Die Giftgas-USA

Die Nation der Lügner macht einfach weiter

Autor: U. Gellermann

Datum: 07. April 2017

"Ich rufe heute alle zivilisierten Nationen auf, sich uns anzuschließen" speichelte der blonde Mann in die Mikrophone und ließ mal eben dutzende US-Raketen auf einen Flugplatz in einem fremden Land feuern. Nach der Behauptung des notorischen Lügners an der Spitze der USA sei von eben diesem Flugplatz ein Giftgas-Angriff gegen ein sogenanntes Rebellen-Gebiet in Syrien geflogen worden. Beweise? Keine. Völkerrechtliche Legitimation? Wozu? Wir sind die USA und der Rest der Welt ist nichts. Trump macht da weiter, wo viele andere Präsidenten der USA aufgehört haben.

Man hatte es geahnt, als die amerikanische UNO-Botschafterin Nikki Haley im UN-Sicherheitsrat Fotos der Opfer eines Giftgasangriffs in Syrien zeigte und selbst Gift versprühte: „Wenn der UNO-Sicherheitsrat immer wieder dabei versagt, gemeinsam zu handeln, dann gibt es Zeiten im Leben von Staaten, in denen wir gezwungen sind, selbst zu handeln." Man hatte es geahnt, dass der Willkürstaat USA mal wieder irgendwo zuschlagen würde, um irgendwas blind zu zerstören. Kenner warteten gespannt auf Fotos von Babys, die Soldaten aus Brutkästen zerrten, wie damals in Kuwait, als die US-Agentur Hill & Knowlton eine perfide Lüge inszeniert hatte, um den Krieg gegen den Irak zu legitimieren. Diesmal gab es keinen US-Außenminister, der vor dem UN-Sicherheitsrat echt gefälschte Beweise vorlegte, um dem Irak Massenvernichtungswaffen anzuhängen, die der nicht hatte. Nur um den nächsten Krieg gegen den Irak zu starten. Diesmal legte die Fake-Regierung Trump nur ein paar dürftige Fotos vor, um dann schnell ihre Raketen auf Syrien abzufeuern.

Die pawloschen deutschen Medien hatten, trotz einer leisen Distanz zu Trump, ihren Futter-Reflex noch nicht verloren: Mit ein paar vorsichtigen Floskeln wie garniert wie „mutmaßlich“ oder „wahrscheinlich“, war der Schuldige schnell klar: Assad. Da hatte man schließlich Jahre dran gearbeitet. So einen schönen Feind lässt der deutsche Kriegs-Redakteur doch nicht aus den Zähnen. Und brav wies die TAGESSCHAU – das Zentralorgan der Kriegsberichterstatter – auf den nächsten Schuldigen: Der Außenminister der USA Rex Tillerson, „habe schwere Vorwürfe gegen die russische Regierung erhoben. Russland habe in seiner Verantwortung versagt. Er verwies auf Zusagen Russlands, chemische Waffen in Syrien zu sichern und zu zerstören.“ Keine Relativierung, keine sachliche Kommentierung der ARD. Die pure sklavische Weitergabe eines durch nichts bewiesenen Schuldvorwurfs.

Selbst ein deutscher Redakteur hätte sich erinnern können: „Die syrischen Bestände zur Produktion von Chemiewaffen auf dem US-Spezialschiff ‚Cape Ray‘ sind vollständig vernichtet. Die rund 600 Tonnen Chemikalien zur Herstellung des Giftgases Sarin sowie von Senfgas seien schneller als geplant vernichtet worden, teilte US-Präsident Barack Obama mit. Er sprach von einem ‚wichtigen Meilenstein‘ bei den Bemühungen, das Chemiewaffenarsenal des syrischen Regimes vollständig zu zerstören.“ Das reportierte der SPIEGEL am 19.08.2014. Nachdem die USA über Monate mit syrischem Giftgasen gewedelt hatten, um einen militärischen Angriff auf Syrien psychologisch vorzubereiten. Doch nachdem US-Außenminister John Kerry in London erzählt hatte, Assad könnte einen Militär-Einsatz noch verhindern, wenn er binnen einer Woche seine chemischen Waffen der internationalen Gemeinschaft aushändigen würde, griff der kühle und bedachte Außenminister Russlands, Sergej Lawrow, ein: „Wir fordern die syrische Führung auf, die Chemiewaffen nicht nur unter internationale Kontrolle zu stellen, sondern auch später zu vernichten“, sagte Lawrow damals. Außerdem solle sich Syrien der Organisation über das Verbot dieser Waffen anschließen. Gesagt getan: Syrien Präsident Präsident Baschar al-Assad hat im Oktober 2013 mit der Weltgemeinschaft vereinbart, seine Chemiewaffen abzugeben und im Ausland vernichten zu lassen.

In Syrien droht der Frieden: Unter Führung Russlands wird verzweifelt über ein Ende des Kriegs konferiert. Das lässt die internationale Waffenindustrie nicht ruhen. Das bringt die imperialistische USA um den Schlaf. Und prompt, um einen Friedensprozess zu beenden, der kaum begonnen hat, taucht Giftgas auf: Die verlogene USA macht einfach dort weiter, wo die Regierung Obama aufgehört hat.



Kommentare

Folgende Leserbriefe wurden zu diesem Artikel geschrieben:

Am 07. April 2017 schrieb Karola Schramm: "In Syrien droht Frieden" besser kann man es nicht formulieren, dagegen muss doch sofort was getan werden. Und - was beinah noch wichtiger ist - Assad mit Russland waren dabei, die letzte Bastion der Terroristen auszuschalten und diese jaherelange, unmenschliche, Stellvertreterkriegerei siegreich zu beenden. Frankreich, selber aus dem letzten Loch pfeifend wie Großbritannien und die USA, brauchen Kriege wie Süchtige den Stoff. Es ist nicht zu fassen. Man zweifelt an den gesunden Menschenverstand der Hauptverantwortlichen, wie z.B. Nikki Haley, UNO-Botschafterin, die unrekflektiert gleich Assad beschimpft und doch wissen müsste, dass es auch andere gewesen könnten. Kann man für Geld eigentlich so verblendet sein, dass einem Menschenleben so egal sind und nicht mehr nachdenkt und nachforscht ?

