Merkels Massaker

In Berlin gepflanzt, in Ost-Ghuta geerntet

Autor: U. Gellermann

Datum: 26. Februar 2018

Massaker! schreit es aus dem Kanzleramt. Und im ganze Land dröhnt das Echo. Und wirklich liefert der syrische Krieg erneut brutale Bilder. Tod und Verderben in Ost-Ghuta erzeugen Abscheu und Mitleid zugleich: Dem Sterben will niemand länger zuschauen. Da kommt Merkels Massaker-Schrei gerade Recht. Und wer, glaubt man Merkel und ihren Epigonen, ist Schuld am Krieg um Ost-Ghuta: Das Assad-Regime und „ganz besonders Iran und Russland“. Immer noch benutzt die Merkel in solchen Fällen ihre Kleinmädchen-Stimme, die klingt besonders glaubhaft.

Merkels Stimme war damals nicht zu hören. Als im Januar 2012, am idyllischen Ludwigkirchplatz in Berlin-Wilmersdorf, rund 50 syrische Oppositionelle auf Einladung des Auswärtigen Amtes zusammentrafen. Das aus deutschen Steuermitteln geförderte Projekt nannte sich "The Day After" und hatte nur ein Ziel: Das syrische Fell zu verteilen. Klar war auch, dass dafür zuvor dringend der syrische Präsident Baschar al-Assad erlegt werden müsse. So forderte auch Merkel einen "politischen Übergang" in Syrien, "an dessen Ende Assad nicht mehr im Amt sein kann". Assad muss weg: Das war aus dem US-Präsidial-Büro zu hören, das skandierten nahezu alle Medien der westlichen Welt. Und ob er nun tot oder lebendig "weg" sein sollte, das hatten die Schreier nie so genau festgelegt.

Baschar al-Assad war nie das, was man zum Beispiel in der Schweiz unter einem Demokraten versteht. Aber dieses Merkmal traf und trifft natürlich auch auf den jeweiligen König Saudi Arabiens zu. Oder auf diverse Emire im Nahen Osten. Auch kennt so mancher NATO-Verbündeter das Wort Demokratie nur vom Weghören. Hat man im westlichen Chor je die Forderung "Scheich Tamim bin Hamad Al Thani muss weg" gehört? Der Mann ist seit 2013 Staatsoberhaupt des Emirates Katar. Das deutsche Auswärtige Amt nennt diese Diktatur eine "Monarchie mit Beratender Versammlung". Und dumm-stolz verkündet das Amt auf seiner Website: "Die politischen Beziehungen Katars zur Bundesrepublik Deutschland haben sich durch eine stetige hochrangige Besuchsdiplomatie noch intensiviert".

Wer sich die Armee der katarischen Diktatur ansieht, der findet dort jede Menge deutscher Panzer und anderes Mordgerät aus der heimischen Rüstungsindustrie. Und 30 Kilometer westlich der Hauptstadt findet sich dann ebenfalls die Al Udeid Air Base, der übliche Militärstützpunkt der USA. Und erst im August haben die NATO-Partner Türkei und Katar ein gemeinsames Militärmanöver abgehalten. Wahrscheinlich musste der lupenreine Demokrat Erdogan mal seine 5000 im Golfstaat geparkten Soldaten bewegen.

Für Leute, die lesen können, ist es kein Geheimnis, dass der Anlass für den andauernden Syrienkrieg eine Pipeline war. Denn im Jahr 2009, als Katar den Syrern den Bau einer Pipeline vorschlug, die über Saudi-Arabien, Jordanien und Syrien in die Türkei führen sollte, um die EU mit Erdgas zu versorgen, da sagten die Syrer Nein. Nur wenig später begannen Katar, Saudi-Arabien und die Türkei den syrischen al-Qaida-Ableger Jabhat al-Nusra sowie die Kämpfer der Terrorgruppe ISIS zu finanzieren und mit Waffen auszustatten. Aber wer will das schon wissen? Frau Merkel lieber nicht. Wie sollte sie sonst so unschuldig vom Massaker schreien können, ohne die ausländische Einmischung in Syrien zu erwähnen?

Was ist Fußball? Klar, ein großes Geschäft. Aber auch eine großartige Marketing-Maßnahme: Hinter fröhlichen Spielen, so rechnet der Emir von Katar, lässt sich die traurige Wahrheit von Sklavenarbeit und Terrorfinanzierung prima verbergen. Deshalb gibt es im November 2022 die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Und der Deutsche Fußballbund hat diesen Tarnspielen zugestimmt, fördert sie bis heute. Glaubt jemand, das Kanzleramt habe diese Zustimmung nicht kontrolliert? Nicht einmal jene, die von der CDU-Mitgliedschaft des aktuellen DFB-Chefs nichts wissen, können so blöd sein, die immerwährende Regierungstreue des DFB zu ignorieren.

Wenn die Merkel heute "Massaker" schreit, ohne die Ursachen zu nennen, ohne die ausländische Einmischung in Syrien auch nur zu erwähnen, dann ist das widerlicher Zynismus. Dann ist es der schäbige Versuch, mit blutigem Finger auf andere zu zeigen. Denn natürlich wurde der Boden für das Massaker in Ost-Ghuta auch in Berlin vorbereitet. Aber für die Bluternte werden andere verantwortlich gemacht.

Ein heisses Eisen – Antisemitismus in Deutschland

Mit Wolfgang Gehrcke und Uli Gellermann

In den letzten Wochen und Monaten waren die deutschen Medien voll von Meldungen über „Antisemitismus in Deutschland“. Eine Reaktion im Bundestag konnte nicht ausbleiben: Das Parlament beschloss, einen Antisemitismus-

Beauftragen zu installieren.

Gab es in den letzten Jahren ausschließlich oder primär antisemitischen Rassismus in Deutschland? Welche Rolle spielt die Merkelsche „Staatsräson“, das besondere Verhältnis der Bundesrepublik zu Israel in dieser Debatte? Was kann, was soll der Antisemitismusbeauftragte für eine Rolle spielen?

