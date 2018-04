Kurz vor Weltkrieg

Erneut Giftgas-Lüge als Vorwand

Autor: U. Gellermann

Datum: 10. April 2018

Das kennt die Welt noch aus dem Irak-Krieg: Wer einen Kriegsgrund braucht, der findet ihn gern in Giftgas und ähnlichen Waffen. Weil diese Kriegsmittel als besonders heimtückisch gelten. Weil sie international geächtet sind. Weil man den angeblichen Besitzer dieser Waffen außerhalb des Völkerrechts stellen kann. Das hat damals bei Saddam Hussein doch prima geklappt. Es war eine dreckige Lüge der US-Regierung. Erfunden in trauter Geheimdienst-Zweisamkeit mit den notorischen Lügnern der britischen Regierung. Ein paar hunderttausend Tote später durfte die Lüge sogar in den ewig untertänigen deutschen Medien eine Lüge genannt werden.

Nach einer ausgedehnten Giftanschlag-Lügen-Story über Vater und Tochter Skripal, ein Anschlag für den ohne jeden Beweis die Russen verantwortlich gemacht wurden, nun also Giftgas in Syrien. Beweise: Erneut Null. Aber als neuer Höhepunkt einer Verschärfung der internationalen Lage macht sich eben nichts so gut wie Gift. Die Skripal-Verseuchung der westlichen Öffentlichkeit verlangte geradezu nach einer dramatischen Zuspitzung. Zwar gilt der aktuelle US-Präsident in den deutschen Medien als unberechenbarer Wirrkopf. Das hindert sie aber nicht daran, seine jüngste Drohung ohne Kommentar als „Vergeltung“ zu bezeichnen: Ein Angriff auf Syrien und seine russischen Verbündeten erscheint legitimiert.

Ohne Fragezeichen und ohne mit den Wimpern zu zucken, referieren Medien wie die unanständige ZEIT „Trump, May und Macron wollen gemeinsam reagieren“. Auf was oder wen ist schon völlig egal. Wie es der vereinigten deutschen Medien-Macht auch völlig gleichgültig war, als sie „Europäische Solidarität“ auf den völlig unklaren Skripal-Anschlag referierte. Hauptsache, man kann „den Russen“ zum gefährlichen Verbrecher erklären. Lügen werden wahr, wenn man sie nur lange genug wiederholt. Zumindest in den Tag für Tag behämmerten Hirnen der armen Medienkonsumenten.

Die Medien-Opfer können sich nicht wehren. Aber die russischen Soldaten in Syrien werden nicht stillhalten. Wenn der gefährliche Scharlatan an der Spitze der US-Regierung seine Drohung wahr machen wird. Der US-Lenkwaffenzerstörer USS Donald Cook kam nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP schon in einem Gebiet an, von dem aus er Syrien erreichen könnte. Wie Trump und Theresa May so droht auch Erdogan mit Konsequenzen: "Ich verfluche jene, die die Massaker in Ostghuta und Duma verübt haben. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, wird definitiv schwer dafür büßen", sagte Erdoğan vor der AKP. Der türkische Diktator, der sich schon lange eine Scheibe Syrien abschneiden will, gilt plötzlich als Kronzeuge. Als möglicher Partner des Westens.

Die Langmut der russischen Regierung ist legendär: Man hat die NATO bis kurz vor die Haustüre marschieren lassen. Man hat das westliche Bündnis noch einen und noch einen ehemaligen Staat des Warschauer Paktes mit den Russen rausbrechen lassen. Man hat dem Westen bei der Veränderung des militärischen Gleichgewichtes zu seinen Gunsten zugesehen. Aber man wird nicht zulassen, dass die russischen Soldaten auf syrischem Boden von amerikanischen Waffen getötet werden.

Denn das würde das Ergebnis sein, wenn Donald Trump „Vergeltung“ für einen unbewiesenen Giftgas-Einsatz in Syrien üben würde. Der als besonnen bekannte russische Außenminister hat auf seiner Website eine kühle Warnung ausgesprochen: „Es muss noch einmal davor gewarnt werden, dass eine militärische Einmischung unter erfundenen und fabrizierten Vorwänden in Syrien, wo sich russische Militärs auf Bitten der legitimen Regierung befinden, absolut unzulässig ist und zu schwersten Folgen führen kann.“

Schwerste Folgen: Aus dem Diplomatischen übersetzt, bedeutet das militärische Vergeltung eines militärischen Angriffs. Da die gewöhnlich leichtfertige Bundesregierung sich bisher an die Seite ihrer westlichen Bündnispartner gestellt hat, ist eine deutsche Verwicklung in einen Krieg denkbar, der weit, weit über Syrien hinaus ginge. Die Uhr zeigt kurz vor Weltkrieg.

DER IRRE AUS DEN USA MACHT WEITER!

Spiegel online vor einer Stunde:

"Trump kündigt Raketenangriff in Syrien an

US-Präsident Trump hat als Vergeltung für den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Duma einen Raketenangriff auf Syrien angekündigt. "Russland, mach dich bereit", twitterte Trump."

UND DAZU DIE RUSSEN:

Trumps Drohungen war ein Interview des russischen Botschafters im Libanon vorausgegangen. Er hatte am Dienstagabend seinerseits mit Vergeltungsschlägen gedroht, sollte das US-Militär Syrien mit Raketen angreifen. "Wenn es einen Angriff der Amerikaner geben sollte, dann würden die Raketen abgeschossen", sagte Botschafter Alexander Sasypkin dem Hisbollah-Fernsehsender al-Manar. Es würden aber auch Abschussvorrichtungen angegriffen, von denen aus die Raketen abgefeuert würden, sagte er unter Berufung auf eine Erklärung des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des russischen Armeechefs. Damit wären auch US-Kriegsschiffe in der Region potenzielle Angriffsziele, sollten sie Marschflugkörper abfeuern.

Damit würde eine direkte Konfrontation der beiden Atommächte drohen.

