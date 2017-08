Indymedia-Verbot

Zero News auch im Netz

Autor: U. Gellermann

Datum: 28. August 2017

Man hatte sich daran gewöhnt: Wirkliche Nachrichten gab es im Medienmainstream immer seltener. Vor allem wenn es um Themen von Krieg und Frieden ging, wurde der Fluss echter Nachrichten immer geringer: Nazis in der Ukraine? No News. Kein Frieden in Afghanistan? Fake News. Krieg in Syrien? Fake-Wording. Für Liebhaber ziemlich echter Nachrichten wurde und ist das Internet zunehmend die Alternative zu dem, was die Öffentlich-Rechten und die gleichförmigen Privaten so zu bieten hatten. Jetzt zeigt der Innenminister mal was er davon hält: Als erste alternative Quelle hat Innenminister de Maizière die Internetplattform "linksunten.indymedia.org" verboten. Von dieser Site soll nur noch Zero kommen. Um das Verbot öffentlich zu rechtfertigen, wurden dann bei einer Hausdurchsuchung in den Wohnungen der Betreiber von Indymedia prompt „Waffen“ gefunden. Denn immerhin wird die Presse- und Meinungsfreiheit durch das schwere Kaliber des Grundgesetzes geschützt, da musste man dringend was Gerichtsfestes finden.

Auf der bis zum Verbot aktuellen Seite von Indymedia wurde zur Solidarität mit den Antifaschisten von Charlottesville aufgerufen, die sich aktiv gegen den US-Naziaufmarsch im US-Bundesstaat Virginia eingesetzt hatten und mit Heather Heyer ein erstes Todesopfer beklagen mussten. Eine andere Meldung berichtete von der Verhaftung des Funktionärs der baden-württembergischen Linkspartei, Daniel Behrens, er alle möglichen Personen öffentlich als Nazis entlarvt haben soll. Schließlich kündigt die Antirassistische Initiative Nordhorn ein „Rock gegen Rechts"-Konzert auf der Site an. Weit und breit nichts von jenem „Hass“ und dieser „Gewalt“, die der Innenminister als Verbotsbegründung nennt.

Messer, Knüppel, Pfefferspray: Sowas findet die Polizei regelmäßig, wenn sie Fußballfans vor Spielen kontrolliert. Banner mit der Aufschrift ACAB „All cops are bastards“ kennt der Innenminister sicher nicht, kann er aber auch bei den Fußballfans finden. Keine der vielen Fan-Sites im Netz wurde bisher verboten. Die Zahl der toten Opfer im Ergebnis von Fan-Ausschreitungen sind noch relativ gering. Reichlich Tote gab es rund um den NSU. Aber wer heute auf die Site der NPD gehen will, wird keineswegs daran gehindert. Zwar gab es bisher noch kein Verbotsurteil gegen die Nazi-Partei, aber das mit ihr und in ihrer Umgebung die mörderische NSU-Weltanschauung gut gedeihen konnte, steht außer Zweifel.

Wer glaubt, das Verbot von Indymedia sei eine normale Polizeimaßnahme im Rahmen von Recht und Gesetz, der sollte die vielen V-Leute, die bezahlten Agenten des Verfassungsschutzes, fragen, die in der rechten Szene die Szenarien geschrieben haben: Was Recht und Gesetz ist, das haben die Agenten immer selbst entscheiden dürfen. Sicher durften das auch die Agent Provocateurs des Bundeskriminalamtes und des Staatsschutzes, die man rund um das Hamburger linksautonome Zentrum Rote Flora verdeckt in Stellung gebracht hatte. Verdeckte Ermittler wurden in Hamburg und anderswo zu Begleitern und Ideengebern der autonomen Gruppen.

Das Verbot von Indymedia ist sicher auch ein Wahlkampfbeitrag des Innenministers, wie die Linkspartei vermutet. Eine Law-and-order-Inszenierung, um den rechten Wähler-Rand festzuklopfen. Doch es ist mehr: Zumindest ein Test, wie weit man das Internet zügeln kann. Denn die lang andauernde Kampagne von Justiz- und Innenminister gegen Fakes und Hass im Netz muss doch mal auf den Punkt gebracht werden: Die Konkurrenz für die öffentlich-rechtlichen Medien und die Zeitungsverlage ist für die wirklich lästig. Was heute der Fall Indymedia ist, kann morgen der Fall Ken FM sein und am Tag danach der Fall Nachdenkseiten.