Zu diesen Fragen wollen Wolfgang Gehrcke und Uli Gellermann ein öffentliches Gespräch führen.

Wolfgang Gehrcke, geboren 1943 in Reichau, aufgewachsen in Hamburg. Er war Mitbegründer und später Bundesvorsitzender der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ). Nach Beteiligung an den ersten Ostermärschen wurde er 1961 aus der SPD ausgeschlossen. Mitbegründer der DKP, der PDS, der Linken und der Europäischen Linkspartei. Von 1998 bis 2017 war er Mitglied des Bundestages und Stellvertretender Fraktionsvorsitzender mit Schwerpunkt Internationale Politik.

Uli Gellermann, geboren 1945, ist in Düsseldorf aufgewachsen. Er ist Journalist und Filmemacher und hat als Creative Director gearbeitet. Lange Zeit war er die Bewerbung des Bauens in Berlin zuständig. Seit Jahren begleitet er die Berlinale als Filmkritiker. Er verantwortet die Website rationalgalerie.de

Am 20. März 2018 um 20.30 Uhr

im Buchhändlerkeller-Berlin. Carmerstr. 1,

10623 Berlin (nahe Savignyplatz)



Am 26. Februar 2018 schrieb Helmut Schnug, Illerich: Die gewollte Zerstörung Syriens



Das die Massenmedien den Krieg in Syrien uns noch immer als „syrischen Bürgerkrieg“ verkaufen wollen und diese Mär seit 2011 wider besseren Wissens gebetsmühlenartig wiederholen, wundert angesichts ihrer transatlantischen Vernetzung keinen aufmerksam-kritischen Beobachter mehr. Die führende Köpfe, also Verleger und Rundfunkintendanten dominanter Mediengroßkonzerne und Verlagshäuser wie ARD, ZDF, ProSiebenSAT1 Media, Hubert Burda Media, Axel Springer SE, Gruner + Jahr, Bertelsmann AG, Holtzbrinck Publishing Group, Verlagsgruppe Handelsblatt, Funke Mediengruppe, Bauer Media Group, DIE ZEIT, SÜDDEUTSCHE ZEITUNG und Frankfurter Allgemeine sind häufig Mitglied des transatlantischen Lobbyvereins Atlantik-Brücke e.V., der politikberatenden Denkfabrik "Trilaterale Kommission" oder werden zu Bilderberger-Treffen eingeladen.



Diese Vernetzung gewährleistet, dass die gewünschte Sichtweise kaum hinterfragt wird. Viele der transatlantischen Leitmedien-Journalisten der sich immer mehr verdichtenden Medienkonzerne sind lohn- und karriereabhängige, willfährige Erfüllungsgehilfen (Medienhuren) - von unabhängigem neutralem Journalismus kann kaum noch die Rede sein. Zudem werden zielgerichtete Nachrichten und Bilder von großen Nachrichten- und Bildagenturen wie z.B. Deutsche Presse-Agentur (dpa), Reuters, Agence France-Presse (AFP), Associated Press (AP), Bloomberg News etc. unkritisch und ohne ausreichende Prüfung auf deren Wahrheits- und Objektivitätsgehalt 1:1 übernommen bzw. vorformulierte Textbausteine geringfügig umgeschrieben.



Seit 2011 tun die NATO- Staaten und ihre Vasallen alles in ihrer Macht stehende, um den souveränen Syrischen Staat zu zerstören. Nebst den völkerrechtswidrigen direkten militärischen Angriffen der Türkei, diverser anderer NATO-Staaten, vornehmlich die USA, Frankreich, Großbritannien, aber auch Israels stranguliert die „europäische Wertegemeinschaft“ das syrische Volk mit einem mörderischen Embargo. Auch Jordanien, die finanzstarken arabischen Golfmonarchien Saudi-Arabien, Katar, Vereinigte Arabische Emirate (VAE) und Kuwait sind dabei. Hinzu kommen Russland, der Iran, die libanesische Hisbollah sowie schiitische Milizionäre aus Irak und Afghanistan, die aufseiten des Regimes von Baschar al-Assad kämpfen.



Was mich enorm ärgert sind all jene Leitmedien und Journalisten, insbesondere leider auch eine Vielzahl sog. alternativer Medien, die im Falle des Syrienkrieges noch immer von einem "Bürgerkrieg" schwafeln, obwohl es längst ein perverser Aggressionskrieg ist, ein geopolitisch interessanter Stellvertreterkrieg mit internationaler Beteiligung - sei es aktiv (Bodentruppen, Luftangriffe), als Waffenlieferant oder als finanzieller Unterstützer und damit Brandbeschleuniger.



Am 26. Februar 2018 schrieb Klaus Bloemker: @Albrecht Storz:



Sie kritisieren Walter Wegeners Satz:

"Wie üblich bei der "Rationalgalerie" kommen die Russen mal wieder ungeschoren davon." - Ich sehe das ähnlich wie Wegener.



Es ist ein eigentümliches Phänomen, dass Putin und sein Russland bei unseren (früheren) Kommunisten gut wegkommen. Und bei unseren früheren Maoisten China.



Beide übertragen ihre frühere Sympathie für die Sowjetunion bzw. Mao-China auf das HEUTIGE Russland bzw. China.



Antwort von U. Gellermann: Mit dem Artikel - der das Merkel-Massaker-Geschrei auf seinen wahren Kern zurückführt - hat Ihre Zuschrift nicht viel zu tun. Auch das von Ihnen apostrophierte Russland kommt nur im Merkel-Zitat vor. Leider vermeiden Sie es sich damit auseinanderzusetzen. Keine Ahnung? Ideologisch auf ein altes Feindbild fixiert?

Am 26. Februar 2018 schrieb antares56: Ich frage mich immer wieder, wie lange die Menschen in der BRD einer verlogenen Merkel noch glauben? Ihre Rede gerade auf dem CDU-Parteitag war doch das beste Beispiel für ihre Lügen! Und das sollen wir noch einmal 4 Jahre aushalten? Ein wirklich schlechter Witz.