Was habe ich von Trump erwartet? Mehr Verstand. Er kennt doch seine eigene Leute vom CIA, hat sie doch oft genug als unfähig beschimpft und dann lässt er sich hinreißen, auf syrisches Gebiet Raketen abzuschießen? Jetzt hat er seinen vielen Feinden im Land zwar gezeigt:"Sehr ihr, ich kann auch Bumbum machen." Doch Frieden mit Assad und Rusland riskiert. Was kosten diese abgeschossenen Raketen ? Die Kriegswirtschaft wird es freuen. Krieg ist doch ein Bombengeschäft, wenn die Welt anfängt an den Feufel zu glauben. Auch in DE.

Am 07. April 2017 schrieb Roman Gärtner: Hier noch ein paar interessante Infos zum Giftgas in Syrien.

Wie das alles mit den aktuellen Ereignisse zusammenhängt?

Könnte als Verschwörungstheorie abgetan werden.



Hier die Zusammenfassung:



Die USA und EU waren die ersten der int. Gemeinschaft die 2011 Sanktionen gegen das syrische Regim verhängten.



Ende 2012 wurde darüber diskutiert wie und welche Oppositionsgruppen man unterstützen könnte.



Im Sommer 2013 wurde auf Drängen von Großbritannien und Frankreich das Waffenembargo gelockert um "Teile der Opposition on the ground" zu beliefern.

Zur gleichen Zeit veröffentlichte die EU ihre "umfassende Strategie" zur Syrienkrise.

Insbesondere ging es dabei um humanitäre Hilfe.



Quelle (konnte leider nicht kopieren/zitieren, daher die eigene Zusammenfassung):

bpb - Bundeszentrale für politische Bildung

http://m.bpb.de/apuz/221170/internationale-sanktionen-gegen-syrien-was-haben-sie-bewirkt?p=all



Jetzt wird es interessant aber auch plausibel:



Kurz nach der Lockerung des Waffenembargos, was das mit humanitärer Hilfe ("umfassende Strategie" der EU) zu tun hat ist noch eine andere Frage, geriet die deutsche Regierung unter Druck...Grund:



"Deutschland lieferte Chemikalien für Giftgas an Syrien"



Und:



"In dem Antwortschreiben des Wirtschaftsministeriums, über das zunächst das ARD-Hauptstadtstudio berichtete, heißt es: Die Ausfuhrgenehmigung sei erst nach "sorgfältiger Prüfung aller eventueller Risiken, einschließlich von Missbrauchs- und Umleitungsgefahren im Hinblick auf mögliche Verwendungen in Zusammenhang mit Chemiewaffen, erteilt" worden. "In allen diesen Fällen wurde die geplante zivile Verwendung der Güter PLAUSIBEL dargestellt." Offen blieb zunächst, was Syrien mit den Lieferungen aus Deutschland konkret anfangen wollte."



Quelle:

NRZ (FunkeMedien NRW)

https://www.nrz.de/politik/deutschland-lieferte-chemikalien-fuer-giftgas-an-syrien-id8460272.html



Hier hat wohl, ganz plausibel, die Profitgier über "Dual use" gesiegt...und das obwohl Assad ein mörderischer Diktator war/ist...erstaunlich.



An der Stelle sollte man noch erwähnen das es bereits im Frühjahr 2013 Vorfälle mit Giftgas in Syrien gab, also zwischen den ersten Diskussionen der EU darüber wie und welche Gruppen der Opposition man unterstützen könnte/sollte und der Lockerung des Waffenembargos um eben diese Oppsitionsgruppen zu beliefern.



Ausserdem wandte sich die syrische Regierung an die UNO um diese Vorfälle zu untersuchen.



Die UN-Mission, um diese gemeldeten Vorfälle zu untersuchen, begann erst Monate später.

Einen Tag später gab es den schweren Giftgasanschlag mit sehr vielen Toten in Damaskus.



Quelle:

Auszug aus dem Buch:

"Syrien zwischen Schatten und Licht: Menschen erzählen von ihrem zerrissenen Land"

https://books.google.de/books?id=5gmNDAAAQBAJ&pg=PT286&lpg=PT286&dq=giftgas+syrien&source=bl&ots=NnWnto1QQU&sig=vLIduutE6TkX5vshmmQ6UGbzCuc&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjS04Kw2pLTAhUL7BQKHUDmAdU4HhDoAQgZMAA#v=onepage&q=giftgas%20syrien&f=false



Der Rest dürfte noch in Erinnerung sein, also das Staaten die Syrien mit Chemikalien zur Herstellung von Giftgas beliefert haben (und die USA), und zur gleichen Zeit auch Gruppen der Opposition, waren auch für die Entsorgung der Chemiewaffen verantwortlich...und nun erneut ein Giftgasangriff mit Sarin...



Zufälle gibt's...



Entschuldigung das der Kommentar, wieder einmal, so lang ausgefallen ist, aber es war mir wichtig alle relevanten Infos unterzubringen und gewisse Infos nochmal in Erinnerung zu rufen.

Vielen dank für ihr Verständnis.

Am 07. April 2017 schrieb Uschi Peter: @Michael Kohle: "Denn da gibt es ja auch noch den roten Drachen. Und der, der ist noch viel böser und gefährlicher. Sagen jedenfalls heute schon die, die es wissen müssen."

Die Haltung Chinas verstehe ich nicht. Warum beharren die auf ihrer isolationistischen Haltung? Gemeinsam mit Russland wären sie unschlagbar und könnten die USA in die Schranken weisen. Aber sie warten, bis die USA die Russen erledigt haben und hoffen, ungeschoren davon zu kommen: ich tu dir nichts, also tust du mir auch nichts.



Am 07. April 2017 schrieb Roman Gärtner: @marie becker:



Die Eskalation hatte man sich schon beim US-Raketenangriff erhofft.