Der Text der Startseite wurde von Angelika Kettelhack lektoriert.

WER SIND SPRINGERS ERBEN?

- gibt es heute noch oder wieder Manipulation in den Medien?

- gibt es eine Konzentration an Medienmacht?

- ist die Meinungsfreiheit in Gefahr?

Rund 50 Jahre nach der Kampagne gegen den Springer-Verlag wollen Arnulf Rating (Kabarettist), Albrecht von Lucke (Blätter für deutsche und internationale Politik) und Uli Gellermann (Rationalgalerie) die Frage nach den Erben des Springer-Verlags beantworten.

Am Dienstag, 19. September 2017, 20.30 Uhr

Berliner Buchhändlerkeller

Carmerstraße 1, 10623 Berlin

Es kann eng werden

Plätze reservieren:

info@buchhaendlerkeller-berlin.de

Am 28. August 2017 schrieb Ulrike Spurgat: Dank dem GALERISTEN mit einigen Worten von Carl von Ossietky, die einem Artikel entnommen sind, der am 15.12. 1931 unter dem Titel "Kommt Hitler doch, veröffentlicht wurden: "Wenn man den verseuchten Geist eines Landes wirkungsvoll bekämpfen will muß man sein allgemeines Schicksal teilen. Der politische Journalismus ist keine Lebensversicherung: das Risiko erst gibt seinen besten Antrieb."

Es geht um die Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit. Es wird konstruiert, was das Zeug hält.Sie brauchen keine Fakten, sie können beliebig eine politische Plattform zum Kaninchenzüchter Verein erklären, um sie zu verbieten. Der tiefsitzende Antikommunismus ist es, der diese staatlichen Steigbügelhalter antreibt, egal ob es sich um Linke, Sozialisten, Andersdenkende oder Kommunisten handelt. Ein Angriff auf Alle, die für Menschenrechte, für die Freiheit des Denkens, gegen rechts aufstehen, und niemals Krieg und Faschismus vergessen werden. Nazis marschieren auf, mit Sieg heil, Flüchtlingsheime brennen, NSU Dokumente landen im Schredder, Der dritte Weg, diese üble Plattform diverse Hetzblätter, die an Streicher erinnern finden ihren Weg zu denen, deren Gesinnung an wirklich dunkle Zeiten erinnert, und es passiert nichts. Beschämend.

Van Meuthen von der AfD kann sich in sein rechtes Fäustchen lachen, weil er genau das bereits gefordert hat: Das Verbot von "linksunten.indymedia." Da kommt zusammen, was zusammengehört: CDU und AfD, wenn es darum geht, Andersdenkende zu bekämpfen.

Sie plappern im Deutschen Medienwald wie ein Papagei alles nach. Es ist keine "linksextremistische" Website. Sie hat eine wirkliche Relevanz, wenn es um die Fehler der Polizei geht, wenn es um rechte Aktivitäten im Land geht, und das sich auch dort die Widersprüche finden, die in der Gesellschaft sind, liegt auf dem Tisch des Hauses. Wann ist das nächste Neonazi Konzert in Deutschland, wo Tausende mit dem Hitlergruß unter Polizeischutz, Sieg heil schreien dürfen ? Man hätte doch vereinzelte Beiträge löschen können, wenn der Innenminister annimmt, das der Rechtsstaat, so wenig Mumm hat, andere Meinungen gelten zu lassen. Ein Armutszeugnis, und ein weiteres Zeichen, dass weder der Faschismus, noch der Aufbau einer wirklichen Demokratie gelungen. Der Innenminister spricht von der demokratischen Grundordnung. Ein Witzbold; der Innenminister. Kommunistenverfolgung nach 1945 mit denselben Faschisten, die im Inneren- und im Justizministerium, bei vollen Pensionsansprüchen wieder landen konnten. Adenauer mit seinem dreckigen Faschisten Globke. In Rage könnte ich mich reden.