Dazu kann man nur noch Sagen: Weg mit Merkel - fast egal wie, Hauptsache schnell! Und unsere Regime-Presse wird zwar weiter ihren Dienst für Merkel tun - aber glauben sollten wir ihnen nicht mehr! Und damit fängt der Widerstand an.

Am 26. Februar 2018 schrieb Winfried Wolk: Danke Dir auch für diesen Artikel, den ich wie alle anderen, natürlich auch gelesen habe. Ja, es ist schlimm, dass nun wieder die Syrienkarte gespielt wird, um vielleicht doch das direkte militärische Eingreifen des Westens zu legitimieren. Der heutige Bericht über weinen Giftgasangriff, denn die „Syrische Opposition“ vermeldet, aber von keiner unabhängigen Stelle überprüft werden kann, scheint das Signal für die gewollte Verschärfung. Allerdings lenkt die nun entfachte Ghuta-Hysterie, wie schlimm das auch alles ist, natürlich wunderbar vom Tun unserer türkischen Freunde bei ihrer Aggression gegen Syrien und den Beschuss syrischer Städte wie Afrin ab wie eben auch vom Völkermord unserer Saudischen Freunde im Jemen. Darüber brauchen wir dann nichts mehr zu lesen, weil wir ja eindeutige Schuldige haben, auf die wir dringend mit dem Finger zeigen können. Dass das alles nach einem lange in Washington vorbereiteten Plan abläuft (Paul Wolfowitz) scheint niemand in Berliner Politikerkreisen zu wissen und in den Mainstream-Medien auch nicht. Ach, unsere Medien!

Am 26. Februar 2018 schrieb Albrecht Storz: Am 26. Februar 2018 schrieb Walter Wegener:

"Wie üblich bei der „Rationalgalerie" kommen die Russen mal wieder ungeschoren davon."



Sehr geehrter Herr Wegener,

werden Sie so schlecht bezahlt oder ist einfach das Niveau bei den entsprechenden DE-, EU- oder NATO-Stellen und Think Tanks so niedrig?



Es ist so ziemlich die billigste Replik, auf die "unterlassene Kritik" an Anderen (die von uns gar nicht effektiv zu kritisieren sind) zu verweisen.



Oder sind Sie vielleicht Russe, und deshalb liegt Ihnen Kritik an Russland am Herzen? Aber warum machen Sie das dann nicht in Russland?



************************************

Sollten Sie aber Deutscher sein: was versprechen Sie sich davon, wenn Russland in der "Rationalgalerie" kritisiert werden würde?

*************************************



Wahrscheinlich verstehen Sie mich aber nicht. Denn schon Ihre Forderung, hier müsste Russland kritisiert werden, weist auf mangelndes Verständnis von Kommunikation hin. Kommunikation hat einen Sender (der einen Ort, eine Staats-Zugehörigkeit, eine Sprache, eine Einstellung, evtl. eine Steuernummer, etc. besitzt) und einen oder mehrere Empfänger (die einen Ort, eine Staats-Zugehörigkeit, eine Sprache, eine Einstellung, evtl. eine Steuernummer, etc. besitzen).



Der Sender kann nur die über den gewählten Kanal verbundenen Empfänger erreichen



Kritik HIER an Russland richtete sich doch gewiss vorwiegend an Deutsche.



Nun verraten Sie uns mal, was diese Kritik HIER erreichen soll (außer bei Deutschen Ressentiments, Hass, gar Kriegseifer oder zumindest Zustimmung für BW-Auslandseinsätze und für "Operationen" unserer "Verbündeter" zu fördern)?



Ist das Ihr Ziel? Ich bin gespannt.

Am 26. Februar 2018 schrieb Harry Ruderisch: Diese Frau Merkel hat Leid über viele Menschen gebracht. Die meisten der Bundestagsabgeordneten mit Ihrem Beschluss zum „Syrieneinsatz“ der Bundeswehr auch. Frau Merkel mit ihren marktkonformen Lobbyisten im Bundestag ist aber bauernschlau (und die SPD-marktkonformen Bundestagsabgeordneten leider strunz dumm). Die merkelhörigen Medien haben es fertig gebracht, dass kaum jemand im Öffentlichen nachfragt wer denn die „Rebellen“ sind? Woher haben die Waffen und Geld, welche politischen Ziele vertreten diese „Rebellen“? Frau Merkel geifert in ihrer billigen politischen Polemik vom Rednerpult des Bundestags gegen Syrien und Russland. Ja Frau Merkel, das US-Hegemon bekommt gemeinsam mit dem deutschen Vasallen- Imperialismus in Syrien von anderen Staaten (übrigens gleicher Wirtschaftsordnung) militärisch auf die „Fresse“. Imperiale amerikanische Überheblichkeit und auch die arbeitsteilige deutsche Einmischung hat 2011 zu einem Krieg in Syrien geführt. Mittlerweile gibt es hunderttausende Tote. Es ist kein Kampf der politischen Systeme „Sozialismus gegen Kapitalismus“, es ist der Kampf der „2. Kapitalistischen Welt“ (wenn ich sie so nennen darf) und seines Kapitals ums Überleben. Eines ist den Staaten der „2. Kapitalistischen Welt“, wie Syrien, Irak, Libanon, Nordkorea, Russland aber auch China und seiner Eliten klar geworden: wenn sie dem militärischen Treiben der USA und seiner „westlichen Wertegemeinschaft-Vasallen“ nicht Einhalt gebieten sind sie die Nächsten. Sie haben Libyen, Jemen, Afghanistan als Warnung vor den Augen. Die Schätze dieser Länder wurden geraubt und vorher Ihre politischen Systeme zerschlagen. Am liebsten mit sogenannten „Rebellen“ oder „Aktivisten“ die, wie in Syrien, „assadtreuen“ Kindern vor laufenden Kameras den Kopf abschneiden. Tote zählen für Frau Merkel nicht wirklich oder hat sie schon je einmal die abgeschlachteten Zivilisten in Afghanistan und Irak erwähnt. Übrigens diese mörderische Bande agiert jetzt in Ost-Ghoutha. Frau Merkel ist Teil des Systems der US-geführten unipolaren Weltordnung, welches sich immer noch einbildet eine „ demokratische 1. Kapitalistische Welt“ zu sein. Das Schlimmste ist, diese Frau Merkel und ihre geistigen Weltordnungs-Kumpels handeln nach außen (und nach innen) immer häufiger militant. Der militärische Widerstand anderer politischer Globallisten wächst gegen diese unipolare Weltordnung des „Wertewestens“. Und ich befürchte, dass in den Worten Putins viel Wahrheit steckt, sinngemäß: Ich verspreche dem russischen Volk, wenn Russland von einer ausländischen Macht und Ihren Verbündeten militärisch angegriffen wird, dann wird dieser Krieg nicht auf russischen Boden entschieden…und ich befürchte, dass in den Worten Putins viel Wahrheit und tödliche militärische Macht steckt. Frau Merkel ist politisch zu borniert um zu sehen, dass Russland ein mächtiger globalen Player ist, der im Gegensatz zu Deutschland souverän handelt und dem syrischen Staat gegen den internationalen Terrorismus zu Hilfe geeilt ist.

