Heia Safari!

So geht Kriegsmanagement

Autor: U. Gellermann

Datum: 17. Juli 2017

Da wuchtet er die Munitionskiste aus dem Transportflugzeug der Bundeswehr in Mali, der Eingeborene. Die weißen Herren hatten die Transall auf dem Foto der „Bundesakademie für Sicherheitspolitik“ zwar gesteuert. Aber jetzt heißt es „Hilfe zur Selbsthilfe“. Die Lasten und die tödlichen Risiken sollen die Farbigen schon selbst tragen. So stellt man sich auf der Website der „Bundesakademie“ den fröhlichen Krieg in anderen Ländern vor. Der Präsident des grauen, vom Kriegsministerium finanzierten Ladens, der Schattenmann Karl-Heinz Kamp, durfte jüngst in der SÜDDEUTSCHEN sein Credo verkünden: „Der Export von Stabilität … durch militärisches Krisenmanagement“.

Millionen steckt der Steuerzahler unfreiwillig in eine Akademie, die der Einfluss-Propaganda „mit klassischer Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Internetredaktion, Sozialen Medien und Bürgerdialogen“ dienen soll. Auch deshalb verweist ihr Präsident in seinem SZ-Artikel auf „Russlands ständige Propagandaoffensive“. Und weil er auch eine durch nichts belegte „russische Aggression in Europa“ behauptet, fordert er barsch „erhebliche Mittel“ zur Aufrüstung, die „nicht dem Wahlkampfgetöse zum Opfer fallen dürfen.“

Man muss ihn übersetzen, den Karl-Heinz Kamp, aus dem Bürokratischen ins Deutsche: „Export von Stabilität“ ist die gelackte Version von Kriegsexport. „Krisenmanagement“ ist der schöngefärbte Tarnanzug für Kriegsplanung. Und „Wahlkampfgetöse“ ist nur das Synonym für das lästige Parlament und dessen demokratisches Gedöns. Da will einer den Krieg und die Kriegsvorbereitungen dringend besser finanziert haben: „Die Forderung, Europa müsse mehr Geld für die eigene Verteidigung ausgeben, hat nichts mit Rüstungswettläufen zu tun.“

Womit der Tarn-Sprech zu tun hat, wird sichtbar wenn man sich die Kommando-Struktur der bizarren Akademie anschaut: Sie ist direkt dem „Bundessicherheitsrat“ unterstellt. Das ist jenes Gremium, das am Bundeskanzleramt dranhängt wie der Blinddarm am Dickdarm und genauso schnell entzündet ist. Angeblich zur Kontrolle des Rüstungs-Exports gedacht, hat es sich längst zum Rat für die Rüstungs-Wirtschaftsförderung entwickelt: Gerade erst, kurz vor einem heißen Krieg rund um Katar, winkt der Rüstungsrat den Export von vier Patrouillenbooten und 110 Schwerlastkraftwagen der Firma „Rheinmetall MAN Military Vehicles“ nach Saudi Arabien durch. Denn die Saudis sind gute Kunden der deutschen Rüstungsindustrie, ihr Einkauf dient sicher nur der Demokratie und der Befreiung der arabischen Frauen und ihr Verteidigungsminister, Mohammed bin Salman, ist jener orientalische Märchenprinz, der gerade dabei ist, die jemenitische Bevölkerung in ihrem eigenen Blut zu ersäufen.

Die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG – die den verlogenen Text des Herrn Karl-Heinz von der Bundeskriegsakademie ohne kritischen Kommentar oder mit einer Anreicherung durch Fakten veröffentlichte – schmückte sich erst jüngst mit der Schlagzeile: „Deutsch-französischer Ministerrat - Berlin und Paris wollen gemeinsam Kampfjet entwickeln“. Hallelujah! Es geht um jene Sorte Militärflugzeug, die zur Landesverteidigung nichts beitragen aber mit ihrer 4.000-Kilometer-Reichweite jederzeit weit entfernte Länder zerstören kann. Na, wenn das nicht jene Variante deutsch-französischer Freundschaft ist wie sie gerade in Mali exerziert und so schön bildhaft auf der Website der „Bundesakademie für Sicherheitspolitik“ illustriert wird: Wie die Deutschen den Eingeborenen in einer alten französischen Kolonie das Munitionstragen beibringen. „Es klingt wie ein Halali: Heia, heia, Safari“, ist im Liederbuch der Fallschirmjäger notiert. Dafür kämpft die freie Presse eines freien Landes! Während der Russe, auch das wissen wir aus der SÜDDEUTSCHEN, natürlich nur Propaganda macht.