1972 Radikalenerlass unter W. Brandt. "Verteidigung der freiheitlich, demokratischen Grundordnung" Berufsverbote. Viele, bis Heute nicht aufgehoben, und die faschistischen Urteile ebenso. Es hat System im System. Sie reden von Freiheit, und meinen, dass der Staat bestimmt, was Freiheit ist, und die sPD macht, wie immer mit, und der Verrat geht weiter. Nun, es wird weitergehen, und wenn es dem Innenminister nicht gefällt, beliebig, wie er ist, werden wir, auch in der GALERIE sehr wach sein und bleiben müssen, denn die Artikel des GALERISTEN haben es oft genug in sich, und spucken genußvoll den Herrschenden in die Suppe, und der Anfang ist gemacht, kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen, und Ängste zu schüren, und dieses muss verhindert werden.

Am 28. August 2017 schrieb Karola Schramm: Ich kenne "indymedia links unten nicht, doch las ich heute auf den Nachdenkseiten darüber: "Die Hauptdomain indymedia.org gehört einem Verein zur "Demokratisierung der Kommunikation" (Associacao Brasileira pela Democratizacao da Comunicacao) in Sao Paulo (Brasilien). Das Verbot des Innenministeriums bezieht sich nur auf den ?linksunten?-Bereich.

Quelle: Spiegel Online"



Dem, was Sie, Herr Gellermann schreiben, kann ich nur zustimmen und ich frage mich, was das ganze Theater soll, bzw. es ist ja kein Theater, sondern echter, böser Aktionismus gegen Links, wo doch alle wissen, dass in HH beim Gipfel ganz andere diesen "Gipfel" gestürmt haben als Links-Autonome oder gar linke Extremisten.



Ich denke an den Einsatz der BW im Inneren, der ohne viel Federlesens eingeführt wurde, zwar nur in Ausnahmesituation, z.B. Volksaufstand, aber immerhin. Wer bestimmt, was eine Ausnahmesituation ist ?



Ich denke an die Militarisierung der Polizei. Massive Aufrüstung im Namen der Terrorabwehr, so auf www.imi-online.de nachzulesen.



Ein Staat, der nichts Böses im Sinn hat, warum unterstellt dieser der Bevölkerung, die mit konsumieren und dem Lebensunterhalt verdienen beschäftigt ist so viel Böses, dass man sie nur noch mit Kontrollen und

militärisch in Schach halten kann ?



Welche Rolle spielen oder sollen die tausende Migranten in diesem Land spielen, die in 2015 auf Einladung von Merkel den Weg nach DE gegangen sind und vom Wohlstand profitieren wollen ?



Wie weit wird das soziale Niveau noch herab gesenkt, bis das Fass zum Überlaufen kommt und alle aufeinander einschlagen ?

Wird es eine harmlose Demo gegen weiteren Sozialabbau oder Kriegseinsätze der BW sein, die genutzt wird um die Empörung auf die Einwanderer umzulenken ? Diese wiederum, auch radikalisiert durch IS und extremes, moslimisches Glaubensbekenntnis, werden zurückschlagen. Es käme zu einem Volksaufstand bei dem das Militär eingesetzt werden darf.



Politiker machen nichts ohne Grund. Alle möglichen Situation werden theoretisch, auf dem Reißbrett durchgespielt um ein bestimmtes Ziel, von dem wir nicht wissen, was es ist, zu erreichen.

Hass im Netz etc. halte ich für einen Vorwand. Man zeigt sich damit als Saubermann und Sauberfrau, als aufrechte Demokraten, dass man dagegen ist und versteckt die eigene Politik, die aus Hass, Zwietracht, Gewalt Heimtücke und Neid besteht, ja geradezu jeden Bereich - innen-und außenpolitisch - durchzieht.



Ich sehe sehr, sehr viel Angst in diesem Spiel der regierenden Politiker, insbesondere der Merkel CDU, ihre Macht, die sie nur noch mit Gewalt aufrecht erhalten wollen, zu verlieren. In ihrer Not greifen sie auf Bekanntes aus ihrer DDR-Zeit zurück: Kontrolle und alles was mit dem Wort Zersetzung zusammenhängt.