Am 26. Februar 2018 schrieb Ulrike Spurgat: Zu danken ist dem Galeristen, dass er in diese verwirrenden Informationen zu Syrien ein Stück Klarheit hat bringen können, und die Rolle der Bundesregierung mit ihrer Kanzlerin Merkel, die so bieder und langweilig wirkt, die gefährliche Maske heruntergerissen hat, und die Interessen und Verwicklungen, wie ich finde, sehr gut herausgearbeitet hat.

Der Kapitalismus braucht Kriege, wie die Luft zum Atmen, und spätestens jetzt muss sich doch wieder einmal die Systemfrage in aller Deutlichkeit stellen.

Es wird mit den USA keinen dauerhaften Frieden geben können, und mitlerweile ist die deutsche Politik sowas von mittendrin, dass sie Kriegstreiber ist.Mir ist nur möglich solidarisch zu sein mit dem syrischen Volk, und auch den Kurden, den Schmerz, die Not und die Verzweiflung zu erkennen, was dort sekündlich, minütlich mit ihnen und ihnen geschieht, und welchen Wert ein Menschenleben hat, und unser Grundgesetz gehört wohl zur Geschichte. "Die Würde des Menschen ist unantastbar," steht dort geschrieben, nur gelesen wird es schon lange nicht mehr.

Auszuhalten ist es nicht nicht, und die Wut, die heilige Wut, was Menschen anderen Menschen im Namen der Kriegstreiber und Profiteure antun, muss in Handlungen enden, und die Internationale Solidarität, und der Kampf für eine bessere Welt muss immer mehr wieder an Bedeutung gewinnen. Ob dabei beten hilft, wage ich zu bezweifeln.

Deutschland als Kriegstreiber und Waffenhändler, und dicker Freund der politischen Systeme, die Köpfe abschneiden, die steinigen, die Hände abhacken, u.a. neben Trump sitzend, um sie zu hofieren, und der Rüstungsindustrie den blutroten und blutriefenden Teppich auszulegen. Sie sollten Gummistiefel mitliefern, dass sie durch das Blut der Völker waten können.

Nein, es sind im bürgerlichen Sinne selbstverständlich keine Diktaturen, es sind Königshäuser, und dort leben sie, wie in "Tausend un einer Nacht," und die Waffen, die u.a. Deutschland liefert, sorgen dafür, dass sich an diesem Zustand der Glückseeligkeit für einige Wenige nichts ändert, weil die Waffen gegen das eigene Volk eingesetzt werden können.

Deutschland, mit Merkel und Co, und mit der verkommenen sPD Führung sollen schmoren bis zum Sankt Nimmerleinstag, und die Öffentlich Rechtlichen mit dem Schmierfinken Gniffke, den Rundfunkräten, und alle bürgerliche Medien, die den Hass auf Russland aus ihrer Krümelkiste wieder herausholen, in das Horn zur Kriegsvorbereitung mit blasen, und die eisige Kälte, die wir zur Zeit haben, nennen einige die "Russenpeitsche," sind mehr als beschämend und strunzdumm, und Knete gibts auch noch dafür.

Am 26. Februar 2018 schrieb Klaus Bloemker: Ich denke, es ist so wie Alexander Kocks in seinem Kommentar sagt:



"Assad stand schon in den 90iger Jahren auf der Liste von 7 Ländern der Neocons in denen ein Regime-Change stattfinden sollte."



- Konkret aber erst nach 9/11 2001.



Siehe das sensationelle Interview mit Ex-General Wesley Clark in einer Sendung von Democracy Now dazu. Er sagte:



"Ein paar Wochen nach 9/11 war ich im Pentagon. Da zeigte mir jemand ein Memorandum das besagte: 'Wir werden 7 Länder in den nächsten 5 Jahren ausschalten (take down). Angefangen beim Irak, dann Syrien, Libanon, Lybien, Somalia, Sudan und zum Schluss den Iran.'"



https://youtu.be/Zi_qafpuNjE

(Mit deutschen Untertiteln)

Am 26. Februar 2018 schrieb Josef Schmidt: Zumindest bombardieren diese undemokratischen Könige, Emire und Scheichs nicht ihre eigene Bevölkerung mit Fassbomben und foltern ihre Opposition zu Tausenden in Todesgefängnisse womöglich auch noch mit Giftgas herumspielt.

Übrigens die Pipeline hätte nicht unbedingt durch Syrien gebaut werden müssen wenn man sich die geographische Lage so anschaut.

Verstehe nicht was die NATO und Merkel damit zu tun haben. NATO Stützpunkte gibt es weder in Qatar noch in Saudi Arabien, es sind US Militäreinrichtungen und keine NATO Stützpunkte.

Und Merkel tut gut mit allen Länder dieser Welt politische Beziehungen zu haben wenn ein Land wie Deutschland vom Export leben will. Übrigens wenn die Deutschen ihre WM gekauft haben warum sollten die Qataris das nicht tun dürfen ?

