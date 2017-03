Der Mogel-Schulz

Mit Martin Schulz schien ein Frühlingswind das Arbeitslosenland Deutschland zu durchwehen. Der Mann aus der Eurokratie, dem Abstellplatz für verdiente Alt-Kader, versprach irgendwie April-Frische. Weil er drei, vier nebulöse Sätze von sich gegeben hatte. Zum Beispiel diesen: „Die Menschen, die mit harter Arbeit ihr Geld verdienen, dürfen nicht schlechter gestellt sein als die, die nur ihr Geld für sich arbeiten lassen." Das klang fast nach sozialer Revolution, das klang nach der Sozialdemokratie von August Bebel hab ihn selig. Und zur asozialen SPD-Agenda-Politik, jenem Instrument, das die Reichen immer reicher gemacht hat und die Zahl der Armen kräftig vermehrte, da wusste Martin, der Jesus aus dem SPD-Parteivorstand, zu sagen: „Wenn Fehler erkannt werden, müssen sie korrigiert werden.“ Mann! Sollte es doch noch zerschlagen werden, das Hartz-Vier-Gefängnis? Die Zuchtanstalt für Markt-Verlierer? Und schließlich sogar eine Wahrheit aus dem Mund des neuen Illusionskünstlers der Sozialdemokratie: "Millionen von Menschen fühlen, dass es in diesem Staat nicht gerecht zugeht“. Da wurde es den Entrechteten ganz war um´s Herz. Gefühlt.

Jetzt lässt uns Martin Schulz über die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG seiner sozialen Offenbarung teilhaftig werden: „Künftig sollen Arbeitslose ein Recht auf Weiterbildung haben“. Häh? Millionen Qualifizierungsmaßnahmen wurden von den Job-Centern im Verlaufe der Jahre angeordnet und wehe der Arbeitslose nahm nicht an der Maßnahme teil. Dann gab es aber ruck-zuck Sanktionen. Die Almosen wurden gekürzt. Auch dann, wenn beide wussten, der Arbeitslose wie der „Fallmanager“ vom Amt, dass es gar keinen Job gab, für den man sich hätte qualifizieren können.

„Für die Dauer der Qualifizierung,“ erfährt die Arbeitslosen-Welt aus der SÜDDEUTSCHEN, „soll der Teilnehmer ein neues "Arbeitslosengeld Q" in Höhe des richtigen Arbeitslosengeldes I bekommen.“ Wo ihm doch eigentlich nur das Hartz-Vier-Schweige-Geld zusteht. Sicher steht „Q“ für Quo vadis, wohin gehst Du?“ Denn ein Weg aus der Arbeitslosigkeit ist mit dieser Maßnahme nicht zu erkennen. Zwar gibt es, folgt man dem talentierten Täuscher Schulz, in der Zeit der Qualifizierung mehr Geld als bisher, aber es bleibt Placebo-Money, Beruhigungs-Geld, das am Übel der ungleich verteilten Arbeit oder gar dem Grundübel Kapitalismus nicht rühren mag.

Das „Schonvermögen“ der Arbeitslosen soll sich von bislang 150 auf 300 Euro pro Lebensjahr erhöhen. Ein "Vermögen" das ohnehin nur geschont wird, wenn der Arbeitslose es vor dem Hartz-Vier-Urteil hat sammeln können. Da wird der Arbeitslose aber nach Schulz bald in geschontem Geld baden. Sagen wir er ist 30 Jahre alt, dann bekommt er 150 Euro x 30 Lebensjahre = 4.500 Euro + 750 Euro einmalig Fixkosten = 5.250 Euro geschont. Meint Geld, dass nicht auf die staatlichen Alimente angerechnet wird. Das würde laut Schulz um die 10.000 Euro werden. Und schon könnte der Arbeitslose zum Beispiel ein Auto kaufen mit dem er dann zum Job Center fahren dürfte. Woher er allerdings das verschonte Geld nehmen soll wenn er nichts geerbt hat und seit Jahren arbeitslos ist, das wird uns der Wundertäter sicher nach dem Wahlkampf verraten.