Quelle: "ntv"





Kommentare

Folgende Leserbriefe wurden zu diesem Artikel geschrieben:

Am 11. April 2018 schrieb Helmut Ische: Trumps Ankündigung "Russland mach dich bereit" ist doch Musik in den Ohren der in diesem Land Herrschenden. Und sicherlich auch in anderen europäischen Staaten. Ein Großteil der deutschen Bevölkerung und fast 100% der Neoliberalen/Rechten/Stockkonservativen/Faschisten hat doch die Niederlage gegen die rote Armee Stalins nie überwunden und hofft jetzt auf Revanche. Denn, jawoll, die USA - die unbezwingbare Macht - ist auf unserer Seite. Jetzt geht den Russen der Arsch auf Grundeis. Sämtlichen Redakteuren, den Stricherjungen/mädchen, in den Medien der Geldsäcke, läuft das Wasser vor Begeisterung im Munde zusammen. Wir werden siegen! Oder der Russe wird sich kampflos in sein Schicksal fügen und die Syrer verrecken lassen. So die vorherrschende Meinung bei ARD/ZDF und den bürgerlichen Zeitungen. Kann so schlimm nicht werden und wenn er sich doch wehrt, der slawische Untermensch, dann wird halt Syrien kurz und klein gebombt und der Assad wird mit seinen russischen Helfern die weiß Fahne hissen.

Gab es massenhaften Protest als die USA den Irak überfielen? Nein. Obwohl jede(r) wusste, ein mit Lügen und Desinformation begonnener Feldzug. Jugoslawien wurde bombardiert und zerstückelt. (Gruß an einen der beliebtesten deutschen Politiker, den Herrn Genscher). Seit mehr als 10 Jahren bohrt die deutsche Armee in Afghanistan Brunnen. Neuerdings sucht die Armee jetzt Wasser in Mali. Alles mit Zustimmung des großen Bruders USA. Da wird es nun endlich mal Zeit, das dem Russen gezeigt wird wo der Hammer hängt. Hoffentlich!! Wir werden siegen, so das Credo aller die das Trauma gegen Stalin nicht überwunden haben. Mit den USA an unserer Seite ist der Sieg gewiss. Und wenn es Millionen von Toten kosten wird. Im Nachgang wird unsere Presse - Funk und Fernsehen - falls es dann noch etwas zu berichten gibt - mitteilen, wie der hinterhältige russische Untermensch das Szenario angezettelt hat.

Sollte es wieder anders kommen wird das Volk - das deutsche - blöken.........davon haben wir nichts gewusst. So wie es 1945 nach Kriegsende und mehr als 23 Millionen russischer Opfer in Deutschland keine Faschisten gab. Ja, Herr Gellermann, die Uhr steht kurz vor Weltkrieg, sie haben den Nagel mal wieder voll auf den Kopf getroffen. Schade, dass es niemanden zu interessieren scheint. Zumindest nicht die große Mehrheit. Den Aufruf " Abrüsten statt aufrüsten" haben - Stand gestern - etwas mehr als 35.000 Menschen unterschrieben. Eigentlich traurig diese geringe Zahl und trotzdem ein Anfang. Herr Reichelt "BILD" erreicht mit seinen faschistoiden, kriegstreiberischen Artikeln an einem Tag, in einer Stadt, mehr Leser als diese 35.000. Ich kann gar nicht soviel essen wie ich kotzen könnte. Ich habe Angst und werde ausgelacht wenn ich die Angst artikuliere. Antworten wie diese sind dann typisch deutsch:

"Wird schon nicht so schlimm. Iss nur Panikmache. Und wenn Krieg, dann weit weg." Alles Sätze die ich beim Unterschriften sammeln höre. Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich, wie die Wolke den Regen. Kapitalismus bedeutet dann Krieg, wenn dieses Scheißsystem den Profit nicht mehr mit anderen Mitteln gewährleisten kann. So einfach ist das. Anscheinend stößt die Gier nach Profit, Profit, Profit an Grenzen. Also schlägt die Elite wieder zu bis alles in Scherben fällt und dann geht es von vorn los. Amen.

Am 11. April 2018 schrieb Ernst Blutig: Eigentlich dürfte jedem Rindvieh inzwischen klar sein, daß der Westen Krieg will, weil ihm der kapitalistische Arsch platzt, und auf alles pfeift, was er die letzten Jahrzehnte so hingeheuchelt hatte unter seiner Charaktermaske:



Menschenrechte Völkerrechte juristische Grundsätze Marktwirtschaft



je näher sich der Kapitalismus seinen inneren logischen Schranken und ihren unmittelbaren und mittelbaren Folgen nähert, also das, was man gemeinhin REALITÄT wahrnimmt und so bezeichnet, desto größer muss um ihn herum von seinen Fanatikern das Gegengewicht gebaut werden, um jede Form von Aufklärung zu verschleiern.



Die verrückte Maschine braucht ihre verrückte Gesamtmaske: IRREALITÄT,



bedeutet: Falschinformation, red herrings, fakenews, Deformierung, Verwirrung, Lügen, make beliefes, Maskeraden und Mummenschanz, Rollenspiele, Hofschranzenberichterstattungen, Querfronten mit Nazis und allen, die gewalttätig und-bereit sind bei Bedarf jede Menschlichkeit abzulegen. Das komplette Programm IRRSINN, den entmenschlichte Menschen eben drauf haben.





Am 11. April 2018 schrieb Edgar Schneider: Ich habe den Artikel einem verwandten Juristen und überrzeugten Christen geschickt. Er ist intelligent genug, NICHT zwangsläufig zum Opfer unserer Lügenmedien geworden zu sein. Ich stelle seine u.a. Antwort, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ, auf Ulis Artikel und mitgeschickter Kommentare zur Diskussion. Da fordert dieswer Mann - ganz im Sprachgebracuh von Bush jr- Trump, May und Macron sollen endlich "die Abschussrampen des Massenmörders Assad zerstören". was treibt einen intelligenten Menschen dazu, eine solche Position zu vertreten? Mit Verblendung und Russenhass allein ist das nicht zu erklären. Hier sein Kommenta zu Ulis Artikel und den entsprechenden Kommentaren.



