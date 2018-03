Gleiwitz-Kaserne

Immer noch tragen Bundeswehr-Kasernen die Namen von Nazi-Soldaten. Immer noch steht die Armee der Bundesrepublik in der Tradition der Wehrmacht. Als wäre der deutsche Krieg, den man den Zweiten Weltkrieg nennt, kein Verbrechen gewesen. Aber jetzt soll alles ganz anders werden. Frau von der Leyen hat einen neuen Traditionserlass unterzeichnet: "Zentraler Bezugspunkt der Tradition der Bundeswehr sind ihre eigene, lange Geschichte und die Leistungen ihrer Soldatinnen und Soldaten." Zwar bleibt zum Beispiel der Name des Nazi-Generals Rommel der Bundeswehr erhalten. Aber die Emmich-Cambrai-Kaserne – höchst geschmackvoll benannt nach der während des Ersten Weltkriegs von deutschen Truppen besetzten und in Brand gesetzten französischen Stadt Cambrai – wird umbenannt.

Die Brandstifter-Kaserne soll ab sofort den Namen von Tobias Lagenstein tragen. Der Hauptfeldwebel starb im Mai 2011 in Taloqan. Seine Anwesenheit in Afghanistan war Teil des von den USA geführten Krieges in Afghanistan. Immer noch behaupten die US-Regierung und ihre Freunde, dieser Krieg sei Teil eines Kampfes gegen den Terror. Ausgelöst von den Anschlägen am 11. September 2001 auf wichtige zivile und militärische Gebäude in den Vereinigten Staaten von Amerika. Immer noch werden Osama Bin Laden und die Taliban für diese Anschläge verantwortlich gemacht. Und immer noch gibt es dafür keinen Beweis. Nach wie vor trägt die afghanische Bevölkerung die Lasten eines Vergeltungskrieges für ein Verbrechen, von dem eines ganz sicher ist: Afghanistan war dafür nicht verantwortlich.

Was in Afghanistan seit dem Herbst 2001 von den USA und ihren Verbündeten verübt wurde und wird, ist nach nationalen und internationalen Definitionen ein Angriffskrieg: Das militärische Eindringen eines oder mehrerer Staaten in fremdes Territorium, ohne dass der Angreifer vom angegriffenen Staat vorher selbst angegriffen worden wäre. Die Begründung für dieses Verbrechen ist eine Lüge. Kriegsverbrechen und Kriegslüge tragen in der deutschen Geschichte einen Namen: Gleiwitz. Benannt nach jenem Ort, in dem ein erlogener polnischer Überfall auf einen deutschen Sender als Vorwand für einen kriegerischen Überfall auf Polen herhalten musste.

Wäre Frau von der Leyen ehrlich, sollte sie die bisherige Emmich-Cambrai-Kaserne doch Gleiwitz-Kaserne nennen. Doch wer behauptet, Frau von der Leyen sei ehrlich? Also nennt sie die Kaserne nach einem deutschen Afghanistan-Kriegsteilnehmer. Das verschafft der Bundeswehr eine scheinbar neue Traditon: Raus aus den Kriegsverbrechen der Wehrmacht zu den neuen Verbrechen der Bundeswehr. Der Namensgeber "Tobias Lagenstein bleibt in der Bundeswehr, bleibt im Kreise seiner Kameradinnen und Kameraden", sagt die Kriegs-Ministerin. Diese neue Tradition soll die Perspektive der deutschen Armee grundieren: Mehr Kriege im Ausland. Mehr Angriffe auf andere Länder und andere Völker. An den neuen Lügen wird parallel gearbeitet. Angebliche russische Anschläge in England werden bisher nur mit Sanktionen vergolten. Aber der Propagandakrieg, die plump formulierte Lüge in deutschen Medien klingt wie Gleiwitz, fühlt sich an wie Gleiwitz und dient dem selben Zweck. Nicht heute. Aber morgen? Um welche Uhrzeit 'wird zurück geschossen' werden?