Das deutsche Arbeitszeitgesetz aus dem Jahr 1994 schreibt acht Stunden als maximale tägliche Arbeitszeit vor. Das wäre die 40-Stunden-Woche. Selbst nach der oberflächlichen offiziellen Statistik arbeiten die Deutschen sogar 41,5 Stunden in der Woche. Ob Schulz je den Begriff „unbezahlte Mehrarbeit“ gehört hat? Nach einer Schätzungen der Bundesagentur für Arbeit wurden in 2015 fast eine Milliarde unbezahlter Überstunden geleistet. Und was nicht bezahlt wird, das wird auch nicht gezählt. Kommen noch die unbezahlten Praktika dazu und die Volontariate ehrenhalber, schon sind wir auf der Spur jener regulären Arbeit, die es zwar gibt, die aber dem Markt durch Betrug entzogen wird. Schon durch das Verbot unbezahlter Überstunden wären neue ordentliche Jobs möglich. Welche Fülle an Jobs wäre erst denkbar, wenn das alte Arbeitszeitgesetz, das eine maximale reguläre Wochenarbeitszeit von 48 Stunden vorsieht, zugunsten einer gesetzlichen Obergrenze von 35 Stunden verändert würde? Jobs! Jobs! Jobs!

Dass Arbeit auch mit Würde zu tun hat, mit Kollegen, mit Zufriedenheit nach getaner Arbeit das ist Almosen-Planern wie Schulz erst recht nicht klar. Dass es im Bildungs- und Gesundheits-Sektor zum Beispiel an arbeitenden Menschen mangelt, das wollen sie gar nicht wissen. Und wer nicht nur an die zu geringe Zahl von Lehrern pro Schüler denkt, sondern auch an Kollegen, die sich um die verdreckten und kaputten Klos an deutschen Schulen kümmern, der weiß, wieviel Arbeitsplätze da noch zu entdecken wären. Natürlich nicht solche, die den Fettaugen auf der gesellschaftlichen Suppe noch mehr Profite verschafften.

Auf der Website von Martin Schulz steht einer dieser Werbesprüche der Verdummungs-Klasse: „Zeit für mehr Gerechtigkeit. Zeit für Martin Schulz.“ Wer sich Zeit für Martin Schulz nimmt, der hat sie vergeudet. Denn der Rest seiner Sozial-Gestik wird spätestens dann beerdigt, wenn nach den Wahlen eine große Koalition ansteht. Die Schulz aus Verantwortung für Deutschland eingehen wird, versteht sich.



Am 06. März 2017 schrieb Peter Meiser: Zu:Der Mogel-Shulz

"...Zeit für Martin Schulz.? Wer sich Zeit für Martin Schulz nimmt, der hat sie vergeudet... Dieser Aussage entgegne ich mit Ironie. Ich habe mir die Zeit genommen und bin fündig geworden.( s. d.azu) :https://www.fabio-de-masi.de/de/article/1409.was-erlauben-schulz.html

Am 06. März 2017 schrieb Josef Wassoc: Die Target 2 Salden sind bereits auf über 800 Milliarden aufgelaufen. Diese werden niemals von den Hauptschuldnern, Italien, Spanien, Portugal und Griechenland bezahlt werden können. .Der kleine Steuerzahler wird dafür gerade stehen müssen, mal wieder. Systemkonforme Manager, die müssen ein Teil ihrer Einkommen an Parteien oder parteinahen Organisationen abdrücken, kassierten unverdient eine Million pro Monat. Die Belegschaft bekommt überwiegend nicht einmal Trinkgeld. Trinkgeld ist üblicherweise 10%, zumeist 0,2% von den Managergehältern. Wo bleibt das das Grundgesetz? Es wird wohl - zum Nutzen des Deutschen Volkes -von dem Gabriel, Schulz, Merkel Bundestag vor der Bevölkerung versteck

Am 06. März 2017 schrieb Ulrike Spurgat: Korrektur. Heines Wintermärchen.

"Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenn auch die Herren Verfasser.........

@ Heinz Schneider

Ist ihnen denn in der Ereiferung für die sPD entgangen, dass seit Jahren die Gelder für Fortbildung, für Weiterbildung usw an anderen Stellen ausgegeben wurden ? Die. die einen Anspruch darauf haben, haben am wenigsten davon, weil mit den fadenscheinigsten Begründungen auf den doch recht gut gefüllten Geldsäcken sitzen geblieben wurde, als wenn es das Privatgeld der Sachbearbeiter ist, oder aber Goldklümpchen verteilt werden, und die sind natürlich nur für die, die es sich auch "Verdient" haben.Wer nicht arbeitet, soll eben nur soviel bekommen, dass er nicht verhungert, denn das würde ein schlechtes Licht auf die werfen, die den ganzen Schlamassel mit verursacht haben: Die Arbeiterverräter Partei, die sPD. Und Herr Schneider, nun benutzen sie mal nicht den Bertolt in einem Kontext, den er sich sicherlich verbieten würde. Und das Schulz das aus der Krümelkiste just in Wahlkampfzeiten wieder herausholt, zeit doch die Verlogenheit und Heuchelei derer, die an ihren Stühlen, wie Pattex kleben, und den Honigtopf weiterhin belagern wollen, der von denen gefüllt wird, wo es einigen Vielen nicht mal über den Monat reicht. Schulz hat die Möglichkeit, den Honigtopf an die zurück zu geben, denen er geklaut wurde, um ihm neben vielen Anderen ein fürstliches Leben zu bescheren während Millionen von Menschen in Hartz gezwungen wurden zu überleben.

Diese Krumen, die nun wieder im Gespräch sind, sind ein alter Hut, und wirklich nichts neues.Und die Warnungen, die Frage muss sein, von wem sie denn kommen, sind auch nicht neu. Mir ist die Debatte über die Einführung eines Mindestlohnes noch lebhaft in Erinnerung, und die Erhöhung ist der Witz des Jahres, zumal sehr viele, die hochherschaftlich die Arbeit, verteilen, sich die übelsten Möglichkeiten ausgedacht haben, ein ganz niedriges Lohnniveau aufrecht zu erhalten.Warum das gehen kann ? Die Hartz Gesetze lassen es zu, und da ist und bleibt die sPD der Hauptverursacher, und sie werden als das, was sie wieder bewiesen haben, wessen Interessen, sie denn nun wirklich vertreten, in die Geschichte, eingehen.

Die Interessen der Arbeiterklasse sind es wohl eher, nicht.

Am 06. März 2017 schrieb Heinz Schneider: Lieber Uli Gellermann!



Wenn es keinen heißen Kaffee gibt, ist mir eine Tasse Kalter lieber als gar kein Kaffee.



Deshalb wäre Ich im September 2017 mit einer rot-rot-grünen Mehrheit zufrieden. Sehen Sie was Besseres in Reichweite?



Eine soziale Alternative wäre das noch lange nicht, diese muss erkämpft werden.



Dafür wären die Voraussetzungen etwas besser. Mehr ändern Wahlen nämlich nicht. Ich überschätze die Auswirkung eines zum guten Teil zufälligen, stimmungsabhängigen Wahlergebnisses auf die Hegemonie im Landes gewiss nicht.

Allerdings finde ich in diesem Forum kaum Ideen dafür, wie wir die erschütterte, aber andauernde neoliberale Hegemonie den überwinden könnten und die vorherrschende Passivität in einen Aufbruch umwandeln könnten, der Bedingungen für systemüberwindende Transformationsschritte schafft.



An radikaler, aber wirkungsloser Kritik hat es in diesem Lande, soweit ich mich erinnere, zu meinen Lebzeiten nicht gemangelt. Ich finde diese auch notwendig, manchmal anregend, oft auch phantasielos und ermüdend.