"Zynisch und widerlich. Da werden kleine Kinder vom Massenmörder assad und Kriegsverbrecher Putin elendig massakriert und manchen fällt nichts anderes ein als wieder das Feindbild der Westen der Lüge zu bezichtigen. So nach dem Motto damals wurde vorm Irak-Krieg gelogen, danach immer und überall. Einer unabhängigen Untersuchung hat sich das putinregime in new York ja widersetzt. Klar. Obama zog schon 2013 eine rote Linie nach dem giftgaseinsatz des assadregimes passierte wieder nichts. Nur leere Worte.

Die Verteidiger des putinregimes Wissen natürlich dass assad kein giftgas einsetzt. Klar. Nur das putinregime sagt die Wahrheit. Klar.

Ich hoffe, Trump, May und Macron machen Ernst und zerstören abschussrampen des Regimes."



Ihr sprachloser Leser edgar Schneider

Am 11. April 2018 schrieb altes Fachbuch: für einen weltkrieg wird es nicht reichen.

aber man wird die entschlossenheit russlands und das militärische leistungsvermögen russ. luftabwehr testen!

hier geht es auch um verkaufsargumente: ami-missiles vs. s-400!!

wäre doch doof, der türke als nato-mitglied zieht feindes-hardware vor, und die opcw ist schneller am tatort, als die lügen ausgereizt!!??

fällt "geräuschlos" ost-ghuta, dann kann man idlib als nächstes legitimes ziel von assad nicht vorbereiten, etc... bis syrien sich dem vom ami besetztem teil zuwendet:)

der weltkrieg nach alter definition wird warten müssen, nach meiner ansicht läuft er bereits!!

Am 11. April 2018 schrieb Georg Moritz: Wenn diese Informationen von "Veterans Today" stimmen, dann ist die westliche Kriegskoalition kurz davor, daß ihnen ihr Lügengebäude um die Ohren fliegt:



https://www.veteranstoday.com/2018/04/08/proof-intel-drop-trump-bolton-behind-syria-chemical-attacks-confirmed/



Chlorgas von Merck, Vx und Chlorgas aus Porton Down...



"The Syrian Arab Army and with the help of Russian captured a shipment of chemical weapons destined for the Eastern Ghouta. These were British weapons produced at Porton Down in Salisbury.



Russian suspects that the Skripal incident is related as by their records, Skiripal was working at Porton Down as a chemical weapons trafficker in partnership with a Ukrainian firm. Russia denies attacking Skripal but admits he was under surveillance for his activities involving support of terrorism in Syria and arms trafficking.



Russia also confirms that there are British, American, Israeli and Saudi intelligence officers who were caught by the Syrian army in one of the heavily fortified operations rooms during the invasion of the Syrian army and its allies of the East Ghouta."



und



"American, British and Israeli military personnel captured in Syria have confirmed they were ordered to stage chemical attacks in East Ghouta by their governments.



The Americans are still being held along with Israeli?s while British prisoners are being negotiated for. Sources in Damascus told us that representatives of Oman in Damascus approached the Russian Office of Reconciliation on behalf of Britain for the return of British chemical warfare personnel."



Denen geht der Arsch auf Grundeis, und die angepeilte Strategie ist wohl, die Peinlichkeit aufgedeckter Verbrechen mit noch größeren Verbrechen zu überdecken.

Am 11. April 2018 schrieb Karola Schramm: Danke Uli Gellermann und auch danke an die Foristen hier, die mir jetzt mal geholfen haben zu verstehen, was ich nicht verstehe. Nachdem ich den Link von Joe Bildstein auf Zeit-online über Frau Münte gelesen habe, fiel dann der Groschen.



Wir leben in einer Zeit des politischen Infantilismus der gleichzeitig auch lähmend auf das Gemeinwesen wirkt. Das heißt, dass diese Politiker in ihrem Denken auf pubertärer Ebene stecken geblieben sind und die Realität mit ihren Widrigkeiten und Gefährlichkeiten gar nicht erkennen und einschätzen können. Sie kreisen alle um ihren eigenen Bauchnabel und haben keinen Sinn für die Vergangenheit, die Gegenwart und erst recht nicht für die Zukunft. Sie leben wie Autisten, die des Gesprächs nicht mächtig sind und nicht merken können, wie sich andere fühlen. Sie können nicht Ursache und Wirkung erkennen. Sie handeln fremdbestimmt und merken auch das nicht. Sie sind keine Autisten, denn das ist eine Krankheit. Sie sind schlichtweg infantil und stolz wie kleine Kinder, die die Sandburg der anderen zerstört haben, rennen zum Papa oder zur Mama, strahlen sie an: "Bin ich nicht gut ?" Sie reflektieren nicht eigenes Verhalten in Bezug zu anderen und sehen den Mitmenschen gesondert als Feind.

Sie sind keine reifen Erwachsenen die sich selbst reflektieren und im Miteinander mit anderen, eigene Fehler erkennen und zugeben um so immer wieder konstruktiv-kooperativ mit der Welt, den Mitmenschen in Kontakt zu kommen. Sie haben keine sozialen Kompetenzen, auch wenn sie über Soziales Reden halten. Gleichzeitig sind sie als Politiker auch Schmarotzer, die am Staat, der ihr Wirt ist, hängen und dessen Grundgesetz und Regeln ersticken. Sie denken nicht, weil sie es nicht können.



Es gibt heute unendlich viele Möglichkeiten für die Bevölkerung, sich von den Themen des Alltags die belastend sind, auszuklinken und abzuschalten. Das unübersehbare Angebot die das Fernsehen liefert, hilft dabei mit. Drogen, Medikamente, Alkohol, Feste feiern etc. helfen ebenfalls zu entspannen und Ängste, die auftauchen, abzubauen und gut zu verdrängen.

