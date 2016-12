Weihnachten an der Islam-Front

Die Legende vom Kampf gegen den Terror

Autor: U. Gellermann

Datum: 26. Dezember 2016

Da war er wieder, der deutsche Rache-Engel: Auf dem Adventsmarkt im Feldlager von Masar-i-Scharif in Afghanistan lief Frau von der Leyen durch die weihnachtliche Gegend. Die Dame war schon mehrfach zum Fest dort: „Die Besuche der Verteidigungsministerin kurz vor Weihnachten haben Tradition“, teilt die Bundeswehr mit. Denn der deutsche Recke steht dort auf Wacht gegen den Terrorismus. Und das schon seit 15 Jahren. Da gab es in Deutschland noch gar nichts zu rächen. Aber an der Seite der USA wurde tapfer der Terror bekämpft. Mit dem bekannten Erfolg: Mehr Terror, mehr Tote. In Afghanistan ohnehin. Aber natürlich auch in allerlei anderen Ländern.

Ziemlich pünktlich, nach dem Ende des Sozialismus, als dem Kapitalismus ein prima Feind abhanden gekommen war, warf Samuel Huntington 1996 sein Buch „The Clash of Civilizations“ auf den Markt. Mit dem „Kampf der Kulturen“ war in den Machtzentralen des Westens ein neuer Feind gefunden: Der Islam. Ein Gespenst, mit dem die Massen geängstigt und diszipliniert werden konnten. Ein Widersacher, der zudem über den Treibstoff verfügte, der nicht nur die Wirtschaft antrieb sondern auch den Rohstoff-Hunger des Westens gieren ließ: Öl. Und weil „unsere“ Kultur als die überlegene verkauft wurde, musste das auch bewiesen werden: Im Irak, in Afghanistan, in Libyen und in Syrien. Die Zahl der Toten, primär auf der Seite der islamisch geprägten Länder, ist ohne Ende. Mehr als 700 Luftangriffe haben die USA im Jahr 2016 allein in Afghanistan geflogen. Aber die kaputten Hütten, die ermordeten Ziegenhirten und deren Familien sind nie auf TV-Bildern zu sehen.

„Sie stehen dafür ein, dass wir uns nicht unterkriegen lassen vom Terror, dass wir uns wehren gegen diejenigen, die die Menschen terrorisieren“, glaubte Frau von der Leyen vor ein paar Tagen auf dem Bundeswehr-Adventsmarkt den Soldaten in Afghanistan sagen zu müssen. Flankiert wird diese sonderbare Frau von der BILD-Zeitung: „Fast 3.300 deutsche Soldaten sind momentan im Auslandseinsatz. Drei der Einsatzgebiete sind das afrikanische Mali, der Balkanstaat Kosovo und der arabische Staat Libanon im Norden Afrikas. Von dort haben sechs Kameraden für BILD über ihr Weihnachten im Einsatz berichtet“. DAS SIND UNSERE WEIHNACHTSHELDEN schreibt das Blatt. Unsere Weihnachtshelden leiden unter einem schweren Weihnachtsbaum-Mangel: Mal ist er nur künstlich teilt Stephan G. aus dem Libanon mit, dann zu sperrig „da die Feldpost so große Sendungen nicht verschicken kann“ berichtet die Soldatin Nicole B. aus Mali.

Ob es auch ein Weihnachtsmarkt war, den der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Volker Wieker vor ein paar Tagen im türkischen Incirlik besuchte? Nein, der ranghöchste Soldat der Bundeswehr traf sich dort mit Brigadegeneral Ismail Günaydin, dem Kommandeur der türkischen Luftwaffenbasis. Um diese Sätze abzusondern: „Die Hydra des Terrorismus beschränkt sich nicht nur auf ein einzelnes Gebiet. Umso wichtiger ist die Entschlossenheit der internationalen Staatengemeinschaft, dagegen vorzugehen.“ Das erzählte der General auf einem Stützpunkt der türkischen Diktatur, die munter das eigene Volk terrorisiert. Doch General Wieker hat für solche Einzelheiten keine Zeit. Er muss schnell weiter nach Katar zur Außenstelle des deutschen Einsatzkontingents im dortigen CAOC (Combined Air Operations Centre). Denn dort befindet sich unter Führung der Vereinigten Staaten auf der Al Udeid Air Base der „Einsatzgefechtsstand der alliierten Luftstreitkräfte in Afghanistan“.