Man muss nur zwischen den Zeilen einiger "Experten" lesen.



Eines ist auf jeden Fall sicher, Frieden in Syrien MIT Assad darf es nicht geben.

Das wäre die endgültige und erneute Niederlage der Weltmacht und Weltpolizei USA mit ihrer Vasallen-Armee OTAN.



Das Assad in Syrien vom Volk gewählt wurde, das man erneut das Völkerrecht gebrochen hat, spielt für diese "Wertegemeinschaft" keine Rolle.

Um genau zu sein, denen sind Menschen, Recht und Gesetz, Demokratie usw. scheißegal.

Um ihre Interessen durchzusetzen, dafür gehen die auch über Leichenberge.



Nachtrag zum Start des "Plausibilitäts-Zeitalter":



Da dürften sich einige "Verschwörungstheoretiker" freuen.

Letztendlich muss jetzt ja jede Theorie bzw. Vermutung/Behauptung nur irgendwie plausibel sein um zB irgendwo auf der Welt Bomben regnen zu lassen.



Aufklärung und die Suche nach Beweisen kann man so auch zügig beenden...die Indizien, Spekulationen, Behauptungen etc. müssen ja nur plausibel in eine (Verschwörungs-)Theorie gepackt werden.



So könnte man auch nachträglich bestimmte Ereignisse neu erklären.

Massenvernichtungswaffen die es nicht gab? Babys die aus ihren Brutkästen gerissen und ermordet wurden stimmte nicht?

Es hörte sich aber alles plausibel an was uns Zeugen und Experten erzählt haben.



Oder manipulierte Wahlen durch russische Hacker? Absolut plausibel!

Der Boden für diese Plausibilität wurde ja schon bereitet.



Demonstranten gegen TTIP oder kommende "Freihandelsabkommen", die verhaftet wurden, wurden nicht von Russland finanziert? Unsere Experten konnten es uns aber plausibel darstellen!



Usw. usf.



Das, in Kombination mit Fake News, wird eine interessante Zukunft.

Schnallt euch schonmal an.



Ich weiß, ich bin nur ein Verschwörungstheoretiker ;)

Am 07. April 2017 schrieb Michael Kohle: Es ist mal wieder soweit. Der Lausebengel - gemeint: der Amerikaner - führt sich mal bzw. endlich wieder in seiner gewohnten unflätigen Art und Weise auf. Eine Art, die sich vorallem darin manifestiert, dass ihn jegliche humane Verhaltensweise einen feuchten Kehrricht kümmert und er glaubt sich in seiner Einzigartigkeit nicht nur alles leisten zu können, er beansprucht für sich allein dieses noble Agieren, setzt sich über wirklich allles einfach so hinweg. Nein, etwas neues ist das wahrlich nicht. Irgendwann sollte sich das unermüdliche Treiben dieses aufsässigen Burschen herum gesprochen haben. Tut es aber nicht. Statt dessen verhalten sich diejenigen, die ansonsten nichts Besseres zu tun haben, als von hehrer Wertegemeinschaft, von edlen Menschenrechten zu schwurbeln, wie Straßenköter, im Chor hündisch winselnd und jaulend, immer wieder einnässend vor dem vermeintlichen Herrchen mit der Knute. Manch eine vermeint sogar, heftigst an seiner Wade herumjucken zu müssen.



Es war doch wohl zu erwarten, so einfach wird sich der führende Investorenclub von Welt nicht mit deprimierenden Umsatzerwartungsverlusten abfinden. Schließlich wurden in dem vornehmen Vorhaben, sich eines im Wege stehenden Fieslings zu erwehren und zu entledigen, Abermilliarden versenkt, verdient und wieder versenkt. Die Wortmeldungsliste nach Klein-Donalds angeblichem Wutanfall, ein einziges binnen weniger Stunden zusammengetragenes dickes goldenes Buch mit Einträgen devoter Höflinge, außer Bücklingen und Kratzfüssen wenig Substantielles. Der ganze globale Hofstaat durfte sich einbringen, sogar unser Nachfolge-Uhu und Ex-Handlungsreisender in Sachen Ergänzungswaffen, konnte sich kaum einen abkriegen. Seine Chefin in der nächsthöheren Liga schaffte gerade so mal die pole position, knapp vor Bibi und den Mit-dem-Tischtuch-Bedeckten aus Riadh. Ausgerechnet vor denen, sie muss es wohl nötig haben. Ihr ansonsten nicht ganz so ergebener (Ziegen-)Freund vergaß ganz seine neue Männerfreundschaft und - als wenn er nicht selbst genügend auf dem dem Kerbholz hätte - zerfte kräftig mit.



So jedenfalls klang es heute Morgen allein schon auf dem Entenkanal von Liz Mohn (für Begriffstutzige: ntv.de. In der Not frisst der Teufel fliegen, erst recht wenn im Ausland befindlich). Doch, doch! Von einsamen Rufern in der Wüste war da auch die Rede. So klammheimlich war die Häme jedoch auch wieder nicht, die den beiden einzigen gegenläufigen Kommentaren von den Linken - van Aken und Sevim Dagdelen - untergemengt war. Vorsicht: Kassandra wurde zum Ende auch von jenen erschlagen, vor denen sie ihre Lieben gewarnt hatte.



Ob jemals begriffen wird, dass das, was da gerade so abgeht, alles andere als eine schlecht gescriptete Seifenoper ist? Nähme man die ganzen Puzzle-Teilchen, die einem mit normalen Verstand versehenen Individuum zur Verfügung stehen könnten (!), würden sie zusammentragen, so ergäbe sich alsbald ein schauriges Monstrum von Gemälde, gegenüber dem Picassos Guernica einem Stilleben von Caspar David Friedrich gliche. Es scheint mal wieder an der Zeit zu sein, tabula rasa zu schaffen. Ein anderer Schluss ist aus dem Gehabe und dem - pardon - Geseire unserer ach so mitfühlenden Staatenlenker nicht zu ziehen. Dumm nur, dieses Mal dürfte sich die Halbwertszeit nach Herstellung der tabula rasa drastisch verlängern. Das einzig Positive daran: wir bekämen es nicht mehr mit. Ist doch auch was!