Was aber sicher ist wie das Amen in der Kirche: Die deutsche Bevölkerung will keinen Krieg weder in Syrien, noch mit Russland und aus Afghanistan sollen unsere Soldaten auch wieder raus.

Die Frage ist: "Wie kann man diese Bundesregierung in ihrem Kriegseifer erfolgreich stoppen ? ! " Denn sie muss gestoppt werden ! Petition einreichen, Unterschriften sammeln ?

Am 11. April 2018 schrieb Michael Kohle: Nach Lektüre der beachtlichen Latte an Kommentaren in so kurzer Zeit muss ich dann doch noch eine Schippe auflegen.



Wohl wahr, werte Ulrike S.! Danke reicht nicht aus. Erstaunlich aber, dass nicht wenige auf den gleichen Gedanken gekommen sind und wenigstens dem Galeristen für seine aufrüttelnden Worte den verdienten Dank gezollt haben. Wir hier, tief unten in den allerletzten Katakomben von Neuland, eng zusammen gerückt, uns die letzte verbliebene Restwärme spendend für die uns nur ungern zugestandene Restverweildauer.



Nein, es steht nicht zu erwarten an, dass der Circus maximus wieder eröffnet wird und die ganz großen Katzen wieder zum Spielen mit uns angehalten werden. Solcherlei Spirenzchen sind heutzutage viel zu kostenintensiv. Woher denn nehmen und nicht stehlen, die ganzen Miezekatzen? Die armen Tierchen, aber gar nicht politisch korrekt sie so zu mißbrauchen. Eine sofortige Wiedergeburt der Friedensbewegung fordert da Georg M. - war anscheinend ziemlich früh in der letzten Nacht. Dumme Frage meinerseits: was soll denn das noch bringen? Erinnert sich noch jemand an die letzten Ostermärsche? Na?



Der probaten Vorschläge hier zu hauf! Ronald W. empfiehlt statt Mahnwache - pardon - allen Ernstes, den Gellermann’schen Erguss unseren allerwertesten „Bundestagsabgeordneten“ nebenan zum Lesen zu übermitteln. Doch, das würde es bringen, ganz bestimmt! Wenn er denn tatsächlich ankommen würde. Aber dass sie ihn auch noch begreifen, vielleicht gar noch zu letzten Rettungstaten anhalten würden, das - mit Verlaub - halte ich bei diesen Nasen doch zu viel verlangt.



Mit der Empfehlung Bertold Brechts - von Hans T. dankenswerter Weise erwähnt - ist da auch nicht allzuviel zu holen. Nur weil es sich auf Noblesse reimt? Eine einzige Fresse nebst Zahnreihe zurecht gerückt und schon würde es doch zuhause vor dem Fenster von SEK’s und SWAT’s wimmeln, das embeddede Kamera-Team von Gniffke auf dem Wannendach. Haben wir doch gerade aus Münster erfahren dürfen. Selbst lebensmüde Psychos entleiben sich heuer schon lieber selbst. Unstrittig aus vorauseilendem Gehorsam, wie es aus Expertenkreisen so heißt.



Die Aussage von Matthias B. ist da schon ehrlicher. Ich habe Angst, sagt er. Bei etwas Aufmerksamkeit bleibt einem eigentlich auch nichts anderes über. Das Interview mit dem russischen Botschafter - vom bestens gebrieften ZDF-Fürsten Walde - war so ein Höhepunkt, leider nur einer von vielen. Da wünschte ich mir - dessen angesichtig - dann doch, dass - sollte die Rote Armee doch noch einmal hier Einzug halten - der Herr Botschafter den Spruch wahrmacht, dass man sich im Leben immer zweimal sieht.



Die Angst ist laut Joe B. ja nicht alternativlos in diesen Zeiten. Aber selbst die Alternative - der komatöse Vollsuff - reicht seiner Meinung nach ja auch nicht, Das Einzige was uns Katakomben-Bewohnern tatsächlich als einziger Ausweg noch bleibt ist, uns in die Herde der Hirnlosen, der Schafe und der Lemminge einzugliedern, holla - zu integrieren. Flugs ab in den Lehnsessel, die Glotze mit der Zwei-Meter-Diagonalen an und rund um die Uhr mit der transatlantischen One-World-Propaganda zudröhnen lassen. Und warten, bis die Scheibe vollmattschwarz erstrahlt, falls man es überhaupt noch mitbekommt, kurz vor dem Blitz draußen. Wenn nicht ist auch gut.



Und Angst wird schließlich mitgeliefert, so wie gerade letzte Woche, wo einer dieser Kampfhennen im Staats-TV beim Ablabern doch tatsächlich eine Vogelspinne über die Schulter krabbelte. Huch, wie grausig aber auch. Nicht zu übertreffen von dem, was da - um das Volk auch richtig zu konditionieren - vor- und nachher so an Bildchen über die Scheibe huschte, an Widerlichem so hinausposaunt wurde. Im MohN-TV war das herzallierliebste Tierchen sogar eine Meldung wert, gleich nach den ganzen derzeitigen anderen Unappetitlichkeiten und den besten Grüßen aus dem Kreml. Ist doch alles nicht so schlimm. Wo eine Heidi Klum sich mit dem Tokio-Beulchen zu vergnügen weiß, sollten wir doch auch unseren Spaß haben dürfen, solange es eben irgendwie noch geht. Mein Vorschlag deswegen: nach Gellermann immer ersteinmal eine Vier-Stunden-Schicht MohN-TV reinziehen, dann sieht die Welt doch gleich - wenn auch nur mutmaßlich - viel besser, erträglicher aus. Wohl bekomm’s!



Immer dran denken, selbst ein Ossietzky oder ein Tucholsky haben es nicht vermocht - auch wenn sie es unermüdlich über Jahrzehnte versucht haben - Schaden vom Deutschen Volke zu wenden. Da sollte man der Jeanne-Onschela d’Uckerm-Arck dankbar sein, wenn sie sich offensichtlich darum bemüht, dass es beim nächsten, beim anstehenden Mal wenigstens jetzt mal hinne geht, zügig und flott.