Am 31. März 2018 schrieb altes Fachbuch: die zweite seite der medaille:

die gleichsetzung von wehrmacht und nva als "verbrecherisch, rassistisch oder menschenverachtend"!!



zitat:

3.4 Ausschlüsse

Die Bundeswehr pflegt keine Tradition von Personen, Truppenverbänden und

militärischen Institutionen der deutschen (Militär-)Geschichte, die nach

heutigem Verständnis verbrecherisch, rassistisch oder menschenverachtend

gehandelt haben.

3.4.1 Wehrmacht......

3.4.2 NVA.....

https://www.bmvg.de/resource/blob/23234/6a93123be919584d48e16c45a5d52c10/20180328-die-tradition-der-bundeswehr-data.pdf



am 02.10.1990 wurden alle truppenfahnen, alle ehrennamen der truppenteile, alle denkmäler oder ehrenhaine bzw. gedenktafeln der nva-traditionslinie getilgt. traditionszimmer liquidiert!!

die drecksarbeit musste und wollte eppelmann machen, sohn eines ss-unterscharführers und kz-aufsehers!!



es macht eben einen unterschied, ob man die armee des bundes oder die armee eines volkes ist!!



Antwort von U. Gellermann: Was man auch immer von der NVA denken mag: Nie war sie in fremden Ländern um Krieg zu führen. Zumindest das unterscheidet sie von der Nazi-Armee und der Bundeswehr, die sich immer noch mit Nazi-Offizieren behängt.

Am 31. März 2018 schrieb Des Illusionierter: Die Narrative des Militärs waren und sind überall am untersten Rand menschlicher Werte angesiedelt. Dazu muss ich mich nur daran erinnern, wie man uns als Wehrpflichtige - obwohl seinerzeit noch zu Bürgern in Uniform verklärt - behandelte, was wir glauben und denken und „singen“ sollten. Und das waren damals (60er) noch vergleichsweise harmlose Zeiten!

Die ganze unverhüllt martialische Sprechweise heutiger Politik erfüllt mich mit Ekel und Abscheu und einer tiefen Abneigung gegen diese verlogenen Eliten.

Jeder, der wirklich versteht was diese Kriegspropagandisten betreiben und weiter vorbereiten, kann einen direkten Blick in den tiefsten Abgrund der Hölle tun.

Am 31. März 2018 schrieb Ingrid Böhm-Duwe: Das ist aber nun wirklich erfreulich. Das sind doch gute Argumente, in die Bundeswehr des widerlichen Flintenweibes einzutreten. Mit besten Karriereaussichten. Vorsicht Ironie.



Mütter werden glücklich sein, so sie jetzt nicht mehr nur auf eine Ehrenmedaille post mortem und salbungsvolle Worte nach Rückkehr des Sohnes hoffen dürfen, womit sie dann sein Trauerflor-umkränztes Foto zieren können. Nein, möglicherweise hat er ja auch durch seinen Einsatz und Gewinn beim "Afghanisten Roulette" den Hauptpreis gewonnen. Sein Name wird für eine Kaserne herhalten müssen, oder eine Waffe, oder....



Wie heißt es doch? Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich ko**** möchte.

Am 31. März 2018 schrieb Karola Schramm: Ja !

Ich habe mir dieses Papier, welches Traditionserlass genannt wird und schon länger überfällig war, vor einigen Tagen auf dem Blog "Augen geradeaus" durchgelesen.



Meine Gedanken waren nicht so dezidiert, wie es hier so teffend von U.G. beschrieben wird.



Ich dachte, dass es schon mal ein Anfang ist, sich von den alten Nazi- Namen zu trennen und dass dieser normale Soldat jetzt auf diese Weise geehrt wird.

Aber was nutzen diese Ehrungen, wenn der Mann tot ist? Davon kommt kein Vater, Ehemann, Sohn oder Freund wieder zurück.



Es ist diese verflixte Ehre auf dem Schlachtfeld, die unsere Soldaten eifrig und freudig machen sollen fürs Vaterland zu sterben. Dabei geht es überhaupt nicht um unser Vaterland, sondern es geht um Öl, Bodenschätze und dauerhafte Besatzung von Afghanistan. Es geht darum, den dortigen deutschen Firmen den Rücken frei zu halten für ihre steuerfreie Ausbeutung dieses wunderschönen Landes und der dortigen Bevölkerung.