Nehmen wir mal an, man löge uns nicht an, es ginge wirklich nur darum und wäre auch immer nur darum gegangen, das syrische Volk im Gesamten ihres freigewählten Diktators, ihres Bedrangsalers und Schlächters und Schänders zu entledigen. Zu befreien, nach Art des Hauses auf vielfachen Wunsch einiger weniger Gleicher! Wäre es das wirklich wert (gewesen)? Ein zerstörtes, ehemals souveränes Land, eine der ältesten Kulturen der Menschheit platt gemacht, 400.000 Tote bis dato, Millionen an Flüchtlingen und, und und ?? Nur wegen diesem angeblichen Kotzbrocken in Damaskus? Geht?s noch? Ist das wirklich deren Ernst?



Natürlich nicht. Aber es funktioniert ganz prima, immer und immer wieder. So wie bei unseren Artgenossen auch. Wenn die per Bananenentzug konditioniert werden - ich meinte die Affen - werden sie auch temporär aufmüpfig, bleiben aber dennoch relativ friedlich. Da gibt es kein Basta, kann es keines geben. Ganz einfach, weil der gelegentliche Zustupf von ein paar Mehlfrüchten völlig ausreicht, um sie wieder friedlich zu stimmen. Hierzulande funktioniert das seit vielen Jahr(zehnt)en mit anderen Mitteln, mit Tatort, Dschungelcamp und anderer hochwertiger geistiger Nahrung. Regelmäßig verabreicht lässt da irgendwann selbst das Interesse am bald lichterloh brennenden Affenhaus sichtlich nach, Entsetzen darob - Fehlanzeige. Die verkohlenden Dachbalken der Gehege nebenan? Was soll?s, solange deren Bewohner nicht im Affenhaus Unterschlupf suchen. Und wer da - gefühlt seit Adam und Eva - gezündelt hat und auch weiterhin zündelt, das juckt den gemeinen Affen sowieso nicht. Bekommt er doch von eben dem Brandstifter gesagt, wer gefälligst endlich klein beigeben soll, wenn ihm sein Leben lieb sein sollte.



Ist es nicht eigentlich so, dass unser und unserer Lieben Leben derzeit am seidenen Faden hängt! Wird er oder wird er nicht still halten, klein beigeben oder nicht? Nein, ich meine jetzt nicht diese Memme Trump. Der wurde in schlappen zwei Monaten zurechtgebissen von jenen real herrschenden, kriegsgeilen Rotärschen im fünfeckigen Pavianhaus. Ich meine Vladimir Putin. Blöd nur, egal was er tut und wie er sich verhält, zu unserem Besten wird es, kann es nicht ausfallen. Drückt er posthum doch noch den roten Knopf, geht sowieso überall das Licht aus. Drückt er ihn nicht und zieht den Schwanz ein, dann ist der Bär zwar endlich erlegt und sein Fell kann ein für alle Mal verteilt werden. Satt dürfte das Imperium des Grauens dadurch kaum werden. Denn da gibt es ja auch noch den roten Drachen. Und der, der ist noch viel böser und gefährlicher. Sagen jedenfalls heute schon die, die es wissen müssen.

Antwort von U. Gellermann: Mir scheint, dass Putin bisher eine sehr abwägende Militär-Politik macht: Eben nicht Knöpfe drücken, sondern Partner suchen (selbst wenn es dieser durchgeknallte Türke ist), das eigene Militär in Drohbereitschaft halten, um dem Gegner den Preis seines Eingreifens zu demonstrieren, und auf Zeit spielen. Damit ist der Chef der Russen bisher – sowohl in Syrien als auch in der Ukraine – an einer direkten Konfrontation mit den USA aus dem Weg gegangen und doch keinen Schritt zurück.

Am 07. April 2017 schrieb marie becker: „Trump "muss" gar nichts."



Seine Eitelkeit zwingt ihn ...



aber wichtiger und brisant : Russland verlegt eine Fregatte , beladen mit Marschflugkörpern vor die syrische Küste...weiter mit der Eskalation, auch das war zu erwarten....

Am 07. April 2017 schrieb Benny Thomas Olieni: Auch in den USA gibt es selbst denkende, kritisch beobachtende Zeitgenossen, die diese unsägliche Giftgas-Erzählung als „false flag" durchschauen und versuchen, ihre Mitmenschen darauf hinzuweisen.

- Leider sind sie dort, wie hier im besetzten Gebiet, in der Minderheit und das Trommelfeuer der Propaganda benebelt dort wie hier viele Hirne und Herzen sehr weitgehend in ungutem Sinne.

Eine kritische Stimme ist zum Beispiel die des langjährigen Kongreß-Abgeordneten und Arztes Ron Paul, der den US-Imperialismus ablehnt. Er erklärte die Wahrscheinlichkeit, daß Assad hinter dem "Giftgas-Angriff" steckt für "Null" und erklärt öffentlich, daß es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Vortäuschung falscher Tatsachen ("false flag") handelt. Link:

http://www.zerohedge.com/news/2017-04-06/ron-paul-zero-chance-assad-behind-chemical-weapons-attack-syria-likely-false-flag

Am 07. April 2017 schrieb Ernst Grobschmied: Ich schäme mich zutiefst für diese verlogene scheinheilige West-Allianz.

Das kann niemand mehr gut machen, was den Leuten in dieser gesamten Region angetan wird.

Assad hat doch selbst gesagt, dass er geht wenn die Bevölkerung es will.

Wenn er 2016 einen in einer demokratischen Wahl mit 80 % von den Syrern gewählt wurde und der Westen den syrischen Präsidenten weiterhin als Diktator bezeichnet, der weg gebombt werden muss, ist das zutiefst faschistische Herrschaftsideologie. Sind das die Werte?



Wer seit 2011 gegen die syrische Bevölkerung ein Embargo verhängen, schändliche Terroristen, saudische Henker und Gotteskrieger mit Waffen versorgt und finanziell unterstützt nur um Reibach zu machen, hat bei mir komplett abgewirtschaftet.