Was mich allerdings dann doch noch interessieren würde, hat sich der Herr Sauer denn schon einen Schäferhund zugelegt, mit dem die Kapsel rechtzeitig auf Wirksamkeit getestet werden kann? Es sei ihm gesagt, es braucht ihr nicht, der Blondie, auch keiner Genickschusspistole für den absolut gesicherten Abgang. Es sollte nur sichergestellt werden können, sich des Zugriffs randalierender Horden zu entziehen, per Aufsuchen sicherer Gemäuer tief unter der Burg in der Willy-Brandt-Strasse 1. Das hätte Reichsprotektorin Ost - um nicht Führerin sagen zu müssen - wahrlich nicht verdient, einen auf Mussolini machen zu können.



P.S.

Ein letzter Hinweis! Vor ein paar Tagen kam auf einem der „Spartensender" von Gniffke&Co, jenen für die senilen Bettflüchtigen, zum weiß nicht wievielten Male der Film „Das Urteil von Nürnberg“ mit Spencer Tracy als Richter, Maximilian Schell als „Verteidiger“ und Burt Lancaster auch noch als Nazi-Blutrichter. Das letzte Viertel des Machwerks, so rund um die Urteilsverkündung, ist sowas von umwerfend und Unheil kündend. Man muss nur richtig zuhören und verstehen können. Hat man das gesehen ist das jetzt Anstehende überhaupt nicht mehr überraschend. Schon vor sechzig, siebzig Jahren stand die Prophezeiung für unser heutiges „transatlantisches Harmageddon“ im Raum.

Am 11. April 2018 schrieb Krysztof Daletski: Der Hinweis auf frühere vorgetäuschte Kriegsgründe ist wichtig und sollte eigentlich alle zu großer Skepsis mahnen. Ich habe in einem Lied mal etliche weitere Beispiele zusammengetragen und mit Originalzitaten unterlegt:

https://www.youtube.com/watch?v=VVh1zgKSmKo



Vielleicht hat der eine oder andere Verwendung dafür, es als ungewöhnliches aber pointiertes Aufklärungsmaterial zu verwenden.

Am 11. April 2018 schrieb Lutz Jahoda: ZUM THEMA

ERKENNEN UND BENENNEN

DIAGNOSE : FINANZINFIZIERT



Schimpf und Schande

dieser Bande

in edlem Zwirn!

Unbenommen

bös verkommen,

versifft im Hirn!



Lug und Trug

am Ordensband

und schwere Schuldgewichte.

Infernal

das Kapital.

Welch elende Geschichte!



(Siehe auch unter Bandwurm

und Radikalkur)



Am 11. April 2018 schrieb Andreas Schell: Ein gutes Zeichen: NIEMAND glaubt mehr dem Kriegsgeheul der NATO - siehe Kommentare zu dieser Meldung:



https://meta.tagesschau.de/id/133212/verbalattacken-der-grossmaechte



Einziges Problem: die haben das Kommando über Streitkräfte und Waffen (die alle mit Steuergeld bezahlt haben)

Am 11. April 2018 schrieb Sebastian Frank: Kann man für Frieden sein- ohne der Staatsgewalt, die Kriege führt, den Gehorsam zu kündigen?



Antwort auf einen Leserbrief zur Friedensbewegung



"Um das hinzubringen, Staaten am Ende sogar an Kriegen zu hindern, müssen die betroffenen Leute schon ihr Dasein als Volk und die damit verbundene Dienstbarkeit aufkündigen, der Staatsmacht ihre Grundlage entziehen. ...



Wer nämlich mit seinem "No War" so tut und glaubt, die Welt, in der er lebt, wäre mit ein bisschen gutem Willen - und womöglich mit mehr europäischer Macht! - auch ohne kriegerischen Terror zu haben, ist nicht „naiv", sondern mit Engagement dabei, seinen Frieden mit genau den Verhältnissen zu machen, die - unter vielem anderen Elend auch - alle "systematischen Gründe" für den Übergang, nicht bloß Washingtons, zum Krieg enthalten und immer wieder reifen lassen. Und das ist ein für alle Mal kein "erster Schritt in die richtige Richtung" - sondern einfach verkehrt."





Quelle des Zitats: https://www.gegenstandpunkt.com/artikel/leserbrief-zur-friedensbewegung

Am 11. April 2018 schrieb joe bildstein: @Herr Becker

"Oder fehlt mir das ein Mosaikstein in meinem Hirn?"



Nein, Sie haben ALLES völlig richtig analysiert. Wir können uns nicht in die Denkschemata der "Mächtigen" reindenken, das ist unser Probelm. Wir sind vom gesunden Menschenverstand einfach verblendet!

Wenn Sie Michelle Münte - die SugarDaddy Ikone der Sozen als "Staatsministerin" sehen und wenn Diese Dame mit der Massenmörderin Albright (" die 500.000 toten Kinder im Iraq waren es wert") auf einem Nivaeau steht - dann wissen Sie wohin die Reise geht.[http://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-04/michelle-muentefering-internationale-kulturpolitik-frauen-interview/seite-2]

Am 11. April 2018 schrieb joe bildstein: Für jeden mit ein wenig Resthirn ist das Ganze nicht mal mehr im komatösen Vollsuff zu ertragen.

Es war nie anders in der Geschichte des "Sapiens" nur noch nie so offensichtlich. Die total Hilflosigkeit gegenüber dem Tun von Merkel, Panzer-Uschi u Co. wird mehr u mehr deutlich.