Kommentare

Folgende Leserbriefe wurden zu diesem Artikel geschrieben:

Am 17. Juli 2017 schrieb Michael Kohle: Bin doch Gellermann immer wieder dankbar dafür, wie er bei mir durch seine Beiträge wieder Erinnerungen an die gute alte Zeit wachruft. Schon mit der Überschrift löste er etwas aus, was dann mit dem ersten Satz prompt - wie Ziethen aus dem Busch - total präsent war: meine Jahre so zwischen acht und elf.



Gut, damals gab es für die Konrad-Jugend vornehmlich Transatlantisches und ich habe mir diese VIP (verdeckte Indokrinationspresse) auch kräftig reingezogen. Habe so auch gelernt: Kapitalismus ist etwas Gutes, so was wie Dagobert mit seinem Dukatenspeicher möchte ich später auch mal haben. Aber es gab damals schon - wie wir heute wissen - Anrüchiges für die Kleinen, aus jener immer noch nicht still gelegten "Küche mit brauner Soße". Die Köche, oder besser die Schreiberlinge von einst mussten schließlich auch wieder irgendwo und irgendwie ihre Brötchen verdienen. Frage ist nur, geschah es tatsächlich ohne Hintergedanken? Oder war es schon wieder das probate Verfahren zur Verführung Minderjähriger?



Nun gut, der Textschreiber von Fix&Foxi dürfte nicht allzu großen Schaden angerichtet haben. Habe auch dieses Kampfblatt für Früh-Debile nie so richtig frequentiert. Bei zwei anderen Spitzenprodukten der Aufklärung für die Jugend damals war ich leider nicht so zurückhaltend. Als einer mit der wahren Gnade der noch späteren Geburt wusste ich nicht - und es hat mir auch keiner gesagt - was ich mir da so reingezogen habe. Rolf Torring und Jan Farrow!



Wie immer hilft ein erster Blick in Wiki, bei dem Thema sowieso. Rolf Torring - Die Reihe erschien zunächst zwischen 1930 und 1939 mit insgesamt 445 Fortsetzungs-Bänden beim Berliner Verlagshaus für Volksliteratur und Kunst. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Reihe (inhaltlich und ideologisch der neuen Zeit angepasst) immer wieder neu aufgelegt, zunächst als Heftreihe, später auch als Nachdrucke in Buchform. Die direkten Vor- und Nachkriegshefte erzielen heute auf dem Sammlermarkt hohe Preise.- Na, da scheint ja echt was hängen geblieben zu sein! Bestimmt auch etwas von dem, von dem selbst Wiki sich degoutiert abwendet: In den alten Ausgaben (Vorkrieg) herrscht in den Heften jene imperialistische Mentalität, die auch heute noch in versteckter Form ähnliche Serien prägt und von Kritikern als „rassische Überheblichkeit“ bezeichnet wird.? Na ja, Torrings Freund und Diener, guter Neger - doch, sowas gab es auch - namens Pongo, könnte da wohl Anderes berichten. Und Jörn Farrow? Für diesen „Helden“, den mit den U-Boot-Abenteuern, der sich zu meiner Zeit auch schon mal mit Rolf Torring so manches Abenteuer teilte, gilt wohl Gleiches. Nur dass es ihn schon länger gab. Unter dem Pseudonym „Unter deutscher Flagge“ war mein Jörn sogar schon vor dem ersten Weltkrieg on tour mit seinem submarine. Dass der Stoff kontaminiert war, muss bekannt gewesen sein, schon 1916 wurde der Vertrieb der Serie im Königreich Bayern als so genannte Schundliteratur bis zum Ende des Ersten Weltkriegs verboten.