Dann dachte ich, dass man Kasernen überhaupt nicht mehr nach einem Namen benennen soll, auch wenn es einer aus der Truppe ist und kein General. Die Soldaten sollen dadurch nur eingelullt werden, dass, wenn einer stirbt, er groß und öffentlich geehrt wird. Das soll den Stolz heben bei Soldaten und Angehörigen, ablenken von der Trauer hin zum Vaterland, für das hier gestorben wurde und wird. Eine ganz ganz dicke Lüge, da dieses Vaterland schon längst verplant ist in den "vereinigten Staaten von Europa."



Dass unsere Soldaten überall wo sie sind, völkerrechtswidrig sind, kann man leider keinem normalen Menschen erklären. So hörte ich an der Kasse meines Supermarktes die Kassiererin eine nachfolgende Kundin, die sich wohl auch privat kannten, fragen wie es ihrem Sohn ginge. Ich hörte, dass er jetzt noch im Einsatz sei, dann zurückkäme, einige Monate frei hätte und dann wieder zurück müsse. Ich packte ganz langsam meine Sachen ein und fragte dann die Frau, ob ihr Sohn Soldat sei. Die Antwort war Ja. Ich weiß nicht, ob sie stolz war. Dann war mein Verstand stärker, denn gerne hätte ich ihr erklärt, was U. Gellermann hier so schön beschrieben hat. Ich unterließ es.



Es ist die alte Leier vom Sohn der im Einsatz ist, nicht im Krieg. Es macht Eltern stolz, die ganze Sippe und - wie beim Lotto - jeder gemeine Soldat kann jetzt mit seinem Namen eine ganze Kaserne ehren.

Kasernen sollten keine Namen mehr haben. Sie sollten nach der Stadt benannt werden, in der sie steht, damit diese Soldatenfängerei für völkerrechtswidrige Kriege aufhört und nicht noch durch posthume Ehrungen salonfähig gemacht werden.



Doch wie es aussieht, das ist die andere Seite der Medaille, kommen die arbeitslosen-arbeitssuchenden, oft benachteiligten jungen Männer und Frauen von der Straße, wenn sie sich beim Bund melden. Fast noch die einzige Instituition um Ehre und Achtung von den Mitmenschen und der Gesellschaft zu bekommen. Im Einsatz dann bekommen sie viel Geld, was heute mehr denn je zählt.



An Gleiwitz hatte ich auch gedacht, zwar nicht im Zusammenhang mit dem Tradiotionserlass sondern mit dem gesamt europäischem Verhalten gegenüber England was die Aggressionen gegen Russland angeht. DAS ist übelste Propaganda und Agitation, einem Fachgebiet in dem Merkel allen was vormacht.





Es war nicht schlecht, als Merkel von einigen Künstlern in Griechenland (?) mit dem Hitlerbärtchen gezeichnet wurde, was auf die bedingungslose Treue zu Amerika und auf konsequente Bombardierung anderer, nicht erpressbaren und souveränen Staaten hinweist. Angriffskrieg wird so was heute nicht mehr genannt, sondern das "Verteidigen deutscher Interessen in anderen Ländern dessen Führungen sich den USA und der NATO unterworfen haben."

Vom GG her darf DE so was nicht. Doch wo ist der Kläger ? Wo der Richter ?

Antwort von U. Gellermann: Tote Helden braucht die Propaganda.