Katar ist einer der wesentlichen Finanziers des arabischen Terrorismus. Besonders viel katarisches Geld fließt nach Syrien. Dort finanziert das Emirat die terroristische “Nusrah Front“, einen al-Qaida Ableger. Das Geld ist gut angelegt, falls der syrische Präsident Assad weichen sollte, kann Katar endlich seine Erdgas-Pipeline zur Türkei bauen. Katar aber kann nichts mit dem internationalen Terror zu tun haben, erklärte die Kanzlerin jüngst, als solche Nachrichten auftauchten. Denn Katar, so schreibt das Auswärtige Amt, „engagiert sich mit Investitionen in Deutschland und hält u.a. Beteiligungen an Volkswagen, Hochtief und Siemens.“ Dass in diesem Land des Terrors, der Sklavenarbeit und des religiösen Fanatismus die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 mit deutscher Hilfe ausgerichtet wird, kann den ranghohen Besucher aus Deutschland nicht kümmern. Wahrscheinlich musste der General die Unterkünfte deutscher Soldaten mit Tannenzweigen schmücken.

„Unsere Werte werden siegen“, behauptete die Kanzlerin nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin. – Auf dem Speiseplan der Truppenverpflegung im Kosovo, dem Bundeswehr-Feldlager Prizren, stand für Mittag am 24. Dezember: „Vorspeise Festtagssuppe, Hauptmahlzeit Rumpsteak oder Kalbsbraten, für die Vegetarier Gemüsefrikadelle, und zum Nachtisch Vanillecreme mit Himbeersoße.“ Seit dem 12. Juni 1999 ist die Bundeswehr im Kosovo. Dieser Staat wurde damals mit den Luftangriffen der NATO auf Jugoslawien geboren. Seit der „Befreiung“ des Kosovo sind dort mit saudischem Geld 240 neue Moscheen gebaut worden. Streng fundamentalistisch wahabitischer Provenienz, versteht sich. Rund 360 Dschihadisten stellt das kleine Land für die Terror-Gruppen in Syrien.

Wo siegen welche Werte? Die wertvollen westlichen Bomben treffen zumeist islamische Köpfe. Die wertvollen deutschen Beziehungen zu Katar und Saudi Arabien wurden und werden zu keiner Zeit in Frage gestellt. Der Kampf gegen den Terror zeugt nur neuen Terror. Das Weihnachtsgeschwätz der deutschen politischen und militärischen Führung soll mit seinem Lametta die Paten des Terrors in Kanzleramt und dem Verteidigungsministerium tarnen. Stille Nacht allerseits. Der Baum brennt.



Kommentare

Folgende Leserbriefe wurden zu diesem Artikel geschrieben:

Am 26. Dezember 2016 schrieb Rüdiger Becker: Den jüngsten Auftritt von Frau Dr. von der Leyen in Afghanistan empfand ich als besonders bizarr. Unverdrossen streute sie dort völlig absurde Durchhalteparolen. "Es wird schon noch alles gut".Mit welcher schweren Störung muss man geschlagen sein, um nicht zu erkennen - oder um verdrängen zu können -, dass das eigene militärische Konzept längst krachend gescheitert ist, dass zumindest am Hindukusch nicht einmal mehr Gesichtswahrung gelingen wird. Unterdessen sind in Deutschland viele Stimmen ermüdet verstummt, die über viele Jahre für eine politische Lösungsstrategie als einzige reale Chance auf Beilegung der zahlreichen Konflikte mit der muslimischen Welt geworben haben. Strategien, Grundsatzpapiere, selbst Verfahrensabläufe lagen und liegen fertig ausgearbeitet in etlichen Schubläden. Aber Frau Leyen und die Clique um sie lassen lieber weiter völlig sinnlos kämpfen, sterben und Steuermittel verschwenden. Es sieht nicht gut für das Seelenheil der beknnenden Protestantin aus. Wenigstens das.

Am 26. Dezember 2016 schrieb Lutz Jahoda:

Danke für die erhellende Weihnachtsbotschaft!

Am 26. Dezember 2016 schrieb Samy Yilderim: Alles ebenso wahr wie unerfreulich in Ihrem Artikele. Nur ein paar kleine Anmerkungen, die sein muessen.



Das Buch "Clash of Civilizations and the Remaking of World Order" von Samuel Huntington erschien zwar 1996, aber den Begriff hatte Huntington bereits 1993 in einem Artikel in "Foreign Affairs" verwendet. Der Artikle war eine Reaktion auf das Buch "The End of History and the Last Man" (1992) von Francis Fukuyama. Noch frueher hatte Bernard Lewis diesen Begriff gebraucht, gewissermassen erfunden: "The Roots of Muslim Rage", in der Ausgabe vom September 1990 von "Atlantic Monthly".