Nur noch kurz zum Zitat von Warren Buffett, was immer verkürzt zitiert wird. Es heißt: Es herrscht Klassenkampf, meine Klasse gewinnt, ABER DAS SOLLTE SIE NICHT.



Am 28. August 2017 schrieb Pat Hall: Ein Dankeschön an den Galeristen U.G. ,dieses Thema aufgegriffen zu haben.

Ich selbst kenne Indymedia nicht,trotzdem war ich über ein Verbot dieser Seite verwundert.

Das Grundgesetz erlaubt Jedem seine Meinungsvielfalt.

Nach dem (alten ?) Parteiengesetz haben auch Rechte (Hitler) Größen ein Recht der Parteiengründung, oder ?

Es stösst mir sauer auf wenn es um die Mordserie der NSU geht wo Akten geschreddert werden,V-Leute involviert sind & waren und dann werden der Rest der Akten für 70 Jahre unter Verschluss gehalten ?

Die sinnbefreite Absicht die kritische Seite zu verschließen ist dem G-20 Gipfel geschuldet weil sich die Herrschaften der Polizeiführung ein katastrophales Benehmen zuschreiben lassen müssen.

Deswegen ist es sehr Einfach & Gefährlich für unsere Demokratie & Meinungsvielfalt wenn solch ein Innenminister gegen das Grundgesetz verstösst !

Am 28. August 2017 schrieb SIERA: Dank an den Galeristen !

In diesem Zusammenhang weise ich auf die Demonstration gegen Überwachung am Samstag,9.9.2017,12Uhr, Berlin Gendarmenmarkt ( und in Karlsruhe ) von "Freiheit 4.0 - Rettet- die-Grundrechte.org " hin:



Forderungen:



Staatliche Überwachung abbauen!

Keine Vorratsdatenspeicherungen!

Privatheit schützen: On- und Offline-Verfolgung eindämmen!

Pressefreiheit – Keine Zensur!

Grundrechte und Rechtsstaat sichern!



Die Liste der Unterstützer ist erfreulich lang!

Am 28. August 2017 schrieb Ernst Blutig: Erdogan,Temer, DeMaiziere. Gibt es da noch Unterschiede, wenn gemeinsam mit den Elitenmedien auf Recht und Logik geschissen wird?



Daß die Polizei gerne mal bei Linken Spazierstöcke, Regenschirme und Zelte für Waffen erklärt, um welche zu finden ist bekannt. Zur Not wird auch Thymian zu Marihuana.



Aber einen Nichtverein aus zwei Menschen zu einem Verein zu erklären, damit man ihn auflösen und verbieten kann und Waffne zu finden, die nicht vorhanden sind, dazu gehört schon ne dicke Portion Zwang und Wahn . Davon gibt es in Deutschland reichlich.



Ich frage mich ernsthaft, ob diese Politszene samt ihrer treudoofen Glaubensgemeinschaft-mit-Wahlrecht noch alle Latten am Zaun hat

Am 28. August 2017 schrieb Robert Matheis: Am 26.08.2017 glich das beschauliche Freiburg einer Wagenburgbesetzung, diesmal aber mit Polizeibesetzung. Was hier an Polizeikräften aufgefahren wurde, glich wirklich etwas den Hamburger Gipfelverhältnissen. Am Himmel Helikopter, im Straßenbild patrouillierende "Sicherheitskräfte", an jeder idyllischen Ecke Polizeikastenwägen, eine Barrikade aus jenen Wägen am neu gestalteten "Platz der Synagoge".

Am Abend dann eine kleine Demo von 300 Menschen?

Vor was sollen wir geschützt werden, an was sollen wir uns gewöhnen, wer schützt hier wen?