Am 31. März 2018 schrieb Beate Hermann: UNSERE BUNDESWEHR IST IN SOLCH DESOLATEN ZUSTAND ,DAS SOGAR DIE MISTERIN SEHR ENTTÄUSCHT IST , HA , HA , HA



Am 31. März 2018 schrieb Michael Kohle: Wenn es doch nur unser Rös’chen wäre, die, die sich für eine Tasse Tee an den Hindukusch fliegen lässt zu ihren Buben und Mädchen im NATO-Drillich um ihnen die Story vom Pferd zu erzählen. Anläßlich des letzten Kaffeekränzchens vor Ort in den letzten Tagen säuselte sie von für uns Unglaublichem. Gab sie doch vollmundig so von sich, dass mit dem Talib geredet werden sollte, nein, muss. Nur so könnte der Krieg ein Ende finden. Uschi als Friedensengel? Vielleicht so wie einst Außenminister von Ribbentrop mit Molotow Friedenstiftendes auskungelte? Klar, Adel verpflichtet. War doch ihr Vorgänger im Amte - der Karl-Theodor - Stiefenkel von diesem Herrn, der sich gerne in SS-Gruppenführer-Uniform zeigte, dem auf Grund seiner Amtstätigkeit als Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg Aufgeknüpften. Tradition im Amte, da dürfte sich Heiko ungern daran erinnern.



Der, gerade zurück von seiner Antritts- und Werbereise in Groß-Israel bei König Bibi und ein Stück weiter in NYC will natürlich bei Theresas heißen Sandkastenspielchen auch mitsandeln. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, einfach toll und oberchefdiplomatisch ist das, was dazu aus dem AA verlautbart wird. Da spielt der Hausherr devot und im Auftrag seiner Vorturnerin transatlantischer Nato-Reigen den Racheengel, verweist brav auch vier Russen von Unter den Linden nach Hause, bekommt postwendend mit dem gleichen Eimerchen den Scheitel nachgezogen und lässt dann verlauten: "Trotzdem: Auch in der aktuellen Lage bleiben wir zu einem Dialog mit Russland bereit und werden für die europäische Sicherheit und eine konstruktive Zukunft der Beziehungen zwischen unseren Ländern arbeiten."



Soll einer sagen, der Heiko hätten keinen Stil. Das hätte ein Loriot auch nicht besser gekonnt, so wie einst mit seinem Badewannen-Geplänkel „Nehmen sie das zurück? Nein? Gut, dann ist die Sache für mich erledigt!“ Was so eine richtige La-le-lu-Fensterrede ans dann doch - trotz Bestleistungen von Gniffke&Co - leicht verunsicherte Volk sein soll, da muss schon mal richtig dick aufgetragen werden. Muss man dem Herrn Außenminister vom Spreebogen schon hoch anrechnen, dass er sich nicht an seinem Kollegen von jenseits des Kanals orientiert und Rumpelstilz spielt. Nein, Musterdiplomatie kann das nämlich nicht genannt werden, wenn Boris, der Tullius destructivus von der Themse, glaubt im Carrée springen zu müssen. Aber der Mann will ja auch noch was werden. Bestimmt hat er sich gerade den neuen Film von Winston Ch. reingezogen. Und jetzt träumt Klein-Boris davon, auch mal mit Blut, Schweiß und Tränen kommen zu können.



Mit Verlaub, werte Tiefstapler, ihr die uns weis machen wollt, hier und anderswo, alles nur Zirkus. Krieg? Niemals, gar nie nicht! Hoffen wir das Beste, lieber Leser. Nur leider, es sieht eher wohl nach drohendem Unheil aus. Schaut man sich ernsthaft mal um - nicht nur bei Gniffke&Co - wird einem schnell klar: Es ist angerichtet. Sicher doch, es wird nicht überall auf einmal los gehen und wir dürfen raten, welcher Brandbeschleuniger als Erster hoch gehen darf. Stehen ja genügend Lunten zur Verfügung. Lange werden die Angelsachsen nicht mehr stillhalten wollen und beim sabre-rattling verharren. Dem Vladimir heimzuleuchten, das ist ihr einziges Begehr, warum auch immer. Stellt sich nur die Frage ob die Mär von der Stinkbombe auf der Parkbank dazu ausreicht. Vielleicht kommt Lady Cruella de Ville aus Downing 10 auch der Schokomohr aus Kiew zuvor, da ist es schon viel zu lange verdächtig ruhig. Wenn der mad dog aus dem Fünfeck zwischenzeitlich genügend Murmeln rübergeschoben hat, hat auch der Pedro P. wieder so richtig Traute, sich mit dem Bären anzulegen.