Ich war 2011 in Syrien mit Bus u Rucksack unterwegs und habe 2 Jahre im Yemen als Ing. gearbeitet. Wunderbare Menschen in beiden Laendern, eine Gastfreundschaft wie man sie sehr selten erlebt. Ich schäme mich zutiefst für das was die Betreter von D-Land tun und nicht tun. Besonders wegen der uns tagtäglich eingebläuten historischen Verantwortung nach > 70.000.000 Toten in WW-I und WW-II.... und 17 Jahren Kampfeinsatz der Bundeswehrmacht am Hindukusch.

Am 11. April 2018 schrieb Alexander Kocks: Als Kronzeugin dient auch und wiederum Frau Merkel die vor wenigen Tagen die Giftgasattacke in Duma als Evident bezeichnete.

Das erinnert an die schöne Zeit von 2003 als Frau Merkel noch nicht die Geschicke dieses Landes in der Hand hatte und damals als Oppositionsführerin zu Herrn Bush nach New York reiste um der kriegsunwilligen Schröder-Regierung mit den Worten in den Rücken zu fallen: Die Massenvernichtungswaffen im Irak sind eine Realität. Sowohl Busch als auch Blair laufen immer noch frei herum und die Chemiewaffenexpertin Merkel darf immer noch ihre Expertisen verbreiten, jetzt sogar als Kanzlerin. Für das Verhalten dieser Frau finde ich nur das Wort Verantwortungslos.

Wann endlich reißt den Deutschen der Geduldsfaden und schicken diese Frau in die Wüste.



Am 11. April 2018 schrieb Johannes M. Becker, Privatdozent Dr., Friedensforscher: Nicht zu vergessen die Katalysatoren dieser Entwicklung mit Namen Blair, Schröder/Fischer und jetzt Macron (Hollande war auch nicht besser).

Die Sozialdemokratie ist dann doch mehr als ein "Arzt am Krankenbett des Kapitalismus" (Hilferding).

Unfassbar.



Was haben sie vor?

Kriege sind doch militärisch nicht zu gewinnen, werden irre Schäden auch bei uns zeitigen.



Basale kapitalistische Logik in den Zeiten des mehrfachen nuklearen overkill wäre doch: Die haben was, was wir nicht haben, wir haben was, was die nicht haben.

Oder fehlt mir das ein Mosaikstein in meinem Hirn?

Am 11. April 2018 schrieb Anselm Luettger: Hier, bei Dirk Pohlmann, Dokumentator für die öffentlich rechtlichen, findet man weitere "Unstimmigkeiten" nebst Quellenangaben:

https://kenfm.de/tagesdosis-10-4-2018-right-or-wrong-my-hegemon/



Am 11. April 2018 schrieb Andreas Schell: Schiffsladungen von Schnellfeuergewehren und Munition, die wahren Massenvernichtungswaffen sind, unseren westlichen Werten zu Folge, offenbar völlig OK. Die Ächtung von Chemiewaffen hat vielleicht nur etwas mit der Marge zu tun. Die ist nämlich zu klein für die Rüstungsindustrie, da bringen die geilen Produkte von Diehl, Rheinmetall oder Airbus Defense doch viel mehr Kohle.



Dass allein die Deutsche Firma Heckler & Koch die Todesursache für mehr Menschen in die Welt gebracht hat als alle Chemiewaffen-Einsätze seit dem letzten Weltkrieg, egal ob gelogen oder nicht gelogen, spielt im Lügenmeer gar keine Rolle mehr.



Der Krieg kommt also und ist erst vorbei, wenn sich die Herrschaften dieser Welt miteinander verglichen haben. Dass die Mehrheit der Menschen das nicht will, ist denen doch scheiss-egal.



Es gibt aber auch was für diese friedliche Mehrheit zu bedenken. Für die Heimatlosen sorgen die als solche verunglimpften Gutmenschen. Da gibt es viele, und es wird viel Gutes getan. Diese Menschen gehen offensichtlich nicht dafür auf die Straße, dass andere Völker gar nicht erst heimatlos werden. Wieso nicht? Etwa weil sie den Treibstoff aus dem Orient für ihren Lebensstandard brauchen? So funktioniert schuldig sein eben auch. Hinterher das Gewinsel "wir haben das doch nicht gewusst"? Das erinnert an finsterste Zeiten.

Am 11. April 2018 schrieb Matthias Brendel: Das Feld scheint bestellt.

Die wollen uns wirklich in die Luft jagen mit ihren andauernden Lügen und Kriegstreibereien.

Bei dem Interview mit dem russischen Botschafter am Sonntag im Staats Fernsehen ist mir nur noch schlecht geworden, schlimmer gehts nimmer.

Es scheint diesen Nato Fans völlig am Arsch vorbei zu gehen, dass dieses Land schon mit einer sehr geringen Anzahl von atomaren Waffen in die Steinzeit befördert werden kann, doch sie machen immer weiter, als wenn sie einen dringenden Zeitplan einzuhalten haben.

Ich habe Angst.

Am 11. April 2018 schrieb Karsten Isenberg: Sehr geehrter Herr Gellermann,

danke mal wieder für ihre Klarstellung.

Bleibt nur anzumerken, dass der rektalerprobte wandelnde Hosenanzug es nicht versäumt hat, ohne Grundlage den Imperialisten zur Seite zu springen, und somit mal wieder ihren Amtseid gebrochen hat, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden.

Am 11. April 2018 schrieb Ulrike Spurgat: Für den eindringlichen Antikriegs Artikel, an diesem denkwürdigen Datum, dem 11.4. 2018, 73 Jahre nach der Selbstbefreiung des Konzentrationslager Buchenwald reicht ein Danke nicht aus: Zu wenig in dunklen Zeiten, wo Faschismus und Krieg, besonders in Deutschland nie wirklich aufgearbeitet worden sind, und die Leichtfertigkeit der deutschen Politik macht mich baff.

Die USA verlieren zu Recht an Einfluss in der Welt. Trump steht mit dem Rücken an der Wand, und er ist innenpolitisch eine Null, ein Totalversager und Schaumschläger, wie er im Buche steht.