Antwort von U. Gellermann: Wenn die „eigene“ Bevölkerung (primär Sunniten, Dschihadisten) andere Bevölkerungsteile (Alawiten, Christen, Laizisten) terroristisch bedroht und sich von Ausländern instrumentalisieren lässt und der Staat sich dagegen wehrt, dann nennt man das Bürgerkrieg und Abwehr fremder Interventen. Im Artikel ist nicht von der NATO die Rede sondern von "NATO-Verbündeten", die auf dem Territorium Syriens zündeln: Frankreich, Türkei, USA sind wohl noch im Bündnis, oder? Wer dann auch noch beim Wort Export das Wort Rüstung unterschlägt, der ist kaum satisfaktionsfähig.

Am 26. Februar 2018 schrieb Michael Kohle: Da renitiert hier doch tatsächlich einer rum, dass die Russen „mal wieder“ vom Galeristen ungeschoren davon kommen. Und ein Anderer mault, Gellermann wüsste „mal wieder“ - bei aller Liebe - nichts Neues zum Thema. Da waren wohl die Vorboten der Heuschreckenschwärme aktiv, die - von DGAP und SWP gesponsort - aus den vorgehaltenen Trollfabriken ausschwärmen. Glauben diese „hellen Köpfe“ wirklich, dass sie mit solcherlei dümmlichen Auslassungen der doch ach so erfolgreichen Trollfabrik aus St. Petersburg Konkurrenz machen können? Oder sollte gar jene größtenteils direkt vom Kanzleramt finanzierte Stiftung für Wissenschaft und Politik, eben jene SWP die einst den „Tag danach“ in Damaskus und anderswo vorsorglich organisierte, sich angesprochen gefühlt haben von Gellermanns gezielten Elogen? Die Konkurrenz, die vom Außenamt getragene Organisation namens DGAP ist derzeit ja noch arg durch tragischen Verlust geschwächt und muß sich erst einmal wieder sammeln.



Zugegeben, auffällig ist es es schon, dass ausgerechnet jetzt unsere noch immer nur geschäftsführende „Angela die Große“ höchstselbst zur Tat schreitet, und mit ihrem gewohnt spitzem Mündchen Zeter und Mordio flötet. Aber so überraschend auch wieder nicht. Wo doch der eigentliche Imperator (Americanus premium) mit anderen selbst erkorenen Watschenmännern beschäftigt ist und darüber sinniert, wie er denen „fire and fury“ angedeihen lassen und z.B. mal auf die Schnelle ein Volk mit 25 Millionen über den Löffel balbieren kann. Und wie einst im Imperium Romanum sich der für die besetzten Ostgebiete zuständig fühlende Feldherr und Reichsprotektor ob des doch zu groß geratenen Imperiums sich zum Kaiser von Ost-Rom zu küren müssen glaubte - auch weil die gegen Ende meist selbstbestellten Kaiser im abgelegenen West-Rom allmählich die Lust am Herrschen vergangen war, senil oder dement oder beides waren, sich anderen Verlustifizierungen hingaben, ist es doch auch heute wieder der Fall. Die Parallelen sind teilweise geradezu verblüffend. Und so bläst sich eben unsere Uckermarck’sche die Backen wie der Ochsenfrosch auf und vermeint auf einmal, einen auf Ostrom-Kaiser markieren zu müssen, mimen zu können, Augustus Merkelanius. Auch der kleine Muck Macronius glaubte letzte Woche kurzfristig mal, den Hannemann spielen zu müssen, aber zum Vorangehen sind größere Stiefel vonnöten.



Wie nennt man das alles im üblichen Geschäftsleben? Genau, Handeln ohne Auftrag. Das passt ja wunderbar. Was sagt Wiki dazu? „Die Geschäftsführung ohne Auftrag ist in großem Maße auf das römisch-rechtliche Institut der negotiorum gestio zurückzuführen.“ Wenn also unsere geschäftsführende Kanzlerin glaubt Blitze schleudern zu müssen, vermeint in unserem Wohl handeln zu müssen (z.B. um Schaden von uns wenden, unseren Nutzen zu mehren vielleicht sogar), sollte das Handeln nicht nur dem Geschäftsführenden sondern auch dem Geschäftsherr (das sind erst einmal alle Deutschen) konvenieren. Ob das der Fall ist? Sicherlich nicht, wenn dieses unabgestimmte Handeln zu Folgerungen führen würde, die wegen des angeblichen Überschreitens selbstbestimmter roter Linien durch Dritte außerhalb des Verantwortungsbereiches durchzuführen wären, z.B. durch Auslösung des nächsten Auslandseinsatzes? Nein, eine bestellte Meinungsumfrage reicht da gewiß nicht!



Unsere Interregentin handelt als wenn sie bereits die Weihen zum Quadrupl, dem Vierten Regnum empfangen hätte. Dem ist zwar nicht so, aber juckt das irgendjemanden? I wo! Steht doch schon in Schillers Glocke: der Meister darf die Form zerbrechen! Dem ersten Führer in diesem unserm Lande hat man ja einst - vor allem erst hinterher - galoppierenden Größenwahn vorgeworfen. Je später es für ihn wurde, umso näher kam der Endsieg. Und wie ist das heutzutage? Seit mehreren Münchner Sicherheitskonferenzen treten unsere Großkopfeten dort auf und tönen davon, daß der Deutsche wieder mehr Verantwortung im Erdenrund übernehmen will, die Gaucks, die Merkels, die von der Leyens, ja sogar der Gauck-Nachfolger. Jedes Mal ein wahres „Urbi&Orbi“ wie zu Ostern in Rom. Sagt denn niemand von denen, die wissen oder wenigstens ahnen, was die Deutschen meinen wenn sie von mehr Verantwortung daherplappern, mal ein Sterbenswörtchen? Zum Beispiel: Nein danke, es reicht, wenn ihr uns das verplante Geld für solcherlei Anstrengungen

einfach nur überweist!



