich auch Mitglieder der NATO: Das Krokodil hat Zähne. Spätestens beim Versuch die EU um die Ukraine zu erweitern, hätten auch Schwachsinnige merken müssen, wes Geistes Kind die Europäische Union ist: Ein Kind des US-Imperialismus, der rund um die Ukraine beinahe einen Krieg des Westens gegen Russland losgetreten hätte. Nur besonders Sinnige, wie Katja Kipping, Vorsitzende der Partei DIE LINKE, mochten im Brexit-Moment diesen Satz ablassen: "Dass Großbritannien die Europäische Union verlässt, ist ein schwarzer Tag für die europäische Idee". Die „europäische Idee"? Das EU-Gebilde, von einer transnationalen kapitalistischen Bürokratie kommandiert, ist so europäisch wie ein Hamburger vegetarisch ist.

Es wäre an der Zeit, die Gesellschaft der Krokodile zu verlassen, die gescheiterte Europäische Union aufzugeben und eine Kooperation souveräner Demokratien anzustreben, die sich von der Umklammerung der USA und ihrer NATO befreien. Eine Gemeinschaft, in der die Völker das Sagen haben und nicht Sprechautomaten wie Ursula von der Leyen. Eine Gemeinschaft, die in Frieden mit Russland leben will und den sozialen Frieden durch den Abbau des wirtschaftlichen Gefälles zwischen den Staaten zum Programm erhebt. Eine Gemeinschaft, deren Verfassung durch Volksabstimmungen demokratisch legitimiert wird und in der das Recht auf den politischen Streik verankert ist. Um den Krokodilen Grund zum Heulen zu geben.



Kommentare

Folgende Leserbriefe wurden zu diesem Artikel geschrieben:

Am 04. Februar 2020 schrieb altes Fachbuch: lernfragen!!

- "Kooperation souveräner Demokratien" bedeutet was? dass das, was vor der EU war, souveräne demokratien waren?

- "umklammerung ..... nato .... usa.."?? bitte die chronologie erklären: erst "demokratie" und ami go home oder andersrum?

- bei der kipping ist "eu vs. europäische idee" DER "ahistorische UNSINN"! der galerist beschwört eine gemeinschaft, " in der die Völker das Sagen haben"!? welche völker, und wer hat da wie das sagen, mit oder ohne parlamentarismus...??

- weder der parlamentarismus, noch die EU sind erfindungen der "linken" (incl. PdL)!!! aber sobald sie im orchester auf der titanic die letzte geige spielen, werden SIE zum feind!? obwohl sie demokratisch legitimiert werden, aber unter den spielregeln auch limitiert sind? wer kümmert sich wann und wie um diese spielregeln, die älter als jedes links ist?? ääääähm, das entscheidet mein kontostand!

- und um gottes willen: unser mann in athen muss sich schon entschuldigen, die PdL in die nähe von links gerückt zu haben:( was für framing läuft hier denn ab??

Antwort von U. Gellermann: Auch vor der EU war z. B. die BRD nicht souverän.

Chronologie wird in den Kämpfen entschieden.

Weder ist die LINKE der Feind noch wurde behauptet, die LINKE habe den Parlamentarismus oder die EU erfunden.

Am 04. Februar 2020 schrieb Marc Britz: @ Uli



Naturlich meine ich mit der Linken nicht die gleichnamige Partei. Insbesondere nicht die Kipping-Fraktion. Allerdings habe ich auch keine grosse Hoffnung was Aufstehen betrifft. Aus bereits des ofteren hier dargelegten Grunden.



Die einzige ernstzunehmende Kraft, die das von mir angesprochene Problem der EU-weiten Organisation angeht ist DIEM25. Was nicht heisst, dass diese unproblematisch ist. Fur mein Eintreten fur DIEM habe ich schon an anderer Stelle auf dieser Seite genug Haue bekommen. Brauchen wir daher nicht wieter ausfuhren.



Mit Linke meine ich einfach allgemein Krafte, die fur Frieden, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit eintreten. Krafte, die sich sowohl ausserparlamentarisch als auch in den Parlament organisieren um am gleichen Strang zu ziehen waren aus meiner Sicht ideal. Leider tun sie dies bisher nicht.