Ihr seid eine Schande.



Eure völkerrechtswidrigen Schandtaten standen 2103 nicht auf dem Wahlzettel, ihr demokratischen Zentralisten.

Am 07. April 2017 schrieb Alexander Kocks: Mit diesem Kriegsverbrechen hat Herr Trump bewiesen, dass er genau so ein primitive Gestalt ist wie seine Vorgänger, Bill Clinton, Georg W. Busch und Obama.

Die Wahlkampfversprechen und die Antrittsrede von Trump hat er damit selbst ad absurdum geführt. Für mich ist die Präsidentschaft von Trump damit gestorben, er kann getrost nach Hause gehen, er hat alle Glaubwürdigkeit verloren.

Am 07. April 2017 schrieb Ronald Wolf: Wie immer auf der Rationalgalerie: Auf den Punkt, ohne wenn und aber. Das nenne ich Journalismus ! Danke ! Das Spiel mit Syrien war diesmal einfach zu durchschauen. Trump sagt, ein Frieden mit Assad ist denkbar, zwei Tage später setzt der "Diktator" Chemiewaffen ein. Außer Trump und die Bildzeitung glaubt das wohl keiner. Hier stecken eindeutig die "Rebellen" dahinter. Da muss man nicht studiert haben um das zu durchschauen. Was mich immer wieder verblüfft, wie willfährig die deutschen Medien da mitmachen, haben die Journalisten gar keine Ehre mehr? Als Ossi muss ich jetzt doch mal meine westdeutschen Freunde fragen, war das in den 70ern und 80ern auch so ? TV haben wir ja empfangen, das war damals (nach meiner Erinnerung) relativ unabhängig . Oder ??? Dieses Jahr werde ich auf jeden Fall zum Ostermarsch gehen - mir reicht es langsam mit der Kriegsrhetorik.



Antwort von U. Gellermann: Irgendeine Sorte „Ehre“ habe ich im Medien-Mainstream noch nie feststellen können.

Am 07. April 2017 schrieb marie becker: Der Giftgas - angriff war eine Inszenierung , ausgeführt bzw. angeordnet von Seiten des "Westen" um ein Stück voran zu kommen in der Anheizung des Ost/West-Konfliktes

Der MIK braucht " Wachstum" vor allem bei Waffengeschäften. Nichts an Grausamkeit und Menschenverachtung ist zu verbrecherisch als es nicht einzusetzen;



auch Trump muss seine Stärke unter Beweis stellen.



Das Elend der Menschen ist den Drahtziehern völlig gleichgültig, wie immer schon, und der Raketenangriff dient wohl kaum dazu die betroffenen Zivilisten zu beruhigen, ihr Leid zu mindern.



der Raketenangriff der USA hat mich in keiner Weise verwundert, er war sofort nach den Infos über das Giftgas Desaster zu erwarten.



Was soll das Gerede von Vergeltung?

und was soll eine Resolution des Sicherheitsrates ( wie viele gabs davon gegen Israel, die der Führung des Landes nur ein müdes Lächeln abgerungen haben?)

das Verhalten deutscher Regierung ist unverantwortlich !

Man findet mal wieder den Weg der Externalisierung eigener Verantwortung auf andere.

Merkel redet vom Leid der syrischen Bürger; nach deutschen Waffen, die sie dorthin hat exportieren lassen, fragt sie nie! sie kriecht weiter den USA nach.



so ganz nebenbei meine Fragean Merkel: wie war das mit den Giftgasfässern die bereits vor ein paar Jahren auf deutschen Schiffen unschädlich gemacht worden sind? ging es dabei zu wie mit Drogen in Asservatenkammern mancher Polizeireviere?

Antwort von U. Gellermann: Trump „muss“ gar nichts.

Am 07. April 2017 schrieb Roman Gärtner: Laut des stellvertretenden Sprechers des Auswärtigen Amts, Sebastian Fischer, sind (wahrscheinlich auch in Zukunft) Beweise gar nicht mehr nötig.



Es reicht aus wenn es, aufgrund von Spekulationen, "plausibel" ist, also das Assad Giftgas gegen das "eigene Volk" eingesetzt haben soll...oder so.

War gerade vorhin bei phoenix (Pressekonferenz) zu hören.



Weitere Experten im Studio sprachen von "alternativen Fakten" im Bezug auf die Zweifel von Russland/Putin.



Desweiteren wurde im phoenix-Studio auch Russland für den Völkerrechtsbruch der USA verantwortlich gemacht.



Das heißt, Russland hätte im UN-Sicherheitsrat für einen Militärschlag gegen einen Verbündeten stimmen müssen obwohl es für den angeblichen Giftgasangriff der syrischen Regierung/Assad gar keine Beweise gibt!?

Da wirste bekloppt.



Jetzt versucht man die Zurückhaltung Russlands, also das sie die US-Raketen nicht vom Himmel geholt haben, als Zeichen der Zustimmung (des US-Raketenangriffs) zu werten...oder zumindest als Zweifel gegenüber ihrem Verbündeten Assad, der ja über den Regierungssprecher jede Schuld an diesem Giftgasangriff zurückgewiesen hat.



Ich musste dann direkt auch zwei E-Mails an einen Gast und die phoenix-Redaktion schreiben.



ALLE die bei phoenix in den letzten zwei Stunden zu diesem Thema zu Wort kamen, haben ausschließlich und allein Assad für den Giftgasangriff (und die generelle Entwicklung, Eskalation und Lage) verantwortlich gemacht.

Es gäbe gar keine Zweifel daran das dem so ist.

So sagte es auch Herr Fischer zu Beginn der Pressekonferenz.

Erst auf eine Nachfrage kam dann die "Plausibilität" ins Spiel.



Es ist teilweise unerträglich sich diese erbärmlichen Maden, die bei diesen Pressekonferenzen auf dem Podium sitzen und ohne Scham jeden Schwachsinn ins Mikro absondern, anzuschauen und anzuhören.