Zu bedenken ist, dass rund um das neue Zarenreich, dessen man unbedingt habhaft werden will, herum reichlich Lagerfeuerchen klimmen, die einem spontanen Aufflackern keinesfalls abhold sind. Georgien, Moldawien, Tschetschenien, nicht zu vergessen der Kriegshafenbedarf der US-Marine im Schwarzen Meer, die Angst der Natogeneräle vor der Suwalki-Lücke, das und vieles andere mehr wartet schon länger auf den Relaunch. Da wäre nicht nur, da ist im gerade noch real existierenden Syrien ja auch reichlich Gelegenheit, Mütterchen Russland zu piesacken. Lasse man mal einen türkischen Jet oder auch nur einen Leopard durch Beschuss aus russischen Bordkanonen - egal wo - hopps gehen. Was haben wir dann? Genau, den NATO-Bündnisfall, da ist es dann eh wurscht, ob der Derwisch aus Ankara das will, wo er doch ausreichend mit der Endlösung der Kurdenfrage beschäftigt ist. Notalls kann da auch vdL mit einem ihrer tauben Vögel von Jordanien her helfen. Ihr Kollege Kriegsminister aus London wird sich dann auch an Gallipolli erinnern, da kann auch noch gleich ein anderes Hühnchen gerupft werden, und flugs sind die Dardanellen und/oder der Bosporus dicht. Was wiederum den bösen Putin im Kreml gar nicht erfreuen dürfte, wenn er nämlich an seine Flotte hinter dem dichten Mauseloch denkt. Aus die Maus, das geht bei ihm gar nicht.



Und das waren ja jetzt nicht schon alle potentiellen Schauplätze im Erdenrund. Syrien, Irak, Afghanistan, Libyen, Jemen sind ja auch schon lange im Zustand unbedingt erforderlicher „transatlantischer“ Befriedung. Ach ja, der Iran! Dem gehört doch auch schon längst gezeigt, wo der Bartel den Most holt. Notfalls gibt es da ja Einen, ganz in der Nähe, der allzu gerne ohne großen Federlesens beispringen und zur Hilfe eilen würde. Einen? Da sind mindestens zwei! Und die scharren hörbar mit den Hufen! Nicht zu vergessen der Cyber-space, wo der Russe total Neuland missbraucht. Dem muss doch der Garaus gemacht werden. Erfreulicherweise kann ja schon ein einziger Troll oder Hacker - sofern er kyrillisch zu buchstabieren vermag - dem Eintritt des Bündnisfalls zuträglich sein. Bingo!



Wahrscheinlich hat sich dieses ganze anstehende Szenario auch Klein-Kim mal angesehen. Er dürfte zwar das erste Mal nicht erlebt haben, als der Weltenretter mit Auftrag der UN vor knapp siebzig Jahren schon mal Korea zur Brust nahm und platt machen zu müssen glaubte. Ein zweites Mal muß er das aber auch nicht haben. Da beim nächsten Mal kein Truman sich mehr weigert, noch einmal den roten Knopf zu drücken, so wie beim ersten Mal, sondern schon offen die Kopfnuss mit „fire and fury“ vom Nachfolger angedroht wurde, dürfte dem Jong gehörig die Muffe gehen, zwischenzeitlich. Gerade hat er sich mit der grünen Spielzeugeisenbahn Rat und womöglich Schutz beim Großen Bruder zu holen versucht. Der Drachen hat ja schon seinem Großvater die Kuh vom Eis geholt. Und China selbst? Da scheint es noch besser zu sein, nicht allzu sehr dran zu rühren. Fehlt es an der Traute, oder muss da erst einmal der Markt für Nobelkarossen ausgeschöpft werden und das dortige Lohnproletariat für die I-phone-Produktion ausgebeutet werden?