Am 04. Februar 2020 schrieb Kurt Wolfgang Ringel: War es ein (Gesamt-)- Europäischer Traum? Nein! Auf den Inhalt der Träume kommt es an. Wir können sehr viele Träume von Europa haben. Und alle diese Träume sind sehr stark unterschiedlich bis diametral in ihren Inhalten. In der derzeitigen EU werden von jedem Staat und jedem Konzern (!) unterschiedliche Träume geträumt. Aber jeder dieser einzelnen Träume hat überwiegend Profit, Gier, Macht und Krieg zum Inhalt.



Der Traum der EU von vereinten Europa, der sich erfüllen soll, muss im Gegensatz dazu sehr stark anders aussehen! Ein vereintes Europa muss alle Staaten integrieren. Dagegen streben die bisherigen EU-Staaten danach, die Staaten außerhalb der EU mit Krieg und Völkerhetze zu überziehen. Sichtbares Zeichen sind die aktuell 2020 in Mitteleuropa und in den baltischen Staaten abgehaltenen provokativen Militärmanöver, und das mit Absicht und vorsätzlich an den Grenzen zu Russland. Das ist wahrlich keine Einladung, ein vereintes Europa zu schaffen.



Ein vereintes Europa kann nur unter gesamteuropäischen Verhältnissen als Einheit existieren. Aber Europa als solches ist nicht lebensfähig unter dem Diktat von USA, NATO und EU! Der heutige Traum der EU von einem Gesamt-Europa ist nur eine Seifenblase. Sie ist keine Wahrheit; nicht mal ein Wahrheitsersatz.



Einheit setzt Einigkeit voraus. So ist für ein vereintes Gesamt-Europa die Einheit aller europäischen Staaten, Völker, Kulturen und Nationen erforderlich! Nur unter diesem hohen Maßstab kann die Einheit von Europa Wirklichkeit werden. Um diesen Anspruch zu erfüllen, dürfen alle verantwortlichen Politikerinnen und Politiker nicht wir national-orientierte Kleinkrämer handeln!



Diese EU ist nur eine Profit-Vorteils-Union; sie ist keine Vereinigung freier, selbstständiger Völker und Menschen des europäischen Kontinents. Der Brexit-Nadelstich in diesen Luftballon führt zu einem Inhaltsverlust, der umso größer wird, wenn dem Brexit weitere Nadelstiche erfolgen! Es war also kein realistischer Traum von Europa, sondern nur eine europäische Seifenblase.

Am 04. Februar 2020 schrieb Marc Britz: Mir tun die Engländer schon leid. Auch die mit Meisterhand vom eigenen Chauvinismus verblendeten. Wenn erst mal der letzte Rest der öffentlichen Einrichtungen in Gesundheits-, Bildungs- und Verkehrswesen privatisiert sind, wenn dann die letzten, wenn auch dürftigen, EU-Richtlinien zum Arbeitnehmer- und Umweltschutz zu Gunsten der grosskapitalistischen Profitinteressen aus dem Weg geräumt sind, wenn alle Steuerlast entgültig auf die Reste der unteren Mittelklasse und das Prekariat umverteilt ist, wird man schon sehen vor wessen Karren man sich da noch gründlicher hat spannen lassen: Den der Trump-USA. Die EU mag ein Konstrukt der US-hegemonialen Nachkriegsordnung sein. Was jetzt kommt wird noch unberechenbarer, noch dreckiger, noch direkter, noch kälter ausbeuterisch! Was für Personen gilt, gilt auch für Staaten: nur im Verbund können sie sich gegen Stärkere wehren. Eine Zersplitterung der EU ist daher im allerersten Interesse der USA.



Und ja, die EU mag ein undemokratisches, kapitalistisches und damit naturgemäss imperialistisches Gebilde sein. Wer erwartet denn was anderes in einer Welt, in der das Kapital regiert? Dennoch gibt es auch dort Ansatzmöglichkeiten zur Änderung. Änderungen, die um so wirkmächtiger wären, je einiger die EU ist. Ein kleines Beispiel: Die Nominierung der EU-Kommission ist nicht demokratisch legitimiert, die mächtigsten EU-Staatschefs einigen sich auf einen Kandidaten. Deswegen haben wir jetzt die adlige anti-russische Kriegstreiberin von der Leyen als Chef der EU. Allerdings musste ihre Kandidatur zunächst vom europäischen Parlament abgesegnet werden. Das ist bei Leibe keine Formalie, auch wenn es im derzeitigen Politikbetrieb vielleicht so aussieht!!! Wäre das EU-parlament mit anti-kapitalistischen, friedens-bemühten und umwelt-bewussten Kräften besetzt, hätte die Dame, und das Programm für das sie steht, keine Chance. Die Frage ist also, warum die Linke Chancen dieser Art nicht nutzen kann. Die Antwort ist: Weil sie es bis jetzt nicht vermochte sich gegen die institutionelle und mediale Übermacht des Grosskapitals in der EU behaupten konnte. Und weil sie es nicht schaft sich EU-weit zu organisieren.