Allein die Mimik/Körpersprache sagt da mehr als tausend Worte.



Ich habe fertig.

Am 07. April 2017 schrieb Hans Rebell-Ion: Wir Bürger können alle im Fall "GIFTGAS" nichts beweisen, also nur "spekulieren, vermuten, mutmaßen" daß die USA als die seit 1945 erwiesene "GIFTIGE KRIEGS-NATION" diesen GIFT-MASSEN-MORD in SYRIEN gemäß der alten Weisheit "WEN NÜTZT ES?" begangen hat!!! Selbst der "Plauderer" Marcus Lanz sagte gestern , daß die USA der größte WAFFENLIEFERANT an a l l e (!) Kriegsparteien im Nahen Osten war und ist! Also "CUI BONO?" der KRIEG?: Dem militärisch-industriellen Komplex der aggressiven USA ... und die soll der "Freund der BRD" sein??? Pfui Deibel!!!



Am 07. April 2017 schrieb Peter Andreas Schöbel: Jeden Satz dieses Artikels von Uli Gellermann bin ich bereit zu unterschreien. Das ist vollkommen richtig dargelegt. Und es ist traurig, dass so etwas geschrieben werden muss.



Hatte der amerikanische Trumpel bisher gut, noch keine Mörder gewesen zu sein, so ist er jetzt echter US-Präsident geworden. Denn seit Ewigkeiten (mit an einer Hand abzählbaren Ausnahmen) haben alle US-Präsidenten Aggressionskriege geführt. Sie sind also berufsmäßig Massenmörder und Räuber. (Die Tätigkeit "US-Präsident" sollte also auch mal im Völkerstrafgesetzbuch aufgeführt werden.)



Dass der jetzt durchgeführte Angriff eine Aggressionsakt ist, beweist auch des Tillersons Einlassungen. "Nach dem Raketenangriff auf einen Flugplatz der syrischen Armee hat US-Außenminister Rex Tillerson mitgeteilt, die USA hätten erste Schritte zur Entmachtung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad getan."



Im dem kürzlich in Deutschland geänderten Völkerstrafgesetzbuch heißte es in §13 (1): "Wer einen Angriffskrieg führt oder eine sonstige Angriffshandlung begeht, die ihrer Art, ihrer Schwere und ihrem Umfang nach eine offenkundige Verletzung der Charta der Vereinten Nationen darstellt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft." Das ist hier nunmehr auch durch Geständnis zweifelsfreu gegeben.



§ 140 des deutschen StGB stellt die Belohnung und Billigung von Straftaten unter Strafe (3 Jahre oder Geldstrafe). Dabei ist über "§ 138 (1) Nummer 5 letzte Alternative" ausdrücklich auf den § 13 des VStGB verwiesen.

Genau das haben Merkel und Gabriel mit Ihren Erklärungen zu diesem Angriff getan: Ihn gebilligt.



Natürlich wird kein deutscher Staatsanwalt diese beiden anklagen. Wie auch nie jemand die offenkundig auf dem bayrischen Übungsplatz betriebene Angriffskriegsvorbereitung gegen Russland bestrafen wird.

Jedenfalls solange in Deutschland CDU, CSU, SPD und Gründe etwas zu sagen haben.



Um so dringlicher wird der Widerstand der Bevölkerung gegen Nato-Mitgliedschaft, gegen Atombomben in Deutschland, gegen Ramstein, gegen deutsche Truppen im Ausland und gegen die Konfrontation mit Russland.

Und die Linke muss sich nun entscheiden, ob sie weiter Friedenspartei sein will oder irgendwo mit der SPD weiter koalieren will. Beides gleichzeitig geht offensichtlich nicht. Und natürlich, ob ihr Gesetze wirklich so wichtig sind, wie sie immer tut. Hic rhodos, hic salta!

Am 07. April 2017 schrieb Ulrike Spurgat: Uli, du bist der Hit! Zeitnah, gewissenhaft und unbestechlich in der Wahrnehmung dessen, was da vor unser aller Augen, geschieht.

"Ich habs gewußt," hilft nun tatsächlich nicht weiter, besonders den vielen Verletzten und Toten nicht. USA, Kriegstreiber der Welt; der an Verkommenheit und Versagen von menschlichen Werten so unfassbar, ungeheuerlich, und erbärmlich versucht den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, dass meine Wut, und mein Zorn unermeßlich ist. Trump ist ein Angsthase, ein Totalausfall, ein außer Spesen nichts gewesen, ein Wendehals, der eine große Fresse hat, wo nichts dahinter steckt, aus Angst vor der NATO, aus Angst vor der Rüstungsindustrie usw. Sie spielen wieder das Spiel, wie beim Irak: Giftgas, was denn sonst?

Was sollte Assad davon haben, kurz vor Beendigung des Krieges, die eigene Bevölkerung zu ermorden? 2014 und 2016 waren die C-Waffenvorräte unter der Kontrolle der Organisation für das Verbot chemischer Waffen ( OPCW) sichergestellt und vernichtet worden.

Dafür gab es den Nobelpreis für die (OPCW). Ausdrücklich will ich erwähnen; den Nobelpreis gab es für die chemische Entwaffnung Syriens. Und dann noch diese unerträgliche Merkel, die wie ein Papagei sich um Kopf und Kragen redet. Die deutschen Politiker, einige, und irgendwie viel zuviele sind ein erbärmlicher, feiger, nichtsnutziger und hochbezahlter Steigbügelhalter eines Staates, der weder die Achtung vor den unteilbaren und universellen Menschenrechten hat, noch vor anderen Staaten, noch vor den Völkern der Welt, weil Souveränität für diese Wildwestmentalität ein Fremdwort ist.

Sie verachten den Menschen an sich, und das macht sie so entsetzlich gefährlich. Sie treten alles in Schutt und Asche, was sich gegen ihre dreckigen, kapitalistischen Interessen richtet; und das Trump, möglicherweise noch gefährlicher ist, als der Kriegstreiber Obama, ist zumindest nicht auszuschließen, wenn man sich sein Kabinett eingehender betrachtet.