Trotzdem könnten die Neoliberalen die Hegemonie erlangen und sie nach dem offenkundigen Scheitern ihrer Theorie bis heute verteidigen.



Die Linken haben ihren Anteil daran. Ich empfehle Didier Eribon.

Antwort von U. Gellermann: Mein Artikel handelt nicht von Wahl-Alternativen. Er erzählt von inhaltlichen Alternativen. Und - ob es denn gelingt oder nicht - die inhaltliche Diskussion ist die Voraussetzung für Veränderungen.

Am 06. März 2017 schrieb Heinz Schneider:

Das Netz ist voll von empörten Warnungen vor dem Arbeitslosengeld Q. Kein gutes Haar lassen Arbeitgeberverbände, CDU, CSU, FDP und die Rationalgaleristen an diesem Vorschlag.



Also mal Butter bei die Fische, liebe Galeristen. Was konkret ist denn so schlimm an einem Recht auf Weiterbildung, verbunden mit bis zu 4 Jahren ALG 1 ? Dass es bisher dieses Recht nicht gibt und die ARGE ihre "Kunden" noch in die sinnloseste Maßnahme zwingen kann,spricht dagegen? Wo bleibt die Logik?



Innerhalb weniger Wochen können sich 6 Millionen Menschen vorstellen, wieder SPD zu wählen, schreibt Manfred Caesar. Es klingt, als sei das eine Katastrophe. Dabei ist es eine Chance. Für alle Linken.



Die Foristen sehen es anders. Schulz wollen sie nicht, rot-rot-grün schon gar nicht, Merkel aber auch nicht.



Was denn dann, im September 2017???



Den Kapitalismus beenden? Die DKP steht seit 1968 zu Wahl!

Sofortige Abschaffung der Agenda 2010? Die LINKE stand nach deren Einführung stets zur Wahl.



Da fällt mir nur noch der gute Brecht ein. Viele der Rationalgaleristen brauchen dringend ein anderes Volk.

Antwort von U. Gellermann: Endlich: Er meldet sich, der echte Schulz-Wähler. Er glaubt nicht nur das was Schulz verspricht. Er hält es auch für einen Ausbund an sozialer Alternative. Glückwunsch, diese SPD-Kaffeemasche gehört Ihnen. Sie ist ganz prima, hat aber einen kleinen Fehler: Kann nur kalten Kaffee.

Am 06. März 2017 schrieb Hans Tigertaler: Da wußte schon vor über hundert Jahren einer: »Wenn mich meine Feinde loben, kann ich sicher sein, einen Fehler gemacht zu haben.« (August Bebel)

Heute gilt das auch umgekehrt.

Am 06. März 2017 schrieb Albrecht Storz: Schulz ist genau diese Art "Schweinepolitiker" die exakt wissen, was sie zu sagen haben um für sich Stimmung zu machen, und die exakt wissen, dass sie nachher nie beim Wort genommen werden können ("Politik heißt ja Kompromisse eingehen zu müssen, liebe Lämmer!"), und die exakt wissen, was sie dann zu tun haben, um schließlich ihr eigenes, privates Schäfchen ins Trockene zu bringen.



Wer ernsthaft glaubt, Sankt Schulz wäre die Wende nach Mami Merkel, dem ist nicht mehr zu helfen.



Wer hat denn die sozialen Sauereien der letzten Jahre, die die CDU nie durchgebracht hätte, an das Volk gebracht? Schulzes SPD!

Am 06. März 2017 schrieb Andreas Buntrock: Ach ja, der Martin von der SPD -



"Parturient montes, nascetur ridiculus mus."



"Kreißen werden die Berge, und geboren wird werden eine lächerliche Maus."