Wie es möglich war, dass in den 50er Jahren - der Adenauer-Zeit - beide Reihen ausgewiesener „Schundliteratur“ - in den Jahren 1933-1939 via „Berliner Verlagshaus für Volksliteratur und Kunst“ dem Hitlerjungen angedient bzw. aufgedrückt - der neudeutschen Jugend überbretzeln zu können, erschliesst sich einem nur, wenn man bedenkt, wie - nur damals - die deutsche Justiz, die deutsche Verwaltung, die Politik auch weiterhin durchseucht war. Nicht nur unter den Talaren, auch im Allerheiligsten, der Bildung der Jugend hin auf eine angeblich freiheitlich-demokratische moralische Ausrichtung, tobte der Muff von tausend Jahren weiter und einfach so dahin. Und alles ohne Absicht? Na klar! Irgendwann hatte es sich bei mir dann wohl militaristisch ausindoktriniert und die Ausbildung in transatlantischer Orientierung galt es zu forcieren. Jerry Cotton! Aber das sein andere Baustelle.



Wenn ich also Gellermanns ersten Satz hier lese: „Da wuchtet er die Munitionskiste aus dem Transportflugzeug der Bundeswehr in Mali, der Eingeborene.“, dann denke ich - gut eingenordet - natürlich sofort an Pongo. Und erwarte, dass er auch noch gleich seinem weißen Herrn ein devotes „danke, Massa“ der Munitionskiste hinterher schickt, in großer Dankbarkeit dafür, daß er für seine Brut zuhause im Kral jetzt doch noch ein bisschen Hirse beschaffen kann mit dem Backschisch vom Massa. Sollte gar die Kriegsministerin bei der Übergabe der milden Gabe präsent sein - was ja öfters vorkommen soll, wäre natürlich auch noch ein „memsahib“ fällig, unverzüglich. Für Pongos Brüder und Schwestern hat memsahib allerdings nicht allzu viel übrig. Sind sie doch längst auf dem Trail gen Norden unterwegs und memsahibs Mannen und Nachfahren von Jörn Farrow haben alle Hände voll zu tun, dass sie nicht übers Meer nach Sizilien gelangen können. Irgendwo, irgendwann und irgendwie sieht man sich auf dieser globalisierten Welt doch immer wieder. Wie lange geht es noch, bis Pongo auch unwirsch wird? Und überhaupt Mali, was treibt der deutsche Landser da eigentlich, wo doch bald kein einziger Neeescher mehr vor Ort zu verweilen fähig, bereit und in der Lage ist? Trotz der Präsenz der Anti-Terror-Brigaden aus dem wohlwollenden Werte-Norden?



Jetzt habe ich lange genug den Galeristen und seine Leser genervt mit meinen Jugenderlebnissen mit Dagobert, mit Rolf und Jörn, mit Jerry. Nur meine Geschichte, die heutzutage irgendwo im darknet und im Neuland ausläuft und irgendwann bei der Apothekenrundschau endet, ging ja weiter damals. Nein, ich erzähle jetzt nichts von Twen und Spiegel. Nicht nur der erste Satz bei Gellermann hat mich an etwas erinnert, der ganze Rest förderte eine bleibende Erinnerung bei mir zutage. Späte Sechziger, frühe Siebziger - die Blätter für deutsche und internationale Politik. An einen Artikel erinnere ich mich noch, an einen über Rüstung, Rüstungsausgaben, Verschleuderung von Volksleistung und Volksvermögen, bewußt, gezielt, vorsätzlich. Er muss sehr überzeugend gewesen sein, wenn ich ihn immer noch nach einem halben Jahrhundert noch erinnere. Hat mich für mein weiteres Leben wohl geprägt. Vielleicht sollte man diesem Artikel mal nachspüren und ihm einen relaunch verpassen.