"Friede den Hütten, Nie wieder Krieg und Nie wieder Faschismus !

Am 07. April 2017 schrieb Uschi Peter: Ich frage mich nur, ob an die Spitze der USA nur komplette Idioten, die keine Ahnung von der Welt haben - mögliche Analphabeten, die nicht lesen können, oder ebensolche Verbrecher, die keine Achtung vor der Menschheit haben, geschoben werden. Was bildet sich ein US-Präsident ein, so willkürlich mit den Völkern zu verfahren? Einer nach dem anderen dieser "Führer der westlichen Wertegemeinschaft" mutierte früher oder später zum Massenmörder, der in vorauseilendem Gehorsam den "Friedensnobelpreis" zugeschustert bekommt. Alle ihre Kriege begannen mit einer Lüge, wie Uli G. so richtig schrieb. Und wielange werden die Russen sich das noch gefallen lassen? Die USA /Nato stehen doch sogar schon auf der Schwelle Russlands und rasseln mit dem Säbel.



Da hat doch Israel gefordert, dass ein Abkommen mit Syrien nur gelingen kann, wenn Syrien eine Pufferzone zwischen sich und Israel zuläßt. Wer läßt eine Pufferzone zwischen dem Natoaufmarschgebiet und Russland zu? Die Nato trommelt doch schon an Russlands Tür.

Am 07. April 2017 schrieb Matthias Brendel: Das friedens- und demokratiebringende Wirken des grossen Bruders USA hat seit dem 2. Weltkrieg nach vorsichtigen Schätzungen 50 Millionen Tote gekostet, seit der Jahrtausendwende nur etwa 1,5 Mio Tote.

Im amerikanischen Fernsehen würde man zur vielteiligen Serie der Kriegstaten unseres Hegemons und insbesonders zu den neuen Heldentaten in Syrien sagen:

"To be continued"

Auch unsere deutschen Rüstungshersteller werden aufatmen.

Frieden wird demnächst als populistisches Unwort an den Pranger gestellt, ich bin für Frieden, als das Unwort des Jahres 2017. Hurra!

Am 07. April 2017 schrieb Silke Weber: @ Reiner Neumann



Und auch nie und nimmer CDU:

Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande erklären nach einem Telefonat: „Präsident Assad trägt die alleinige Verantwortung für diese Entwicklung.“ - Aus der BILD-Zeitung von heute.



Am 07. April 2017 schrieb Bernhard Müller-Hildebrand: Ostermarsch? Wann wenn nicht jetzt! Ich geh auf jeden Fall, auch wenn es regnet!

Am 07. April 2017 schrieb Reiner Neumann: WARUM MAN AUF KEINEN FALL SPD WÄHLEN DARF:



Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat den Raketenangriff der USA auf einen Flugplatz des syrischen Militärs verteidigt.

Die Aktion sei "nachvollziehbar", sagte Gabriel der "Bild"-Zeitung vom Freitag.

Am 07. April 2017 schrieb Ernst Blutig:

Hat ja nicht lange gedauert bis man ins gleiche Horn bläst wie Trump. Daß der einen Krieg als letzten Ausweg für seine Präsidentschaft sieht, dürfte jedem klar sein, der schonmal mitbekommen hat, daß jeder us-amerikanische Präsident seinen Krieg benötigt, um innenpolitisch abzulenken und das Amt zu stärken. Man hat ihn jetzt auch da wo man ihn haben will, um sich nicht selbst die, im Falle Deutschlands, deutschen Finger schmutzig zu machen: als Kriegsantreiber. Als Motor für die Wirtschaft, die nur noch brummt, wenns Tote gibt.



Daß die EU-Länder mit ihrem Führer Deutschland eine Krieg benötigen, dürfte auch klar sein. Man ziert sich noch wie ein kleiner Junge, heuchelt Verständnis FÜR TRUMP (SIC!). Tut moralisch, faselt sich und das Volk hinein ins Gerechtfertigte via TV-Talk und Printprop.





Der Kapitalismus steuert mal wieder auf sein Zwischen-Endziel zu, einem veritablen Krieg für den Neustart von Raubbau, landgrabbing, Entdemokratisierung und Faschisierung zur Sicherung des Mehrwerts unter der Maske des Humanen, des Menschenfreundes, des Volkes, der Rasse, der "gods own country" oder was auch immer man sich an Maskierungen einfallen lässt fürs tumbe Wahlvolk. Und da wo es etwas zu scherbeln gibt marschiert das Deutsche immer gerne mit. Mit Rat und Tat.

Am 07. April 2017 schrieb Haejm Geiss: Es ist ganz offensichtlich Kriegsberichterstattung, in der jede Lüge und List eingesetzt wird. Man getraut sich die Zeitungen kaum mehr mit der Kneifzange anfassen. Ich habe bereits gestern einen Leserbrief zum Thema an meine Heimatzeitung geschickt, der natürlich nicht gedruckt wurde.

Hier der Wortlaut:



06.04.17 Nicht mit der Lunte spielen!

Leserbrief an PNP zu dem Bericht "Syrien: Entsetzen über Giftgasangriff" und Andreas Herholz Kommentar "Widerwärtig"