Mit diesen Worten kritisiert Horaz Dichter, die viel versprechen, aber nur wenig halten.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_griechischer_Phrasen/Omega



Wer heut immer noch auf die verlogenen Schwätzer von cdU/csU und sPD hereinfällt und deren angeblich soziales Engagement als Realität begreifen will, kann ihn ja wählen, den Schwätzer von der sPD.



Alle die bei klarem Verstand sind und eine wirkliche, POSITIVE Veränderung in der Sozialpolitik anstreben,

sollten um diese drei Parteien und deren verlogene Apologeten einen weiten Bogen schlagen und ihr Kreuz möglichst bei der Partei Die Linke machen.



Das wird zwar die nächste GroKo nicht verhindern, aber wenigstens wäre es ein Zeichen dafür, dass sich nicht alle Wähler in Deutschland weiter so VERARSCHEN lassen wollen, wie es die sPD sich gerade wieder auf die Fahnen geschrieben hat.



Am 06. März 2017 schrieb Michael Kohle: Nachtrag zu @Helmut Ische



Wie nur konnte es geschehen, dass er meines zuerst verfassten und dann verworfenen Kommentars habhaft werden konnte?



Spaß beiseite: So schlecht ist er nicht, im Gegenteil. Da ist ein Chapeau! fällig!

Am 06. März 2017 schrieb Aleksander Korty: Liebe Frau Ulrike Spurgat ich danke Ihnen sehr für ihre Unterstützung!

Und Herr Engelbert Volks ich frage zurück:

Der Kotau der Sozialdemokratie im August 1914 vor der Monarchie mit der Zustimmung zu den Kriegskrediten und damit die Mitverantwortung für 7 Millionen Tote des Ersten Weltkrieges: ROT?

Der Verrat in der November-Revolution 1918: ROT?

Der Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Auftrag von Gustav Noske: ROT?

Der Panzerkreuzerbau 1928 durch die Regierung Hermann Müller: ROT?

Der Blutmai 1929 durch das Demonstrationsverbot zum 1. Mai auf Veranlassung des sozialdemokratischen Polizeipräsidenten Zörgiebel: ROT?

Die gemeinsamen 1. Mai-Feierlichkeiten des ADGB mit den Nazis am 1. Mai 1933: ROT? Einen Tag später wurde er verboten!

Der Verrat von Kurt Schumacher nach 1945 an den Kommunisten, obwohl sie ihm im KZ dass Leben gerettet hatten: ROT?

Die Zustimmung der Sozialdemokraten im Parlamentarischen Rat zum Grundgesetz, obwohl damit die Teilung Deutschlands vollzogen wurde: ROT?

Die Zustimmung von Weinbrandt-Willy als Vizekanzler zu den Notstandsgesetzen: ROT?

Der Ministerpräsidentenerlass (Radikalenerlass) gegen Linke unter der Kanzlerschaft des gleichen Heuchlers: ROT? (Da hat er wirklich mehr Demokratie gewagt!)

Die Mitverantwortung für die Auslandseinsätze (inzwischen weltweit) der Bundeswehr, obwohl das Grundgesetz ihre Aufgabe auf die reine Vereidigung der Landesgrenzen festlegt: ROT ?

In dem Zusammmenhang die völlig hirnrissige Aussage des Verteidigungsministers Peter Struck, das unsere Sicherheit auch am Hindusch verteidigt werden müsse: ROT ?

Die Zerschlagung und der Krieg in Jugoslawien: ROT ?

Die Mitverantwortung für die Morde auf dem Maidan und den "Bürger"Krieg in der Ukraine und die politische Unterstützung der dortigen Faschisten durch Frank-Walter Steinmeier: ROT?

Die Befürwortung des TIPP-Abkommens durch den dicken Erzengel Gabriel: ROT?

Ja und zum dem GAZPROM-Ganoven Schröder haben Sie sich ja selbst richtig geäußert!

Diese lange Fragen-Reihe ist nur eine Auswahl, kurz aus dem Kopf und bei weitem NICHT vollständig!