Was das Ziel einer solchen Organisation betrifft, kann es nicht besser formuliert werden als im letzten Absatz dieses Artikels.

Antwort von U. Gellermann: Falls mit Linken auch die Linkspartei gemeint sein sollte: Die anfänglich durchaus achtbare Partei (PDS/PdL) ist zwischenzeitlich im Parlamentarismus abgesoffen: Gerade und auch ihre Haltung zur EU macht das deutlich: Von der europäischen Idee reden und die EU meinen, welch ein ahistorischer Unsinn. Wenn die Linksparte nicht außerhalb der Parlamente auf die Füße kommt, dann wird sie weiter im Parlament auf dem Kopf stehen.

Am 03. Februar 2020 schrieb Uschi Peter: Wieder interessante Einsichten für mich, danke für den Beitrag. Ich denke, dass z.B. die Vysehrad-Staaten sich ganz genau ansehen, wie es mit GB weitergeht. Dann könnte mindestens Ungarn auf "dumme" Gedanken kommen. Ist der Austritt GBs der Anfang vom Ende dieses so problematischen Konstrukts?



Ob damit auch die Nato obsolet wird, glaube ich nicht. Diesen Fuß wird die USA nicht aus Europa nehmen.



Am 03. Februar 2020 schrieb Alexander Kocks: Drei Tage nach dem Brexit stelle ich verwundert fest:

Alle Tatarenmeldungen der deutschen Medien zum Brexit sind bisher ausgeblieben.

Sowohl in Großbritannien als auch in Kontinentaleuropa geht immer noch morgens die Sonne auf und abends unter.



Alle Wasser fließen nach wie vor von den Höhen Richtung Meer. Der Wind weht nach wie vor in unterschiedlichen Stärken aus allen Himmelsrichtungen und es gibt nichts neues unter der Sonne. Die Frankfurter Finanzwelt wartet immer noch auf die zahlreichen britischen Banken die ihren Sitz von London nach Frankfurt verlegen wollten. Sicher kann es noch geschehen,dass den Briten in den nächsten Monaten, wie prophezeit, das Toilettenpapier knapp wird, aber dem kann abgeholfen werden. Die Bewohner

Großbritanniens brauchen nur eine deutsche Tageszeitung zu abonnieren, diese auf die Toilette hängen und dann dient das Produkt doch noch einem nützlichen Zweck. Am besten eignen sich dazu die Süddeutsche, ZEIT, FAZ die WElT etc, Spiegel, Stern und Fokus sind ungeeignet wegen des Glanzpapiers, sind also im Grunde überflüssig.

Das neokoloniale Projekt EU wird auch ohne Großbritannien weiter Expandieren. Ohne neue Kolonien wie z.B. den Kosovo, Mazedonien, die Ukraine, Georgien wird das System kollabieren. Das Schneeballsystem der EU, also auf Pump finanziertes Wachstum durch neue Kolonien lässt sich nicht anders aufrecht erhalten.



Am 03. Februar 2020 schrieb Franz Freudhammer: Die Eu ist eine zutiefst undemokratische Veranstaltung. Da werden Figuren, die gar nicht zur Wahl standen als Führer eingesetzt und über allem schwebt die EZB, die keiner demokratischen Kontrolle unterliegt. Da werden immer mehr Kompetenzen aus den Mitgliedsländern abgezogen, räuberische Kriege für ein fremdes Imperium mitgetragen, die Sozialsysteme systematisch erodiert, die Sprachen und Kulturen geschliffen, die alten Völker durch massenhafte Zuwanderung irreversibel zerstört…