Ich muß jetzt aufhören, sonst bekomme ich Ärger mit dem Galeristen. Dabei gäbe es da ja noch so manches Andere, wo die Werteschutzgemeinschaft schon immer mal aufräumen wollte, wenn möglich besenrein. In Venezuela beispielsweise, oder im chinadurchseuchten Afrika. Da ist aber anzunehmen, dass solcherlei Petitessen nebenbei erledigt werden könnten. Die sind doch alle schon mit eingepreist. Soll ja schließlich der finale Weltkrieg zum Herbeiführen diverser Endlösungen werden. Man kann ja über Wiki lästern, was es zu dem zum Thema passenden Begriff „Apokalypse“ so anzubieten hat - alle Achtung, das passt wie die Faust aufs Auge.



Kein Kommentar von mir, wo ich dem Leser nicht noch ein Bisschen Mehrwert mit auf den Weg geben will. Gestern der Hinweis auf das Kompendium zur Geschichte und zum Leistungsverzeichnis der Centralen Intelligenz-Agentur. Heute möchte ich dringlich auf einen Artikel verweisen, der wunderbar zu Gellermanns heutigen Auslassungen passt. Es geht um Kriegsverbrecher der einen oder der anderen Art. Dass gerade ein Recycling stattfindet, darauf wäre ich nie gekommen. Man lese hier: http://www.tomdispatch.com/blog/176404/. Hört denn das nie auf? Was musste die Menschheit - hauptsächlich die diesseits des Atlantiks bzw. Pazifiks - nicht schon leiden. Verglichen mit den Plagen und dem Unheil, die das exzeptionelle Imperium nebst hirnlosen Vasallen so über die Erdkugel verbreitet, sind der Dreißigjährige Krieg oder die von Ratten verbreitete Pest nur ein leichter Schnupfen.

Am 31. März 2018 schrieb Andreas Buntrock: @Benny Thomas Olieni



Eine kleine Erweiterung Ihrer Liste



Drei Promille - Kaserne



König Pilsner - Kaserne



Deutsche Freiheit am Hindukush -Kaserne



Uschis Puppenstube - Kaserne



Krauss-Maffei Wegmann - Kaserne



Am 31. März 2018 schrieb Thomas Fricke: Ein Hoch auf Ursel von der Leyen,

sie will die ganze Welt befreien,

von Frieden, Wahrheit und Verstand,

ein Hoch auf Ursl aus Dummdeutschland!



www.fricke-th.de

Am 31. März 2018 schrieb Lutz Jahoda: OSTERBOTSCHAFT



Die Kunst des Vergessens, gefördert, gepflegt,

Gehörte schon immer zur Bonner Tugend!

Von Beginn an russlandfeindlich umhegt,

Soll an den Kriegstropf gesamtdeutsch die Jugend!



Wenn dies die Idee Europas sein soll:

Zum Teufel mit jenen, die dies vertreten!

Wenn schon gekämpft werden soll, dann mit Groll

Gegen jene, die den Mammon anbeten!

Am 31. März 2018 schrieb Marc Britz: Auch ich bin empört. Aber aus anderen Gründen. Diese Verweiblichung unserer Streitkräfte kann doch nicht angehen. Wo kommen wir denn hin, wenn unsere Was-auch-immer-Wehr ihre Kasernen nach ihren Versagern nennt? (Gefallene sind doch Versager). Viel männlich-traditioneller sind doch die Namen gewonnener Schlachten und die in ihnen verwickelten Helden: "Kunduz-Kaserne" oder "Georg Klein-Kaserne" böten sich da zum Beispiel an.

Denn in Kunduz forderte Oberst Georg Klein von der lokal zuständigen Bundeswehreinheit am 4. September 2009 heldenhaft aus dem Hinterhalt einen Bombenabwurf von alliierten US-amerikanischen Flugzeugen auf zwei von Taliban entführte Tanklastwagen an. Durch den daraufhin vorbildlich ausgeführten Angriff unserer amerikanischen Freunde wurden um die 100 in nächster Nähe befindlichen Menschen - auch Frauen und Kinder - getötet oder verletzt. Dieses Husarenstück hatte die bisher mit Abstand größte Zahl von zivilen Opfern bei einem Einsatz der Bundeswehr. Wenn das nicht zur Namensgebung reicht, was dann?