Er braucht dringende politische Erfolge, und da kommt ihm, was der Galerist folgerichtig, verständlich, eindeutig, den Finger in die Wunde der Geschichte legend zu pass, und der Leser kann verstehen, wie Politik, die dem Kapitalismus verpflichtet ist funktioniert.

Komplizierte Zusammenhänge, einfach zu erklären, spricht für sich.

Krieg liegt im Wesen des Kapitalismus, Carl von Ossietzky schreibt gegen den Krieg, genauso wie Kurt Tucholsky, Erich Mühsam und viele, viele Mitkämpfer.

Der NATO Beitritt war der Sargnagel. Der Warschauer Pakt, der sechs Jahre nach Gründung der NATO erst stattgefunden hat, und in geschickter Weise möglichst unerwähnt bleiben sollte macht deutlich, wie das Volk dumm gehalten wurde, und welchen Einfluss die USA immer hatten. Ob es die Sowjetunion war, oder dann eben Russland: Sie machten und machen keinen Unterschied. Wer den größten Kriegsverbrechern, Kriegstreibern, Völkermördern der Welt nicht zu Füßen liegt, und in das Horn derer bläst hat schlechte Karten, und wird bestraft. Die Welt muß von der Mickey Mouse strengestens erzogen werden, weil sie die Besten, die Schönsten, die Reichsten und die Dümmsten sind.

Russland hat eigene Interessen, und das hat man zu akzeptieren. Die gemachten Fehler, die im Artikel stehen, die Russland gemacht hat, werden sich nicht wiederholen, denn dass die russischen Völker, ihre Regierung weder akzeptiert, noch respektiert werden sind macht mich wirklich fassungslos, und diese verkommene und dreckige Poltik der stiefelleckenden, miesen, kriechenden und widerlichen ekelerregenden Politikern, ob sie in den USA, in Großbritannien oder in Deutschland schmarotzen, bis die Schwarte kracht, ist in der Konsequenz wurst.

Die USA, wie immer macht einen auf Humanität.

WEnn es nicht so grausam wäre, so schrecklich, und wenn ich sehe, dass das Versprechen: Nie wieder Faschismus und Nie wieder Krieg nicht eingehalten ist, politisch, nicht mehr als leere Worte, bleibt es ein beschämender Moment, und widerspricht all dem, was mit Menschenrechten, Völkerverständigung, Frieden und Freundschaft zu tuen hat.

Die Frage Krieg und Frieden sollte jeden umtreiben, denn diesesmal steht die Menschheit vor dieser Frage, und das darf nicht korrupten, geisteskranken und seelischen Krüppeln überlassen werden, die den Herrschenden den roten, vor Blut triefenden Teppich wegen ein paar Silberlingen auslegen, und sehr deutlich wird, dass die Medien im Land nur der verlängerte Arm der Bundesregierung sind, und dass eine Meldung, egal wie und wo man liest oder schaut, letztendlich ungeprüft, ungefiltert ins Land geblasen werden. Einige der Medien ziehen noch Nutzen aus ihrer "Geschichte," wie lange noch, weil die Gleichschaltung eben so offensichtlich ist.

Die Schreiberlinge machen sich mitschuldig, sie befördern die Kriegshetze, sie handeln wider besseren Wissens, sie lügen und betrügen: Um die Auflagen geht es, und in wessen Besitz die Schmierblätter sind, und so stellt sich eigentlich wie immer die kriminalistische Frage: "Wem nützt es ?"

Das Volk wird besäuselt, mit angeblicher Meinungsfreiheit, weil Vielfalt. Eine Meldung, und was weiß ich wie viele sich den Kuchen des Wettbewerbs bei den Medien dann aufteilen müssen ? Der Sand im Auge tut sein übriges.

Carl von Ossietzky: "Sagen sie meinen Freunden, es ist bald vorbei: Ich wollte den Frieden."

Zusammengeschlagen, auf einem Auge fast blind sagte er dieses, bei einem seiner letzten Besuche.

Wir haben eine Verantwortung, und dieser Hass auf Russland muß ein Ende finden, und wir haben eine Geschichte, die uns in besonderer Weise dem Frieden, der Völkerverständigung, gegen Faschismus und Nie wieder Krieg im Stammbuch geschrieben steht.

"Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken (....)" Karl Marx (MEW, Bd. 3, S.46) Die Medien lassen grüßen.

Eine Forderung von vielen bleibt: Was die Staatsräson für Israel ist, gilt für Russland genauso, dass zeigt uns unsere Geschichte, und da gibt es keinen Zweifel.



Am 11. April 2018 schrieb Hans Tigertaler: Rekapitulation:



"Die gefährlichsten Männer der Welt leben heute nicht in Rußland, auch nicht in China, sondern in unserem Pentagon".



So sprach der US-amerikanische Senator und einer der beiden Gegner des beginnenden amerikanischen Völkerschlachtens in Vietnam, Wayne Morse. Diese Haltung kostete ihn die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei.



Die mörderischen Lügen und unablässigen Brüche des Völkerrechts durch den Westen sowie seine Verachtung für die Einsichten und Einwände selbst seiner besten Köpfe hat Rußland auf den Plan gerufen: Soweit daraus wenigstens Syrien wieder, trotz der westlichen Brandstifter, zur alleinigen Angelegenheit der Syrer wird, dürfte es dagegen keinen Einwand geben.



Denn in den Bürgerkrieg eines Volkes von außen zugunsten einer Seite einzugreifen, ist in jeder Hinsicht schon prinzipiell Unrecht. So sagt es Immanuel Kant. Logik und Erfahrung beweisen es. Denn ein Bürgerkrieg ist kein Klassenkrieg einer Minderheit gegen die Mehrheit. Ein Bürgerkrieg, die schlimmste ?Krankheit? (Kant) eines Volkes, ist Ausdruck unvereinbar erscheinender, als existentiell empfundener Ansprüche, bei der keiner Seite zu wünschen ist, im gewaltsamen Sieg über die andere schon ihre Erfüllung zu finden.