Es hat auch bei mir länger gedauert, bis ich, abgeschreckt durch unsympathische EU-Kritiker und seit Kindertagen von einer grenzenlosen Welt träumend - erkannte: Die EU ist eine zutiefst undemokratische Veranstaltung, von Banken und Konzernen erdacht und durchgesetzt, und wir durften dazu nicht einmal Gick und schon gar nicht Gack sagen. Die Euroeinführung war einer der größten Raubzüge der Geschichte und das Ganze vernebelt mit Sprüchen von "Neuer Weltordnung" und Grenzenlosigkeit. Und das Tragische daran: das System wird nicht (derzeit wohl nur in Frankreich) mit Polizeigewalt aufrechterhalten (und von den politischen Vertretern der Konzerne, die nicht müde werden die alten verlogenen Sonntagsreden zu halten), sondern auch von den Kräften, die sich eigentlich Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Demokratie auf die Fahnen geschrieben haben.



Am 03. Februar 2020 schrieb Thomas Movtchaniouk: Auch wenn es nicht viel bringen mag - es gibt eine aktuelle Petition für die sofortige Freilassung Julian Assanges:

https://www.openpetition.eu/petition/online/free-julian-assange-now

Am 03. Februar 2020 schrieb Edgar Schneider: ."...zu EU-Militäreinsätzen aus dem Nizza-Vertrag erweitert und damit das Wirtschaftsbündnis zum Verteidigungsbündnis weiterentwickelt..."

Treffender wäre wohl der Begriff „Kriegsbündnis""

Der Artikel ist auf den Punkt gebracht. Diesmal angemessen tierisch. Eine undemokratisch Union der Krokodile. Hyänen, Blutsauger und Ratten hat niemand gewollt. Aber das interessiert die gekauften und ferngesteuerten Politiker in Berlin, Brüssel und Paris nicht, die Interessen der Menschen, die deren Mär von einem sozialen,

friedlichen, und gerechten vereinten Europa geglaubt haben, würden bitterlich enttäuscht

DIESE EU - wie von Uli wieder mal tierisch trefflich beschrieben (Brehm hätte seine Freude gehabt) will ausser den Eliten, den Banken und der Rüstungsindustrie niemand, sie würde in jedem Land, gäbe man den Menschen die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, abgewählt, und ihre korrupten Protagonisten in die libysche Wüste geschickt. Als erste Sprechblasen-Uschi und der ferngesteuerte Hosenanzug mit Namen Frau Doktor Merkel.

Am 03. Februar 2020 schrieb Lutz Jahoda: WARNUNG AN EUROPA:

TOD IST VON UNUNTERBROCHENER DAUER

HALTET ABSTAND!

WARNING

DEATH IS SO PERMANENT

KEEP DISTANCE!



In meiner Geburtsstadt Brünn (heute nur noch Brno) Hauptstadt des Landes Mähren, lediglich 110 Kilometer vor den Toren Wiens, hängt im Durchgang zum Alten Rathaus ein Krokodil.

Die Sage dazu lautet, dass selbst Ritter dieses Landeskinder fressenden Ungeheuers nicht Herr wurden, doch ein findiger Bürger der Stadt mit folgendem Tun Erfolg hatte: Er mischte ungelöschten Kalk ins Lockfutter, das gierige Krokodil verschlang es und verbrannte innerlich.



Was lehrt uns diese uralte Kunde?

Was legen wir in Europas Wunde,

Damit dran der Überseegierschlund erstickt?



Die Antwort darauf, absolut nicht verzwickt:

Distanz, um uns nicht selbst zu ruinieren.

Lasst "America First" allein implodieren!

Am 03. Februar 2020 schrieb Hans Informat-Ion: Es ist doch bekannt wie das Große Geld den Kleinen Leuten seine Herrschaft verkauft: Die verständliche Sehnsucht der Völker (Europäische Idee) nach einem stabilen Frieden in Europa wurde von der USA und seinen Vasallen benutzt um die EWG/EU/NATO zu installieren als ein Instrument des Kalten Krieges gegen Russland! Was sonst suchen die EU-NATO-Armeen an den Grenzen Russlands!? Man stelle sich mal das Unvorstellbare vor, dass Russland mit China und dem Iran an den Grenzen der USA aufmarschieren würde! Uli zähle ich zum Club der Aufrechten in dieser irren Welt!!!