Ob die Leser wissen, dass die „Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte“, nur eine Art "Ich-AG" ist? Also ein Einmannbetrieb, der bei London sitzt, von dem keiner weiß, wer ihn finanziert, ja, ob er nicht nur ein Phantom ist. Und doch hat er bei dem Drama in Syrien von Anfang an immer die Rolle eines Brandbeschleunigers gespielt und mit seinen nicht überprüfbaren Informationen an der syrischen Regierung kein gutes Haar gelassen und damit für den Rückenwind für die schlimmsten Rebellen gesorgt, die ja hauptsächlich aus ausländischen Söldnern bestehen. Erstaunlich, dass von dieser ansonsten publikumsscheuen „Beobachtungsstelle" beinah alle Infos auf den Titelseiten der großen Medien landen. Gleichzeitig schweigen diese aber über die jüngst gemeldeten 90 000 saudischen Luftangriffe und dem dadurch verursachten Völkermord im Jemen. Auch dass Israel in jüngerer Zeit Syrien mehrfach aus der Luft angegriffen hat und der Assad-Regierung „verboten" hat sich dagegen zu wehren, klingt wie ein Witz, ist es aber nicht. Und nun wieder diese Giftgasgeschichte, da klingen einem schon die Ohren und man denkt an die Kriegspropaganda vom Sommer 2014, wo der bereits beschlossene Regime-Change und ein möglicher Weltkrieg durch Putins Eingreifen und die Übergabe der chemischen Waffen an die USA gerade noch verhindert wurde. Was nun wieder in Syrien passiert ist, ist nur ein winziger Ausschnitt der Verbrechen, die dort ständig passieren und über die man auch uneingeschränkt entsetzt sein sollte. Wenn eine solche Fokussierung aber ausgerechnet in den Tagen passiert, in denen eine europäische Geberkonferenz stattfindet und in Genf Friedensondierungen anstehen, dann sollte man schon genau überlegen, ob man aktiv mithilft auf der Titelseite an der Lunte mitzuzündeln, wie es Berlinkorrespontent Buchsteiner getan hat. Ich schlage stattdessen vor gemeinsam die „Bayerische Beobachtungsstelle von Wahrheit" zu gründen...

Am 07. April 2017 schrieb Marc Britz: "Man hatte es geahnt, dass der Willkürstaat USA mal wieder irgendwo zuschlagen wurde, um irgendwas blind zu zerstören. Kenner warteten gespannt auf Fotos von Babys, die Soldaten aus Brutkästen zerrten, wie damals in Kuwait, als die US-Agentur Hill & Knowlton eine perfide Lüge inszeniert hatte, um den Krieg gegen den Irak zu legitimieren."



Es bleibt mir trotz des zu erwartenden, wie immer völkerrechtswidrigen Aggressionsschubs aus den USA gegen Syrien UND Russland immer wieder die Spucke weg, wenn ich sehe wie dreist gelogen und wie kaltblütig gemordet wird.

Dass die Massen (zumindest jene, die in den Foren der von mir bisher gelesenen Leitmedien schreiben) diese ihnen so mundgerecht servierte gequirlte Scheisse nicht mehr ganz so willig auflecken, erfüllt aber mit Hoffnung. Das ist auch Leuten wie Ihnen zu verdanken, Herr Gellermann!

An dieser Stelle daher auch meinen Dank für Ihre schnelle und korrekte Analyse.



Die Stille der liberalen Trump-Gegner zu diesem hinterhältigen und feigen Anschlag auf ein souveränes Land finde ich allerdings auch bezeichnend: Sobald Trump nicht mehr in deren Garten die Sau raus lässt, darf er tun und lassen was er will. Und wenn er tut was die Liberalen ohnehin selbst gern täten, ist das Rauslassen der Sau sogar erwünscht. Es ist einfach widerlich, dieses verlogene, verrohte, selbstverliebte, kulturlose und mörderische Gesindel.

Am 07. April 2017 schrieb joe bildstein: @Andreas Schell:

Ich war 12 als das 3 tägige Live Konzert zum Geburtstag vom inhaftierten Nelson Mandela ausgestrahlt wurde. Alle, alle deutschen Sender wären dabei, außer Bayern 3, der Faschist FJS hatte es verboten, wegen seiner Liebe zum Spartheidregime in SA. Ich werde das nie vergessen, niemals. Seither ist es bei mir mit den öffentlich "rechtlichen" nicht besser geworden.



Die Wahrheit stirbt zuerst.

Am 07. April 2017 schrieb Julie Kreutzer:

Und wieder ein überaus brillanter Artikel von Uli Gellermann. Dieser Artikel schlägt andere zu diesem Thema um Längen. Danke!



Wo soll das alles nur noch hinführen? Ich bekomme Angst.

Am 07. April 2017 schrieb Gebhard Reitz: Der letzte Giftgasangriff des "Regimes" von 2013 ist auch schon wieder Schnee von Gestern, vor allem die Beteiligung und Hilfe des türkischen Geheimdienstes für die ausführenden Kopfabschneider, ach nein die werden ja dank diverser Gniffkes nach wie vor in der deutschen Medienwelt Rebellen genannt.

Man höre Michael Lüders in

https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-5-april-2017-100.html

Wenn ich richtig gelesen habe ist Herr Lüders beratend für das auswärtige Amt tätig, nur können diese Herren einschließlich Siggi entweder nicht zuhören oder nicht lesen, oder es interessiert sie einen Dreck was klar denkende Leute zu sagen haben, solange sie ihre Militär- und Kriegssuppe gegen Russland kochen können.

Am 07. April 2017 schrieb Der Linksliberale: Ich habe diese Eskalation vom amerikanischen Imperialismus, insbesondere von Trump, erwartet, aber es macht mich erst einmal sprachlos. Wenn es nicht gelingt, diese amerikanischen und NATO-Militaristen zu stoppen und die russische und chinesische Besonneheit endet, werden wir den 3. Weltkrieg haben. Deutschland muss aus der NATO raus ! Deutschlands Militär muss aus der Türkei, Afghanistan, Mali, Syrien und Irak raus ! Stopp dem Rüstungswahnsinn der Bundesregierung! Solidarität mit Syrien! Nehmen wir wenigstens am Ostermarsch teil und wir zeigen dieser Bundesregierung: Da sind wir aber immer noch! Schluß mit Kriegen und Aufrüstung!

Am 07. April 2017 schrieb Grit Breuer: Ihre Geschwindigkeit und Präzision ist wirklich unglaublich. Dafür will ich mich ganz herzlich bedanken!

Am 07. April 2017 schrieb Paulo H. Bruder: Leider wahr: "In Syrien droht der Frieden ... Und prompt taucht Giftgas auf." Der Vorfall wird nicht untersucht, und es wird nicht nach Beweisen geforscht. Statt dessen werden Raketen abgefeuert, und der Schuldige wird in Moskau gesucht.