Zugegeben: Es gab und gibt immer noch einige wenige Linke in der sPD. Aber erstens haben die in diesem verkommenen Verein nichts zu melden und zweitens müssen sie diesen Widerspruch mit ihrem eigen politischen Gewissen ausmachen!

Am 06. März 2017 schrieb Michael Kohle: Ist Martin Schulz wirklich ein Problem für uns? Nun, Uli Gellermann hat mir und wohl uns allen aus der Seele gesprochen, die Kommentare dazu künden von weiteren offenen Türen, eingerannt. Und dann saß ich da und brütete stumpf vor mich hin. Dann fiel mir jener Spruch ein, den die Elsässer - meine Nachbarn - des Öfteren rezitieren in ähnlichen Situationen. De Hans im Schnoogeloch. Was er hed, des will er nit und was er will, des weiß er nit.



Es ist eindeutig, den Martin Schulz wollen wir nicht. Mutter Merkel haben wir seit mindestens siebzehn Jahren über, aber hallo. Sind empört, wenn wir bei Gniffkes Bilder von ihr aus den Neunzigern ertragen müssen. So etwas haben die Herrschaften von den Unionschristen sich getraut uns vorzusetzen, eine bodenlose Unverschämtheit. Nun gut, die Sozen haben dazu auch kräftig mitgeholfen, nach eigener suboptimaler Performance. Wir hatten sogar Verständnis dafür und entzogen ihnen ohne Widerruf unser geneigtes Wohlwollen.



Und jetzt also - wie Phönix aus der Asche - die Lazarenen von der Sozialdemokratie wollen es wieder wissen. Gellermann hat sowas von recht, da soll nur wieder mit dem Kasperle-Theater das gute alte Grokodil reanimiert werden. Während rundum am Horizont aus schwarzen Gewitterwolken schon helle Blitze zucken und von weitem erstes Donnergrollen zu vernehmen ist, versucht uns unser Martin mit seinen wohlfeilen Ankündigungen in verzückten wohligen Schlaf zu pendeln. Eigentlich nichts Neues. Das letzte Mal haben sie und besonders Frau Banales uns mit der Aussicht auf den Mindestlohn total kirre gemacht, den brauchten wir undbedingt, her mit der Kohle. Jetzt also Martin mit seinem ALG Q. Und höret, Er spricht: Kommet alle her zu mir, ich will auch erquicken.



Als ob wir nichts Wichtigeres zu tun hätten. Der Türke steht vor Gaggenau und kein Türkenlouis steht - wie einst in Wien - bereit, ihn in die Schranken zu verweisen und Europa zu retten, obwohl doch der von einst just aus dieser Landesecke - von gerade nebenan sogar - stammte. Viel schlimmer noch, unser aller wohlbehüteten Werte , insbesonderen die der Meinungs- und Pressefreiheit (stimmts, Herr Dr. Gniffke?), werden auch noch geschändet, dort im Land der Osmanen. Unser aller Bruder im Geiste und Friedes Kurier schmachtet im Turm tiefunten. Ein Friedensengel geradezu, der da zu leiden hat, wo er doch den Grundsatz ?Liebet eure Feinde? umzusetzen gedachte und - warum auch immer - der PKK Gutes angedeihen lassen wollte, jene Ausgeburt terroristischen Tuns seit Menschengedenken. Was die wenigsten von uns wissen, unser Freund und Landsmann Yüzel hat gelegentlich auch schon mal bei uns das Recht auf Pressefreiheit arg strapaziert. Okay, vom Saulus zum Paulus, das ist ja nichts Neues!



Noch schlimmer - es ist nicht zu fassen - die Gefährdung der europäischen Integrität, unser wichtigstes Gut, unser wichtigster Wert. Der Russe steht vor der Tür, zwar nicht in Gaggenau, auch nicht in Berlin. Aber der Höllenhund und Schweinepriester weigert sich doch beharrlich, sich in das transatlantische Haus umsiedeln zu lassen. Da rückt man ihm gehörig auf den Pelz und redet Tacheles, und zeigt sich erbost darüber, dass der Bär nicht aus der Höhle will.