Am 28. August 2017 schrieb altes Fachbuch: türkische verhältnisse im deut. rechsstaat??



da ist die sache mit der liste unerwünschter journalisten zum g20-treffen noch nicht aufgearbeitet, da kommt ein verbot einer internet-plattform:)

um überhaupt etwas verbieten zu können, biegt der dienstherr aller polizei das recht und erfindet einen verein!! der url-verein:)

lieber galerist; sind wir besucher der galerie auch schon vereinsmitglieder?



es wird werden, wie immer: mit tamtam alarm schlagen und dann klammheimlich zurück rudern ohne dementi. schließlich zählt die gute absicht, die demokratie auch gegen das zu verteidigen, was es eigentlich nicht gibt;)



Am 28. August 2017 schrieb Der vom Helmholtzplatz: "Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei - mögen sie noch so zahlreich sein - ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Nicht wegen des Fanatismus der "Gerechtigkeit", sondern weil all das Belebende, Heilsame und Reinigende der politischen Freiheit an diesem Wesen hängt und seine Wirkung versagt, wenn die "Freiheit" zum Privilegium wird."

Rosa Luxemburg (1871-1919)

Eine funktionierende, soziale und solidarische Gesellschaft erträgt nicht nur, sondern duldet auch die konträrsten und dümmsten Meinungen sowohl von extrem links als auch von extrem rechts.

Eine dysfunktionale, asoziale und unsolidarische Gesellschaft erträgt und duldet keine abweichende Meinung oder unliebsame Informationen für ein breites Publikum. Hier muss das Bild einer "Schöne neue(n) Welt(ordnung)" in Orwell(neu)sprech geschaffen, erhalten und, vor allen Dingen, verteidigt werden (Uns geht es doch gut, und Arbeitslose, wie die künftigen, wegen „Dieselgate", Ex-Mitarbeiter von VW, sind faul und Sozialschmarotzer).

Und dieser „Verteidigung" nahm sich nun einmal mehr unser aller Ver(fassungs)brecher die Misere an. Juristisch mMn. ein Rohrkrepierer, dem Wahlkampf geschuldet, auch die CDU muss am rechten Rand punkten. Zesurlula´s (U. Leyen CDU amt. Ministerin) feuchte Träume werden endlich war. Die Enthüllungen Edward Snowdens öffneten vielen die Augen über das, was unsere „Eliten" alles anstellen und auch nutzen (Peter Altmeier, amt. Kanzleramtsminister, Koordinator der Geheimdienste und Koordinator des CDU-Wahlkampfs; ein Schelm wer böses dabei denkt). "Ausspähen unter Freunden geht gar nicht", da kann ich mich aber glücklich schätzen nicht zum Freundeskreis einer Fr. Merkel zu gehören und der angebliche „Verein“ von linksunten.inidymedia.org wohl auch nicht. Dabei können die Betreiber von linksunten sich glücklich schätzen im „liberal" grün regierten BW und nicht in Bayern zu wohnen.

Mit Haft ad infinitum beschreibt H. Prantl von der Süddeutschen Zeitung das neue Polizeigesetz in Bayern. Die Nazis nannten das Schutzhaft. Die sog. Marktkonforme Demokratie oder Neoliberalismus (ich nenne das Neofeudalismus) wird gnadenlos umgesetzt, oder wie Warren Buffet sagte, das der Krieg nicht zwischen Staaten oder Völker stattfindet sondern zwischen arm und reich und das die Reichen gewinnen werden.

Massenüberwachung, Zensur und Haft ad infinitum. Was kommt als nächstes?

Am 28. August 2017 schrieb Christel Buchinger: Irgendwann musste das ja mal kommen. Könnte sein, dass das große Halali nun beginnen soll. Kann aber auch sein, dass der Innenminister sich verrechnet.



Ich habe ihm jedenfalls geschrieben, was sicher nichts hilft, aber wenigstens zeigt, dass nicht alle dazu schweigen.



Hier der Brief und dir lieber Uli alles Gute!!!



Werter Herr Minister,



in den siebziger und achtziger Jahren waren die sog. Roten Brigaden und die RAF so mit Agenten - Agents Provokateurs - durchsetzt, dass nicht mehr auszumachen war, was eine sog. linke und was eine Aktion des Tiefen Staates war. Und beim NSU? Die Fragen dazu hat das Gerichtsverfahren nicht beantwortet, sondern versucht zu verschütten.