Am 03. Februar 2020 schrieb altes Fachbuch: und JA, es gibt sie: vegetarische burger!!

wenn juristische personen wie höcke, amazon, merkel+schäuble oder die kipping sich zur EU oder europäischen idee äußern, meinen die noch immer nicht das gleiche!!

ich gehe mit jeder kritischen betrachtung der EU-realität mit, aber distanziere mich von der behautung, die PdL wäre eine "verteidigerin" dieser institution!! "Für ein solidarisches Europa der Millionen,

gegen eine Europäische Union der Millionäre" war das wahlprogramm - natürlich hier angefeindet, weil man die NATIONEN stark reden will!?

es waren kapitalisten, die die feudale kleinstaaterei mit plebejischem blut hinwegfegten, und es sind globale imperialisten, die das mit den "national"staaten fortsetzen (MÜSSEN)!!

die bösen kommunisten schwätzen von der dialektik zwischen dem entwicklungsstand der produktivkräfte und dem der produktionsverhältnisse!

möge der den nachweis erbringen, der glaubt, dass auch nur ein "national"staat dem globalismus absagen kann!

übrigens ist dies auch einer der gründe fürs "kollabieren" des "sed-regimes"!!

übrigens sagte kipping in einem atemzug: "Der Brexit ist aber auch ein historischer Weckruf an alle progressiven Kräfte: Wenn wir wollen, dass Europa künftig wieder ein Raum der demokratischen Freiheiten, der sozialen Sicherheiten und des grenzüberschreitenden Zusammenhalts wird, müssen wir in Deutschland für Mehrheiten diesseits von CDU/CSU kämpfen."

was die briten tun, ist also sche*ßegal, WIR haben in DE genug zu tun!

Antwort von U. Gellermann: 1. Das Zitat stimmt.

2. Auch in der PdL gibt leider eine Neigung, die EU mit „Europa“ zu verwechseln.

Am 03. Februar 2020 schrieb Einar Schlereth: Ich halte den Artikel für ausgezeichnet. Den Wunsch "einer Kooperation souveräner Demokratien ... und eine Gemeinschaft, in der die Völker das Sagen haben" würde ich auch gerne unterschreiben, wenn ich nur im allergeringsten daran glauben könnte.

Am 03. Februar 2020 schrieb cornelia Praetorius: Zu Eckhard Dietz' Kommentar bzgl. der europäischen Idee.

Ich fürchte die europäische Idee war immer eine US-amerikanische, nämlich die EU in erster Linie zum Absatzmarkt für die USA zu bestimmen, was auch gut zu dem Marshallplan paßt, den ja auch alle westeuropäischen Protektorate der USA bekommen haben. Im Lissabon-Vertrag wurden mal eben kurz unsere Grundrechte gestrichen oder ausgelassen, die vorher noch rudimentär vorhanden waren.



Am 03. Februar 2020 schrieb Paulo H. Bruder: Es gab und gibt nicht nur den einen "US-Pfahl im Fleisch der Westeuropäer". Warum findet beispielsweise die BRD (Büchel, Ramstein usw.) keine Erwähnung?

Am 03. Februar 2020 schrieb Gunnar Groß: Müssen Sie denn schon wieder Frau Kipping in die Pfanne hauen? Sie zur "Sinnigen" machen und so in die Nähe des Schwachsinns rücken?

Antwort von U. Gellermann: Bitte das Zitat von Frau Kipping lesen.

Am 03. Februar 2020 schrieb Iris Gusner: Gellermann spricht mir aus dem Herzen.

Am 03. Februar 2020 schrieb Karin Petersen: Dieser Artikel ist eine Erholung. Die Trauerspiele im Mainstream waren nicht zu ertragen. Hier bläst ein frischer, scharfer Wind den "Krokodilen" ins Gesicht, danke.

Am 03. Februar 2020 schrieb Eckhard Dietz: furios und leider äußerst korrekt diese konkrete Einschätzung der EU. Leider - muss man sagen - gibt und gab es tatsächlich so etwas wie eine europäische Idee. Immer noch tiefsitzend in der Kriegs- und Nachkriegsgeneration und in großen Teilen der Jugend. Eine Idee, die von der aktuellen EU-Verfassung und -Praxis konterkariert wird und in Anspruch genommen wird nicht nur bei feierlichen Anlässen, sondern um die einzelnen geschilderten Schandtaten zu bemänteln. Derartige lebendige und langlebige Ideen kann und darf man nicht links liegen lassen. Sie lassen sich auch nicht einfach aufgreifen und für den Abbruch eines alten, kaputten und Aufbau eines neuen Konstrukts benutzen.