Kinderträume dürfen sogar wahr werden. Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gibt sie wieder her, sonst muß ich den Jäger holen, mit dem Schiessgewehr. Nur zu Kenntnisnahme: ein Fuchs ist kein Bär, die Krim keine Gans und mit einem Schiessgewehr wird es eh nichts. Auch wenn unsere Biathlon-Frauen da Vielversprechendes anzubieten hätten. Aber in dem Falle, na ja.



Überhaupt, da ist die uns selbst auferlegte bzw. eingeredete Pflicht, mehr Verantwortung tragen zu wollen bzw. sollen, so zu Kopfe gestiegen, dass wir zwischenzeitlich auf der halben Welt wieder unsere Freiheit verteidigen. Und es ist immer noch nicht genug. Längst dürfen wir zur Kenntnis nehmen, dass eine gedeihliche Zukunft ohne eigene Atomwaffen kaum hergestellt werden kann. Auch soll unser Kronschatz - die schwarze Null - dringlichst zu Gunsten der darbenden Kriegskasse geplündert werden.



Wahrlich, ich sage euch: Der Martin hätte reichlich Gelegenheit für Versprechungen, die für uns verlockend genug wären, ihm unser Kreuzchen zu schenken. Bevor er mit dem Nutzen mehren für unser Volk beginnt, sollte er erstmal dafür sorgen, drohenden Schaden von uns zu wenden. Dazu braucht es nicht einmal einen Kanzlereid - der hilft ja sowieso nichts, wie wir seit fast zwölf Jahren erfahren durften. Einfach nur mal tun! Und? Warum tut er es nicht? Weil solcherlei sündige Gedanken einfach dem transatlantischen Gedanken nicht konvenieren. Darauf stünde das umgehende Teeren und Federn durch unsere allgegenwärtigen Medien, Dr. Gniffke mit der Kriegsflagge zuvorderst.



Und selbst wenn er sich trauen würde, so wäre doch weit und breit kein Beistand zu erwarten. Selbst eine Sahra W. wagt es nicht, sich solch widerborstiges Verhalten zu genehmigen. Und die Partei, der sie vorzustehen glaubt, tut das erst recht nicht. Die ist gut konditioniert und will bestimmt nicht ihre Präsenz - beispielsweise beim Nockherberg Starkbieranstich - aufs Spiel setzen. Gleiches gilt ja auch für die angeblich Grünen, wo denn nur könnte sich beispielsweise eine Claudia R. besser verlustifizieren als neben Heiner B.. Rot-rot-grün - eine einzige Schimäre. Doch doch, der Begriff passt scho. Wenn ich an den blauweißen Scheuer denke erst recht. Wenn er davon spricht, dann ist das feuerspeiende Ungeheuer - wofür das Wort ja steht - nicht mehr weit. Keiner kann dieses Ungeheuer besser an die Wand malen wie er. Die Münchner haben da so ihre Erfahrungen, von wegen Revolution und Eisner und so. Da wurde nicht lange gefackelt, rumpeldipump, weg war der Lump. War ja auch ein Unding, den Bayern ihren Kinni Ludwig wegzunehmen. Würde deswegen auch nicht mit der ewigen Kanzlerin hinhauen.



Deswegen sei die Frage erlaubt: was wollen wir dann stattdessen? Die Galeristen vor der Reichstagskuppel: ratlos?