Ganz unironisch jedoch sende ich allen am Ostermarsch beteiligten Gegnern dieses Wahnsinns solidarische Grüsse aus Athen. Wir müssen uns diesen kapitalgeilen Massenmördern mit allen Mitteln in den Weg stellen. Nur nicht mit Gewalt - wir sollten uns unter keinen Umständen mit dieser Mischpoke gemein machen!



Am 31. März 2018 schrieb Harry Popow: Systemerhaltende Tradition



Wer war denn so dumm nach 1989 zu glauben, man gehöre einem friedvollen Deutschland an. Das war einmal. In der DDR. Deshalb bin ich stolz darauf, als NVA-Angehöriger ganz anderen Traditionen im wahren Interesse des Volkes gefolgt zu sein. So trugen wir in der DDR dazu bei, dass es schon vor dem Zusammenbruch des Sozialismus nicht gekracht hat. Bezeichnend auch, dass von Rüstungsbeschränkung und Kriegspolitik in der Großen Koalition nichts zu lesen und zu hören war. Verblendung des Volkes. Perfekte Verdummung. Das heutige Kriegsdeutschland lässt grüßen. Nochmals: Illusionen von einer friedfertigen deutschen Politik unter der Herrschaft des Kapitals - auch bemäntelt mit einem angeblich demokratischen Staatswesen - kannst du vergessen. Politiker in der BRD waren und sind Marionetten des Systems. Deshalb darf man der Frau Von der Leyen ihre Lügen über angebliche gute neue Traditionen im Interesse der höheren „Verantwortung" Deutschlands in der Welt nicht übel nehmen. Vor einem neuerlichen Kriegsgericht wie in Nürnberg 1946 würde es anders aussehen...

Am 31. März 2018 schrieb Heinrich Triebstein: Ich habe von Eugen Drewermann gelernt, dass es in Afghanistan vor allem um die Ölleitung vom Kaspischen Meer an den Indischen Ozean geht. Eduardo Galeano schreibt in 'Kinder der Tage' (Peter Hammer Verlag 2012) unter dem Datum des 12. Juni:

'Das Geheimnis wird gelüftet

Im Jahre 2010 gestand der Afghanistankrieg seinen Grund: Das Pentagon enthüllte, dass es in diesem Land Bodenschätze im Werte von mehr als einer Billion Dollar gab. Diese Bodenschätze bestanden nicht aus Taliban. Sie bestanden aus Kobalt, Kupfer, Eisen und vor allem Lithium, unverzichtbar in Mobiltelefonen und Laptop-Computern.'

Die Megamaschine läuft sich heiß. Nach der Großen Mutter, dem Großen Vater und dem Großen Bruder (dem kontrollsüchtigen Nationalstaat) zieht das Zeitalter der Geschwisterlichkeit herauf. Zunehmend mehr Menschen kümmern sich um herrschaftsfreies Zusammenleben. Seit 2011 wissen wir durch Steven Pinkers 'Gewalt. Eine neue Geschichte der Menschheit', dass die Anwendung von Gewalt gegen Menschen im Laufe der Geschichte - prozentual bezogen auf die jeweilige Gesamtzahl der Erdbevölkerung - kontinuierlich abgenommen hat. Menschenrechte (die zunächst nur Männerrechte waren), Frauenrechte, Kinderrechte, Minderheitenrechte, Tierrechte und zunehmend wachere Zivilgesellschaften, in denen die 'Vier Engel' Selbstbeherrschung, Empathie, Moralgefühl und Vernunft ihre Wirkung tun, sind einige der Gründe dafür.

Der Grundstein für herrschaftsfreies Leben wird in den Kitas und Schulen gelegt, in denen 'nach den Stärken der Lernenden' gesucht wird, in denen die Neugier der jungen Menschen willkommen ist und nicht mehr zugeschüttet wird von 'Anforderungen' des Lehrplans. Lebenslange Lust am Lernen ist angesagt.