1991 war der Hollywod-Streifen "Not Without my Daughter" in die Kinos gekommen. Die Hauptdarstellerin Sally Field hatte in den Siebzigern und Achtzigern in zahlreichen sozialkritischen Filmen mitgespielt. Auch eine Art von beruflicher Umorientierung.



In den Achtzigern waren die Moslems noch Helden gewesen, etwa im Film "Rambo III" (1988), wo Sylvester Stallone als Vietman-Veteran "John Rambo" nach Afghanistan reist, um mithilfe von Einheimischen, die damals als Freiheitskaempfer durchgingen und heute als Terroristen, "die Russen" zu vertreiben - mit den jedem bekannten Folgen.



Wer wirklich wissen wollte, wie es in Afghanistan zuging, bevor "die Russen" kamen, schaue sich etwa "The Horsemen" (Spanien / USA, 1971, von John Frankenheimer) oder "Dharmatma" (Indien / Afghanistan , 1975, von und mit Feroz Khan) an.



Dass das erste Koenigreich Saudi-Arabien 1744 entstand durch eine Allianz aus dem Machtpolitiker Mohammed ibn Saud (1710 - 1765) und dem religioesen Fanatiker Mohammed ibn Abdul-Wahab (1703-1792), damals der Schrecken der Araber war - Terroristenstaat! -, 1818 vom albanisch-staemmigen Herrscher Aegyptens Mohammed Ali Pascha (1769 - 1849) zerstoert wurde, die Fanatiker sich dann ins Innere der Halbinsel Arabien zurueckzogen und ueberwinterten, und in den 1920ern erneut auf der Buehne erschienen, mit der Ausrufund des Zweiten Koenigreiches Saudi-Aabien 1932 als Ergebnis, wobei Mitglieder der Dynastie Bush eine wichtige Rolle spielten (was die guten connections der Bushies dorthin bis auf den heutigen Tag erkleert): das alles hat ein Historiker ebenso wie ein serioeser Journalist zu wissen, wird dem hiesigen Publikum aber tunlichts verschwiegen.



Mich wundert es nicht, dass die syrischen Soldaten in einem Bunker in Ost-Aleppo 14 auslaendische Offiziere in aktivem militaerischen Dienst fanden, darunter acht aus Saudi-Arabien und je einer aus USA und Israel.

Mich wundert es auch nicht, dass die hiesige media coverage davon gleich Null ist. Es gibt Terroristen des Wortes und solche der Tat. Leute wie Claus Kleber und Ursula von der Leyen stehen hoch genug im Rang, um zu sprechen. Die 14 Offiziere muessen als Berater und Koodinatoren vor Ort sein, was gewisse Risiken mit sich bringt. Leute wie der Koenig von Saudi-Arabien und die diversen Golf-Emire bezahlen. Das Fussvolk muss selber morden und getoetet werden. Das heisst dann: "the New World Order".

Am 26. Dezember 2016 schrieb altes Fachbuch: zur tanne und deutschen weihnacht gehört gesang und eine gans!

tragisch sind die russen gescheitert, ihren soldaten ersteres zu liefern. für die deutsche truppenbetreuung an den hauptkampflinien der freiheit (und geschwafel) flog die gans/z(e) übermutter der nation ein, die beim fest der familie auch nicht heeme sein kann/will. und dann gönnen sich die christlichen kreuzritter rumpsteak in der fremde, völlig egal was der einheimische zu futtern hat und über die fremden denkt!

das gauck'sche geseiere zum feiertag ließ meine peristaltik sich umkehren, und nun muss die welt das eben ertragen;)

ca. 7 prozent hat im jahresmittel der dax zugelegt. die wirtschaft hofft, demnächst 44mio arbeitnehmer zu beglücken. jeder 2. arbeitnehmer ist aber auch von armut bedroht?? das land brummt und verdient die anerkennung seiner bürger, die jetzt sich auch im zusammenhalt üben müssen (fordert gauck, der gehen will)! jetzt, wo an der heimatfront (überraschung) die fremden unsere weihnachtsmärkte attackieren!!

die "tagesschau" als 7tel einer dt. wochenschau wird uns die welt schon erklären, von den fronten berichten, wo verantwortung und werte gefragt sind!!