So wie einst Kohl 1991, schlappe 16 Milliarden Dollares, dafür dass wir nicht an der Operation Wüstensturm am Golf I - Turnier teilnehmen durften. Sein Nachfolger ein paar Jahre später glaubte sein Scherflein schon vorab entrichtet zu haben. per völkerrechtswidrigem Bombenschmeissen auf Serbien und per Entsendung von reichlich Brunnenbauern und Mörtelanrührern für Mädchenschulen um Osama am Hindukusch jagen zu können. Geholfen hat das alles - wie eir wissen - nichts. Die Vertreter des stolzen deutschen Handwerks sind immer noch in Afghanistan und Joschka und Geeerd sind - gottseidank - längst Geschichte.



Vermute mal, der Grundsatz von der Hoffnung, die angeblich zuletzt sterben soll, wabert immer noch irgendwie bei unserer Neo-Ostrom-Kaiserin. Just zum Jahresbeginn hat der wahre Derwisch, der Erdo-Wahn, zum finalen Halali geblasen. Längst hatten die US-boys ihre Stellungen am Euphrat bezogen, Bibi schon mal Aufklärungsjäger losgeschickt, unsere Generalquartiermeisterin, das Röschen ihre Tornados im jordanischen Beobachtungsposten einquartiert, wo sich die allseits und immer präsenten Briten und Franzosen rumtummeln ist weniger bekannt. Und all die wertegemeinschaftlichen Wehklagen, über Opfer, vornehmlich Kinder & Frauen, letzte Hospitäler, Hungersnöte, und was sonst noch alles, die man sich erfreulicherweise in Mossul und im Jemen aufsparen konnte und aufgehoben hat für bessere Gelegenheiten, werden jetzt niagaramäßig - ohne auch nur eine Fassbombe zu verwenden - zu Syrien, zu Ost-Ghuta auf uns nieder gelassen, per Gniffke & Konsorten.



In tausend Stücke reißen wollen sie Syrien und wundern sich doch tatsächlich, dass da jemand etwas dagegen haben könnte. Wer halbwegs ein Gran Verstand hat, sollte klammheimlich darum beten, eine Kerze anzünden, dass die Investoren für ein geteiltes Syrien keinen Erfolg haben. Denn sollte das eintreten, ist das nicht das Ende der Investorenschutzmaßnahmen sondern nur die Ouvertüre. Es würde alsbalde weitergehen mit anderen Widerborsten, der Neuen-Weltordnung entgegenstehenden Regionen. Und solange die nicht alle erledigt sind, wird es sowieso keine Ruhe geben.



P.S.

Wie sagt Professor Lesch immer zum Schluss?



Übrigens … mit den Sozen ist das wohl alles penibelst abgestimmt. Da ist kein Aufmucken zu erwarten. Der Koalitionsvertrag kündet auch nichts davon, dass das „mehr Verantwortung tragen“ nicht erwünscht wäre. Warum auch, wo doch der Bundespräse schon immer dafür war, Flagge zu zeigen. Stimmt ihm nur zu, ihr friedliebenden SPD-Mitglieder. 1914 waren es die Kriegskredite, die das folgende Unheil erst ermöglicht hben. Die SPD hat sie abgenickt. Weiter so, Deutschland!



Am 26. Februar 2018 schrieb Der Argonautiker: Ich fürchte, daß der Waffenstillstand, der von der UN einberaumt wurde, nur deshalb einberaumt wurde, um mittels des unausbleiblichen Bruchs derselben, die Legitimation für die nächst größere Eskalationsstufe zu haben.

Am 26. Februar 2018 schrieb Karola Schramm: Ich bin nicht sicher, ob es wirklich nur die Gaspipeline gewesen ist oder nicht doch auch die neoliberale Politik, auf die sich Assad mit der EU, (vertreten durch DE) Weltbank und IWF eingelassen hat um "seinen" Staat neu und modern aufstellen zu können.

Dazu gehörten auch all die Maßnahmen, die jeder Staat in der EU erfüllen musste, um Geld von diesen Dreien zu bekommen, nämlich Verbot von Subventionen für die Landwirtschaft - die Bauern fingen an zu meutern. Ärzte und Krankenäuser, die umsonst waren, mussten jetzt bezahlt werden. Schule und Universität kosteten dann auch Geld und natürlich Sparmaßnahmen zu denen die Regierung per Vertrag gezwungen wurde und die großen Teil der Bevölkerung betraf. Assad, so las ich, sah sehr wohl, dass er in der Klemme steckte, weil gleichzeitig damals noch Bush jr. ihn und sein Land zu den Schurkenstaaten zählte. Aufgrund dieser einschneidenden Maßnahmen kam es in der Bevölkerung zu Protesten, die von Agents provokateurs angeheizt und militarisiert wurden. Erst dann schossen Assads Truppen zurück.

Also das klassische Verhalten der westlichen Politik, Unruhe und Aufstände in anderen Ländern zu verstärken bis hin zu dem, was wir jetzt sehen. Regime Change ist das Zauberwort zu diesen Massakern.



Dass Assad durch sein Nein zur Pipeline, so wie sie von anderen vorgesehen war, sich keine Freunde machte, war ihm sicher klar. Aber nicht dieser übergroße Hass, der ihm von Seiten des Westens entgegenschlug und noch immer aktiv ist.



Dass diese Bundeskanzlerin Angela Merkel eine so kriegsbesessene Frau ist, so politisch klein kariert und dumm ist, fällt sicher vielen anderen Politikern und CDU -Anhängern schwer anzuerkennen, auch wenn sie es erkannt haben.



Merkel ist "der Fluch der bösen Tat", die DE mit dem 2. WK auf sich geladen hat, der mit einer konsequent friedlichen und sozialen Politik eine Ende gefunden hätte. Das Karma der schlechten Taten MUSS ausgeglichen werden mit guten Taten, damit es nicht mehr negativ wirksam ist. Diese Auflösung ist mit Merkel und ihrem Hang zu allem Schlechtem was Menschen und Völkern schadet und der Zustimmung durch ihre Anhänger, schlichtweg gescheitert.