Am 31. März 2018 schrieb Elke Zwinge-Makamizile: Wie wohltuend ist der sachliche Zorn von Uli Gellermann! Und all seine Informationen! Die genannte Petition kann ich ja hier anhängen:

https://www.openpetition.de/petition/online/angriff-auf-serbien-1999-muss-strafrechtlich-und-durch-untersuchungsausschuss-aufgearbeitet-werden

Manchmal stelle ich mir zwei Personen nebeneinander vor. Das sind U.G. und M.S. Jede/jeder für sich! Ich schreibe das, damit "österliche Auferstehung" im sogen. christl. Abendland überhaupt noch einen zivilisatorischen Sinn (für mich) ergeben kann.

Am 31. März 2018 schrieb Matthias Brendel: Danke für die Osterbotschaft.

Das Wort "Ehrlichkeit" wird vermutlich zum Unwort des Jahres gekürt.

Den Paragraphen 80, der die Vorbereitung eines Angriffskrieges bestraft hat man ja vorausschauend schon 2017 aus dem Strafgesetzbuch entfernt.

Mal sehen wie sie es diesmal anstellen, die Speerspitze steht ja schon länger bereit.

Jetzt werden auch noch die Autobahnen panzertauglicher gemacht, das steht frecherweise so in der Zeitung, da kann niemand behaupten, er hätte davon nichts gewusst.

Wir leben in wahrhaft dunklen Zeiten.

Am 31. März 2018 schrieb Johannes M. Becker, Privatdozent Dr., Friedensforscher: Der richtige Kommentar zum Ostermarsch-Wochenende!

Danke!

Solidarische Grüße kommen aus Marburg von

Johannes M. Becker.



Wir radeln gleich von Marburg nach Stadtallendorf, zum „Stab Division Schnelle Kräfte“.

Am 31. März 2018 schrieb Andreas Schell: "Der Propagandakrieg, die plump formulierte Lüge in deutsche Medien klingt wie Gleiwitz, fühlt sich an wie Gleiwitz und dient dem selben Zweck."



Ja Herr Gellermann, exakt so ist es.



Ich habe in der Schule von der Unschuldsvermutung, dem Verhältnismäßigkeitsprinzip, der Pflicht zur Völkerverständigung gehört. Ich habe mal gelernt, dass die deutsche Wehrmacht in Russland real und unwidersprochen kriegerisch und mordend gewütet hat wie kein anderes Volk je in einem anderen Land der Erde. Ich habe dagegen für keines der Vergehen, die Russland aktuell zur Last gelegt werden, einen schlüssigen Beweis gesehen und erkenne keine Schwere, die eine Staatskrise rechtfertigt. Ich weiß dagegen, dass die NATO-Osterweiterung Abmachungen mit Russland klar ignoriert. Ich weiß, dass Vorbereitung eines Angriffskriegs laut Völkerstrafrecht mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe bewehrt ist. Ich weiß, dass die Bundeswehr per Gesetz im Ausland nichts zu suchen hat und es daher auch keinen Grund gäbe, über Gefallene zu klagen. Ich weiß, dass Deutschland heute einer der größten Waffenexporteure der Welt ist, und das ist eine Schande!



Wenn sich Deutschland nun wieder zum totalitären Schurkenstaat entwickelt und auch wenn Justizia nicht nur blind, sondern auch Taub, stumm, müde, satt und doof ist, sollten wir uns an die Regeln erinnern, unter denen wir überhaupt seit Mai 1945 als deutsche im eigenen Staat leben dürfen. Diese einzig mögliche Existenzerlaubnis als friedlicher, gemeinnütziger und freundlicher Staat in der Mitte Europas im Auftrag der kriegsgeilen NATO zu zerstören ist der Weg, auf den sich die deutsche Bundesregierung macht.



Diese Bundesregierung vertritt mich nicht. Ich habe sie nicht gewählt, und ich schäme mich zutiefst für sie.

Am 31. März 2018 schrieb Arnulf Rating: Lieber Uli,



sehr gut getroffen; so ist es!



Danke!