und weil der hund mit schwanz wedelt, hier die befehlsausgabe für 2017: "Meiner Einschätzung nach ist die zentrale Herausforderung, außenpolitische Sicherheit herzustellen......Ein großes Risiko ist, dass die Weltmärkte durch die außenpolitische Strategieoffenheit, die wir im Augenblick erleben, in Unsicherheit und Abschottung geraten. Das wäre das Schlimmste" (prof. hüther, chef des instituts dt. wirtschaft)



also wie immer: lasst "uns" KRIEGEN, damit es uns gut geht! da wird doch keiner was dagegen haben;)



Am 26. Dezember 2016 schrieb Andreas Schell: Weihnachten 2016. Weit haben wir's gebracht. Wieso Katar? Im Bundestag sitzen, wie schon immer, die Interessenvertreter. Finanz-, Rüstungs- und Autoindustrie. Die Medien, aus denen wir uns zu informieren haben, sind straff abgestimmt bei der kriegstreibenden Atlantikbrücke unter dem Vorsitz von Friedrich Merz, deren von der Presse wohl geschütztes Mitglied Frau Merkel ist. Der gleiche Merz ist auch Vorsitzender des Aufsichtsrats bei Blackrock, dem deutschen Ableger der größten Vermögensverwaltung der Welt. Kaum einer schreit.



Dreiste, gekaufte, professionelle Lügner wie der EU-Junckers oder Politiker aller deutschen Parteien kümmern sich um die Eindämmung von Fake News. Das sind nicht etwa Falschmeldungen - die gab's schon immer, z.B. bei allen deutschen Leitmedien - sondern Meldungen, die die Interessen von Großkapital und Medienmacht gefährden könnten. Hoch suspekte Schoßhündchen, wie der Herr Maas, kümmern sich um die Eindämmung von Hate Speech. Das ist nicht etwa die handfeste Beleidigung, die schon immer strafbar war, und um die Minister wie er oder seine Kollegen täglich betteln. Hate Speech ist die schiere Macht des Wortes. Die könnte unserer herrschenden Klasse, die momentan nicht den Christbaum, sondern die Welt anzündet, echt gefährlich werden. Das weiß auch die AfD.



Ich hoffe unter anderem hier in der Rationalgalerie auf noch viel mehr Explizites, das die finsteren Machenschaften unserer Kriegstreiber, Russland-Hasser, Banken-Retter, Waffen-Exporteure, Oppositions-Diffamierer, NATO-Fans, Sozialabbauer, Lügenminister und Propagandisten offen legt. Wir brauchen ja so dringend die Zerschlagung des Terrornetzwerks. Die Amerikaner haben das gerade hinter sich gebracht, unter dem lauten Geschrei all derer, die hierzulande noch fest im Sattel sitzen. Leider hat's in den USA bloß für den Ersatz des einen Clubs durch einen anderen gereicht - Teufel gegen Beelzebub.



Wenn wir auch das noch vermeiden könnten, dann wäre 2017 wirklich mal wieder Weihnachten. Falls nicht, brennt in einem Jahr in der Tat nicht nur der Christbaum.

Am 26. Dezember 2016 schrieb Gert Hasenkamp: Fakten, Zusammenhänge und eine klare Haltung: Das ist Journalismus wie wir ihn brauchen und wie es ihn kaum noch gibt. Danke.

Am 26. Dezember 2016 schrieb Joe Bildstein: Brief an meinen Volksbetreter Dietmar Nietan - sPD (BundesschatzmeisterI



Liebe Kinder,



heute ist Weihnachten, Dietmar, Dagmar und die Kinder werden sich sicher einen fetten Braten unter dem Baum hinter die Kiemen schieben.



Gedenken wir besonders Heute den Soldaten der Wehrmacht die am Hindukusch für Dietmar gefallen sind. Deren Familien feiern alleine, ohne den Familienvater, Gatten, Freund, Partner. Es wird doch still sein, nicht so lauter Jubel u Trubel wie beim kleinen Zampano.



Seit 15 Jahren unterstützte der kleine Zampano den Kampfeinsatz der Wehrmacht frenetisch, nebst Drohnenmord, Folter und Drogengeschäft. Im Parlament nennt man Ihn den Lucky Luke wenn es um Abstimmungen zum Einsatz der Wehrmacht geht, keiner hat die Hand schneller oben.



Nicht zu vergessen, er selbst hat dem Vaterland den Dienst an der Waffe verweigert.



Man wirft unseren Eltern und Grosseltern vor nichts getan zu haben. Wir sollten alle aufstehen um gegen diesen parlamentarischen Massenmord vorzugehen.

Am 26. Dezember 2016 schrieb Lea Gärtner: Das ist ein echtes Weihnachtsgeschenk. Man nennt es Aufklärung. Danke!