Kein Massaker kann so groß und schrecklich sein, keine Unterdrückung so extrem, die Merkel und ihre Anhänger stoppen könnten. Dass die SPD als Koalitionär sich damit gleichermaßen schuldig macht, muss auch gesehen werden.



Und das sagt Goethe dazu:



Feiger Gedanken

Bängliches Schwanken,

Weibisches Zagen,

Ängstliches Klagen

Wendet kein Elend,

Macht dich nicht frei.



Allen Gewalten

Zum Trutz sich erhalten,

Nimmer sich beugen,

Kräftig sich zeigen,

Rufet die Arme

Der Götter herbei!



Ich kenne inzwischen viele Menschen, die sich in die Einsamkeit zurückziehen meditieren und "die Arme der Götter" herbei rufen, damit endlich diese grausame Politik ein Ende hat.

Am 26. Februar 2018 schrieb Hermann Jack: Mir machen die Gerüchte um den Einsatz von Giftgas Sorgen, vor allem, nachdem Marcon (Syrien: Macron will auf Giftgasangriffe reagieren – siehe: http://www.zeit.de/politik/ausland/2018-02/syrien-frankreich-macron-giftgas-angriffe) militärische Schritte unter bestimmten (wenn auch fingierten) Umständen angekündigt hat.

Leider sind Sie darauf nicht weiter eingegangen. Ich befürchte, dass zur Zeit Frankreich und auch Deutschland (mit der Türkei und den USA, Israel) kurz davor sind, eine militärische Konfrontation mit der syrischen Regierung zu riskieren.

Vielleicht (???) wird nur noch überlegt, wie man dies mit Russland klären kann.

Ich hoffe, dass ich mich irre.

Hier noch einige Links zur Situation in Damaskus, Ghouta:



http://www.kirche-in-not.de/aktuelle-meldungen/2018/02-23-syrien-schwere-angriffe-auf-damaskus



Schwere Angriffe auf Damaskus



Granateneinschläge in christlichem Viertel der syrischen Hauptstadt



Von der aktuellen Militäroffensive in Syrien sind neben der Region Ost-Ghouta auch die Bewohner der Hauptstadt Damaskus schwer betroffen.



Ein Bericht von „Caritas International“, der KIRCHE IN NOT vorliegt, beklagt, „dass die Mehrheit der Nachrichten sich auf die russischen und syrischen Luftangriffe auf Ost-Ghouta konzentriert, jedoch kaum über die Situation in der angrenzenden Stadt Damaskus informiert, die seit Anfang 2018 mit Mörsergranaten attackiert wird.“



... Die neue Eskalation der Gewalt sei ein schwerer Rückschlag, so der Bericht: „In den letzten Monaten waren die Menschen noch optimistisch und dachten, das Ende des Krieges sei gekommen. Nun scheint es, als finge alles wieder von vorne an.“



Es sei ungewiss, wie lange die Gewalt noch andauere, stellt auch Schwester Annie gegenüber KIRCHE IN NOT fest. Gleichwohl ist sie entschlossen: „Wir müssen weitermachen. Das Leben ist stärker als der Tod. Bitte betet für uns.“





Und: http://www.caritas-international.de/hilfeweltweit/naherosten/syrien/humanitaere-hilfe-syrien



Syrien: Nothilfe im Kriegsgebiet



Der Krieg in Syrien produziert unendliches Leid und ist längst kein innersyrischer Konflikt mehr. Die Caritas steht denen zur Seite, die am meisten unter den Folgen des Kriegs zu leiden haben – der Zivilbevölkerung. Ein Ende ist nicht in Sicht.





Neuer Giftgasangriff in Syrien? 14 Verletzte mit Atemwegsproblemen in Ost-Ghouta



... Wenige Kilometer von der eingekesselten Hochburg der Aufständischen gegen Präsident Baschar al-Assad entfernt in der Hauptstadt Damaskus sind einige gegen die Waffenruhe. Ein junger Mann meint: "Ich will, dass das mit Ost-Ghouta zu Ende geht. Ich bin gegen den Waffenstillstand und hoffe, dass die Armee das beendet und dass kein Kämpfer übrig bleibt."



Ein älterer Syrer erklärt: "Diese Waffenruhe ist wie alle anderen vorher - und sie wird bestimmt gebrochen werden."



http://de.euronews.com/2018/02/26/neuer-giftgasangriff-in-syrien-14-verletzte-mit-atemwegsproblemen-in-ost-ghouta

Am 26. Februar 2018 schrieb joe bildstein: Interessanter Link fuer Herrn Kocks dessen Aussage ich zu 100% Teile



http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Nahost/westen.html



Am 26. Februar 2018 schrieb Lutz Jahoda: HIMMEL UND HÖLLE SYNCHRONGESCHALTET:

IN DEUTSCHLAND ERNEUT

BESTENS VERWALTET.



Wer will das schon wissen?

Die Kanzlerin nicht.

Sie hat kein Gewissen,

lügt uns ins Gesicht.



Ihr Weltbild macht Handstand.

Sie drechselt und biegt.

Ihr fehlt jeder Anstand.

Wer Geld hat, der siegt.



Wer Geld hat, kennt Orte,

wo still es sich mehrt.

Der Welt fehln die Worte,

sie fühlt sich entehrt.



Christliches Lügen

wird christlich verziehn.

Drum weiter betrügen.

Es wird sich schon fügen.

Gefühlskalt sorgt dafür

Frau M. in Berlin.

Am 26. Februar 2018 schrieb Alexander Kocks: Die Entscheidung Syrien in einen militärischen Konflikt zu stürzen fiel nicht in Katar oder Riyadh, sondern in Washington, Paris, London

und Istanbul und Merkel war von Beginn an dabei. Ich glaube auch nicht dass der eigentliche Grund die katarische Pipeline war, das war vielleicht der letzte Aufhänger, sondern Assad stand schon in den 90iger Jahren auf der Liste von 7 Ländern der Neocons in denen ein Regime-Change stattfinden sollte.