Am 17. Juli 2017 schrieb Marc Britz: Für mich ist deutscher Kolonialismus für immer mit dem Bild auf Zebras zum Völkermord reitenden kaiserlichen Offiziere der "Schutztruppe" in "Deutsch-Südwest-Afrika" verbunden.

Wie wenig sich an der mörderischen Unbeholfenheit deutscher Afrika-Abenteuer und an den von den Medien gebrauchten verbalen Beschönigungen geändert hat, zeigt ihr Artikel glänzend.

Auch an der kritischen Öffentlichkeit hat sich wenig geändert.

Heute darf sich schon für kritisch halten, wer Steuerverschwendungen für die dilettantische Entwicklung deutscher Transportmaschinen moniert - solange nicht deren militärischer Zweck angegangen wird.

Denn über das Reiten von Zebras durfte man sich schon immer lustig machen - solange das Morden an den Einwohnern im Namen des Rohstoffmangels weiterging, kratzte das noch keine Kolonialbehörde.



Am 17. Juli 2017 schrieb Alexander Kocks: Der saudische Märchenprinz lässt nicht nur die

die Menschen im Jemen in ihrem eigenen Blut ersäufen, er blockiert auch mit Militärschiffen deren Häfen und unterbindet jeglichen Import insbesondere den von Nahrungsmitteln und sorgt dafür, dass die Menschen im Jemen zusätzlich auch noch verhungern. Die vier Patrouillenboote werden bei der Aushungerung der jemenitischen Bevölkerung gute Dienste leisten und das Elend der Bevölkerung, insbesondere von Kindern und Frauen vergrößern. Von der Cholera die momentan im

Jemen wütet und dem Mangel an Medikamenten diese zu Bekämpfen wollen wir erst gar nicht reden. Unserer Regierung sei Dank.

Mali ist altes Kolonialgebiet der Franzosen und man lief Gefahr die Kontrolle dort zu verlieren.

Das konnte unsere Berliner Regierung auf keinen Fall zulassen. Wenn mich nicht alles täuscht schürft man in Mali jährlich ca 300 to

Gold und das ist in etwa die Menge Gold, die unsere Regierung in Paris eingelagert hat.

In Expertenkreisen geht man davon aus, dass die Franzosen das Gold schon lange verbraten haben und wo soll denn unser Gold herkommen, wenn wir es eines Tages nach Deutschland zurück holen wollen. Hier geht es nicht nur um Geopolitik sondern auch um die

Sicherung unserer Goldreserven und der Plünderung des Landes.



Am 17. Juli 2017 schrieb Johannes M. Becker, Privatdozent Dr: Schön und zutreffend,

Jochen Scholz´ Kommentar!

Am 17. Juli 2017 schrieb randy andy: .....und der pure Wahnsinn bei dem Mali-Völkerrechtsverbrechen ist, dass sich hier die deutsche Bundeswehr für die "Sicherung" oder halt das Ausrauben eines Landes einspannen lässt. Das erste was ich vor Jahren machte, als es in Mali laut Mainstream "unruhig" und eine "Intervention" gefordert wurde, ich sah mir das Gebiet an und siehe da.......es ist das rießige Uran Abbaugebiet oder auch Raubzugsgebiet von AREVA, dem größten franz.Atomkonzern.

AREVA verseucht dort seit Jahrzehnten ganze Gebiete; war schon in dutzende Skandale verwickelt aber wenns um den schnöden globalisierten Raubzug geht, sind sich all diese angeblichen "Wächter der westl.Werte" sehr schnell einig :-(



Am 17. Juli 2017 schrieb Vera Langer: "Befreiung der arabischen Frauen" schreiben Sie und treffen den Kern der Militärpropaganda. Es ist immer wieder beschämend zu erleben, dass sich die Frauenbewegung widerspruchslos von dieser Phrase einnehmen lässt. Diese besonders dumme Sorte der Frauensolidarität hat wahrscheinlich mehr Frauen das Leben gekostet als als der Männlichkeitswahn arabischer Eliten.