Die halbe Republik glaubt Ihnen nicht. Die andere Hälfte? Keine Ahnung. Indymedia ist keine Plattform, bei der ich mich informiere und ihre politische Orientierung teile ich nicht. Aber bevor nicht untersucht ist, auf wessen Konto diese Gewaltaufrufe gehen, und ob nicht auch diesmal der Tiefe Staat mit dranhängt, ist das Verbot ein krasser Angriff auf unsere Verfassung und das Recht, seine Meinung frei zu äußern.



Und dass Sie seit langem darauf lauern, die Kampagne gegen Links zu beginnen, konnte man vermuten.



Es gibt aber genügend Menschen in diesem Land, die das Grundgesetz, die Rechtsstaatlichkeit und eine demokratische Kultur verteidigen werden! Ich werde dabei sein!

Antwort von U. Gellermann: Und wenn der kluge Brief auch noch von einer kräftigen Bewegung getragen würde, wäre mir wohler.

Am 28. August 2017 schrieb joe bildstein: "Was Recht und Gesetz ist, das haben die Agenten immer selbst entscheiden dürfen."



Wer "Die schuetzende Hand" von Wolfgang Schorlau gelesen hat der weiss wie mulmig einem dabei werden kann.



Der Staat greift durch, aber wir wissen nicht mehr wer der Staat ist.



Am 28. August 2017 schrieb BüSGM Bündnis für Soziale Gerechtigkeit und Menschenwürde e.V.: Der Angriff auf die Internet-Plattform Indymedia ist erst der Anfang der Fortsetzung der Kommunistenverfolgung aus den 50er Jahren der BRD.

Wir sind mit Uli Gellermann der Auffassung, dass auch der Internet-Sender Ken FM nicht verboten werden darf.

Bezüglich der Ambitionen des Betreibers befürchten wir, dass es sich um ein U-Boot der Herrschenden handelt, um die Friedensbewegung zu spalten und damit wirkungslos zu machen.

Am 28. August 2017 schrieb Vera Brender: Sprachartistik vom Feinsten! Danke für die vergnüglichen Zeilen, auch wenn der Anlass betrüblich ist.

Am 28. August 2017 schrieb Reiner Werkhof: Gellermann bringt es mal wieder auf den Punkt: "Was heute der Fall Indymedia ist, kann morgen der Fall Ken FM sein und am Tag danach der Fall Nachdenkseiten." Kkare Worte, klare Erkenntnis, Danke!

Am 28. August 2017 schrieb Ansgar Klein: linksunten.indymedia.org ist nicht gerade meine Lieblingsquelle im Internet, im Gegenteil! Zu Beginn der Montagsmahnwachen im Fruehjahr 2014 wurde auf 'indymedia' gegen diese begruessensswerte Bewegung hehetzt, doch ein Verbot solcher sites wie 'indymedia' ist ein krasser Verstoss gegen die Meinungfreiheit. Indieser Hinsicht finde ich Ihren Artikel, Uli Gellermann, etwas schwach.

Am 28. August 2017 schrieb Simone Birgersson: Großen Dank für die realitätsgerechte Bewertung dieses Vorgangs. Ich bin echt erleichtert. Es ist an der Zeit, mal wieder an das nie zu vergessene Zitat eines Martin Niemöller zu erinnern: "Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte." Auch wenn die einzelnen Akteure heute in anderer Benennung auftauchen, das Prinzip ist zeitlos gültig im Falle des Widerstandes gegen ein sich formierendes repressives System. Und sollte immer zu denken geben.



Zur Veranstaltung im Buchhändlerkeller kann ich nur bemerken, dass ich ja zugeben muß, nach wie vor gerne in Hamburg zu leben. Aber diese ist eine der wiederholten Gelegenheiten, die mich durchaus neidisch nach Berlin schauen lassen.

Antwort von U. Gellermann: So weit ist der Weg von Hamburg nach Berlin nicht. Herzlich willkommen!

Am 28. August 2017 schrieb Lea Merker: Für mich bitte einen Platz reservieren! Die Veranstaltung verspricht ja super zu werden. Das Thema ist hoch spannend und das Podium hochkarätig besetzt.

Antwort von U. Gellermann: Reservierungen bitte über:

info@buchhaendlerkeller-berlin.de