Wird ein solcher Sieg aber noch von außen befördert, ist die Saat fortzeugender Gewalt ziemlich gewiß: Nicht in hundert Jahren wird die unterlegene Seite vergessen, was ihr in der Heimat zugestoßen ist und dem Gegenpart nicht verzeihen können, daß ihr die Befähigung, ein mitbestimmender Teil des Gemeinwesens zu bleiben, durch fremde Einmischung genommen wurde. Der scheußlichen Beweise für die Triftigkeit dieser kantischen Auffassung hat der Westen in den letzten Jahrzehnten angesichts nicht endender Gewalt im Gefolge seiner Massenmorde eigentlich genug bekommen.



Gegen unsere hauseigenen Kriegshetzer aber empfiehlt Bertolt Brecht:



Nur keine Noblesse,

sondern immer einen in die Fresse!



Für diesen seinen Wunsch schäme ich mich natürlich allzu gern.

Am 11. April 2018 schrieb Michael Kohle: Danke. Danke für diese klaren Worte!



Die Uhr zeigt kurz vor Weltkrieg!



Die Uhr zeigt auch kurz vor Heldentod! Dem Heldentod der Wertegemeinschaft! Dumm nur, wer zählt sich schon zugehörig zu dieser ehrenwerten Gesellschaft ersatzweise Mischpoke.



Die wollen doch nur spielen. Zur Zeit im Sandkasten Meseberg! Bei Gniffke heißt es, das Kriegskabinett "macht den jährlichen Klassenausflug!". Und wie es der Zufall so will, darf auch das hölzerne Bengele dazu auftauchen, der General, der General Sekretär, der NATO-Generalsekretär. Was der wohl so zu berichten hat? Ist doch völlig überflüssig, sich darüber noch Gedanken zu machen. Was wird er wohl einfordern? Genau, genau das! Devote Bereitschaft. Das Foto auf der Meseberg-Treppe, Gruppenbild mit Dame - falls es noch Nachkriegszeiten geben sollte, dieses Foto wird einen Ehrenplatz bekommen. Unterschrift: Und sie wußten nicht, was sie tun! Noch eine, die letzte Lüge? Die wissen genau was sie tun.



Es raschelt im Karton! Willy Wimmer auf den Nachdenkseiten nebst Ray McGovern - helles Entsetzen darüber, wie unsere heißen Krieger im Amte sehenden Auges ins Elend rennen.



Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Irren!



Am 11. April 2018 schrieb Kostas Kipuros: Lieber Uli, es ist schon spät (1.00 Uhr), da ich deinen Beitrag "entdeckt" habe, deshalb auf die Schnelle: Danke für die warnenden, weil wahren Worte. Mögen sie in aller Ohren hallen, die glauben, der Kelch gehe schon an uns allen vorüber und das vermeintliche Verantwortungsbewusstsein der unverantwortlich handelnden Regierungspolitiker von Washington über London und Paris bis Berlin würde Schaden von jenen abwenden, denen sie ihr Mandat verdanken. Die Lügen, um einen weiteren Weltkrieg zu legitimieren, werden immer dreister, immer unverschämter, immer offensichtlicher und deshalb immer beängstigender. Verweigern wir uns also dieser perfiden Logik der Eskalation - mit allen Mitteln

Am 11. April 2018 schrieb Ronald Wolf: Langmut der russischen Regierung... genau das trifft es auf den Punkt. Unser Glück ist die Intelligenz Putins, der trotz aller Provokationen und irren Aktionen von NATO und den kriegsgeilen Staaten die Nerven behält. Nochmal: das ist unser aller Glück !!! Danke wie immer für diesen grandiosen Beitrag. Den sollten unsere Bundestagsabgeordneten lesen und begreifen. Beides wird wohl nicht passieren. Grüße aus dem Vogtland.



Am 11. April 2018 schrieb Der Linksliberale: Der Langmut der russischen Regierung ist legendär, aber meines Erachtens auch in der militärischen Schwäche der Russischen Föderation in den 90iger Jahren bis ca. 2010 begründet. Die Zeiten sind aber vorbei. Russland und auch China sind selbstbewusste (halb)kapitalistische Staaten geworden, die sich militärisch und wirtschaftlich keinem Hegemon unterordnen werden. Dieser cholerische Trump, die etwas dümmlich wirkende Merkel und das Macrönchen, aber auch die May mit dem wirren Johnson sehen nur noch in einer militärischen Auseinandersetzung mit Russland ihre hegemonialen Träume in Erfüllung gehen. Sie locken Russland in die afghanische Falle, die heute Syrien heißt. Dieses Spiel mit dem Feuer ist der Beginn des Weltenbrands und wir können nur hoffen, dass die Militärs Russlands und Chinas logisch denken können und diese Situation bedacht haben. Für Deutschland und diese Vasallenfrau Merkel, gefolgt von diesem Nato-Strichmännchen und der Panzer-Uschi kann man das wahrlich nicht sagen, hier wird nur mit einem idiotischen Russlandbashing regiert. Die EASA (Agentur für europäische Flugsicherheit) hat bereits für die nächsten 72 Stunden eine Warnung für den Luftraum Syriens und den angrenzenden Mittelmeerraum ausgegeben...wegen der zu erwartenden Luftangriffe. Nicht auszudenken, wenn die USS Donald Cook al Vergeltung für amerikanische Luftangriffe von einem syrischen, iranischen oder russischen Torpedo versenkt wird. Der völkerrechtswidrige Krieg gegen Jugoslawien war die Generalprobe, der völkerrechtswidrige Krieg gegen Syrien ist die Uraufführung um den russischen Bären und den chinesischen Drachen politisch, militärisch und ökonomisch zu schlachten. Nur darum geht es dem „Wertewesten“.

Am 11. April 2018 schrieb Beate Hermann: HEUTE ÄUSSERTE MAN , ES KÖNNTEN AUCH DIE ISRAELIS GEWESEN SEIN !!