Diese Liste wurde auch gut abgearbeitet (siehe Irak und Libyen) und stockte dann in Syrien. Die Moslem-Brüder in Syrien wurden schon immer von Katar und Ihren Konsorten in Riyadh finanziert.

Assad sollte weg weil der den Weltmacht- Ambitionen der USA im Wege steht, weil er nicht nach der Pfeife von Washington, London, Paris und Berlin tanzt und weil man eine

Allianz von Ländern von Teheran bis Beirut verhindern will die amerikanischen und

israelischen Interessen Widerstand leistet.

Ein Regime Change mittels IWF war nicht möglich, da die syrische Auslandverschuldung im Westen gleich Null war. Da man Assad nicht

finanziell auf die Knie zwingen konnte musste also ein militärischer Konflikt her.

Dass Sie Syrien was Demokratie betrifft mit Katar oder Saudi Arabien vergleichen ist eine

Beleidigung für Syrien. In Syrien herrscht vom Staat garantierte Religionsfreiheit und man kann schon seit vielen Jahren das Parlament und den Präsidenten wählen und die Syrer durften mehrmals über die Verfassung abstimmen, was der deutschen Bevölkerung bisher vorenthalten wurde.

Am 26. Februar 2018 schrieb Des Illusionierter: Es ist immer heikel, pro Assad zu argumentieren, denn dieser Herr ist ja nun bei weitem nicht der demokratische Traumkandidat. Aber die Masse derer, die pro USA und anti Putin und "Assad weg" herum geifern haben augensscheinlich aus sämtlichen voran gegangenen USA-geförderten Regimechanges garnichts gelernt, oder wollen aus "transatlantischer Verbundenheit" einfach nicht sehen, dass das Assad „Regime" für Syrien derzeit das Beste zu Habende ist. Und das sollte für uns Europäer doch eigentlich für´s Erste die Hauptsache sein.

Am 26. Februar 2018 schrieb Walter Wegener: Wie üblich bei der „Rationalgalerie“ kommen die Russen mal wieder ungeschoren davon. Zahlt der SPUTNIK so viel?



Antwort von U. Gellermann: Wie üblich: Viel zu wenig.

Am 26. Februar 2018 schrieb Peter Braun: Bei aller Liebe, Herr Gellermann, aber was Neues habe ich in diesem Artikel nicht Endecken können.



Am 26. Februar 2018 schrieb randy andy: Dieser Wahnsinn der westl.Politiker ala Merkel, wäre niemals möglich, gäbe es die 4.Macht noch.

Speziell Ost.Ghuta ist dazu ein Paradebeispiel, denn wer sich außerhalb der Goebbleschen-Propagandamedien informiert, kennt z.b. Mattis zig-fache Wiederholung im TV-Interview, dass es eben KEINEN einzigen Beweis zu den ganzen Giftgas-Behauptungen gibt !

Selbst der Dümmste muss das mitbekommen haben, nachdem der Reporter sicher 5mal bezüglich der Beweise nachgefragt hatte.

Merkel, Macron und Co nehmen lieber Bezug zu den "white Helmet", der syr.Beobachtungsstelle aus dem Coventry Hinterhofbüro und der IS-Propagandaabteilung.

Frei nach dem Motto: "Wer ist schon James Mattis ?" Der ist ja NUR der US-Verteidigungsminister; da glauben wir doch lieber den vom engl.Geheimdienst gegründeten und von allen NATO-Staaten finanzierten "White Helmets". ...und das die armen Kerle sich was dazu verdienen müssen, wenn sie einmal für die int.Medien zwar immer mit den selben (angeblich geretteten) Kindern posieren und dann wieder Selfies beim Kopfabschneiden mit IS-Schergen von anderen Kindern posten, muss man doch verstehen.



Sorry aber für mich persönlich ist das fast schon zu viel zum aushalten, wenn sich Typen wie Merkel und Macron vor ein Mikrofon stellen und irgendetwas von "roter Linie" schwafeln, mit ihren blutigen Händen auf andere zeigen, selber aber ohne wenn und aber ein Kriegs-u.Völkerrechtsverbrechen nach dem anderen begehen :-(



Omg und das alles verkaufen sie uns als die westl.Werte; schön langsam verstehe ich die Menschen, welche vor rund 80 Jahren völlig am Verzweifeln waren.

Am 26. Februar 2018 schrieb willi uebelherr: "..da sagten die Syrer Nein. Nur wenig später begannen Katar, Saudi-Arabien und die Türkei den syrischen al-Qaida-Ableger Jabhat al-Nusra sowie die Kämpfer der Terrorgruppe ISIS zu finanzieren und mit Waffen auszustatten." Das ist doch richtig. Und dann:

"Aber wer will das schon wissen?" Was oll diese bloede frage. Entweder wir sprechen darueber, was war und was ist, oder lassen es sein.



"Wenn die Merkel heute "Massaker" schreit, ohne die Ursachen zu nennen, ohne die ausländische Einmischung in Syrien auch nur zu erwähnen, dann ist das widerlicher Zynismus." Das ist kein zynismus, das ist methode. Oder erwartet ihr etwa von Frau Merkel etwas anderes? Und wenn, auf welcher grundlage?

Antwort von U. Gellermann: Die Zuschrift enthält viel Meinung und kein Argument. Eine Diskussion über diese Sorte heiße Luft werde ich nicht veröffentlichen.

Am 26. Februar 2018 schrieb joe bildstein: Lieber Uli, die Welt und Ihre Herrschenden waren nie anders, nur waren die Lügen und Doppelstandard nie so offensichtlich wie heute. Es ist erstaunlich das Wir als Menschen das mit uns machen lassen - aber dann gilt immer mehr - Panem Et Circenses - Blut und Oel für das Dschungelcamp oder Fussball.

Der seit Jahren andauernde parlamentarische Massenmord sollte entsprechend mit einem Merkelschen Blutorden gewürdigt werden. Das sind wir unserere Erinnerungskultur schuldig