Am 06. März 2017 schrieb Ulrike Spurgat: Die Folgen der verbrecherischen Hartz Gesetzte, von denen verabschiedet, die sich, wie Heinrich Heine in seinem Wintermärchen geschrieben: "Ich kenne die Herren, ich kenne den Text, ich kenn auch die Herren Verfasser; ich weiß sie tranken heimlich Wein, und predigten öffentlich Wasser, die Plautze voll schlagen, und sich anschließend den Magen verkleinern lassen. Nein, das war jetzt nicht nett. Nett ist aber auch nicht, dass die Altersarmut, einer der wirklich schwerwiegenden Folgen grausame Züge hat, dass mir in der Stadt, wo ich wohne, Frauen und Männer, alle älter, auffallen, wie sie in den Mülltonnen wühlen, wenn sie sich unbeobachtet fühlen, oder in den Büschen nach leeren Pfandflaschen suchen, und dass eine befreundetet, alleinerziehende Frau, bis zu drei Jobs hat, und immer noch vom Jobcenter tyrannisiert wird, weil bei keiner der Stellen, eine Festanstellung in Aussicht steht. Die Wochendzeitungen, mit einem Berg an Werbung wird von einem kranken Mann mit seiner selbstgebastelten Holzkiste auf Rädern allwöchentlich in die Briefkästen gesteckt; bei Wind und Wetter, und wie schwer und mühsam dieses ist, ist dem Mann anzusehen, zumal die Bürgersteige mittlerweile so abschüssig sind, dass er immer dagegen steuern muss, um nicht auf der Straße mit seiner Holzkarre zu landen. Ich könnte fortfahren: Der mickrig bestückte Kühlschrank, die Scham, die Angst den anderen auf der Tasche zu liegen ein nicht wieder gut zu machender Schaden an unseren Alten und Kranken. In der Altenarbeit häufen sich die Überstunden, und einige meiner Kollegen gehen auf dem Zahnfleisch. Da sie selber Eltern haben, die auf Hilfe oftmals angewiesen, stehen sie unter einem ungeheuerem Druck, die "Alten nicht im Stich zu lassen." genau dieses wird natürlich bewusst oder unbewusst ausgenutzt, und so arbeiten sie oft, über ihre Grenzen. Die Folgen sind: Knochen kaputt, Schlafstörungen, permanentes schlechtes Gewissen, weil sie sich völlig zerrissen fühlen, und es auch sind. Depressionen, Herzprobleme, verursacht durch ständigen Stress, Bluthochdruck usw.

Und dieser lächerliche Schulz der an den Schrauben dreht, und mit den selben dummen Sätzen; wie: "Wer lange arbeitet, bla, bla, bla, wie vor ihm gefühlte 100 sPD Klugscheißer von sich gegeben haben., und das wirklich irre ist; dass Teile des Volkes es, wie immer glauben wollen, weil ein Stohhalm mehr ist als nix. Der Galerist nennt den Dummschwätzer, was er in Wirklichkeit ist. Eine Mogel Packung der übelsten Sorte, ein Schaumschläger, ein Lügendbold, aber vor allem Teil des unmenschlichem System: Kapitalismus.

Danke für den Artikel, der uns auf das aufmerksam macht, was uns wieder blühen kann; in diesem unserem Lande.

Am 06. März 2017 schrieb Helmut Ische: ist es sinnvoll sich mit diesem herrn martin schulz zu befassen? scheint so. na, dann versuche ich es auch.

dieser herr schulz ist kein phoenix aus der asche, sondern seine aufstellung als kandidat der spd ist ein von langer hand vorbereiteter coup der abgehalfterten spd-führungsclique. keine einzige figur der spd hätte auch nur den hauch einer chance gegen merkel - und die wollen, so sagen umfragen, mehr als 65% der deutschen nicht mehr sehen - gehabt. so an 20% hätte einer dieser arbeiterverräter eingefahren. schauen wir sie und doch an: gabriel, steinmeier, nahles, steinbrück, oppermann, kraft, maas, u.s.w.. und die, die schon zu haus sitzen und vor lachen nicht in den schlaf kommen....riester, eichel, clement, müntefering. so, und nun haben diese figuren, nach langer durchzechter nacht sich einen ausgeguckt, der sich in brüssel den hintern plattgesessen hat. das könnte gehen haben die sich gesagt, der typ iss so blöd, der macht auch diesen job. die agenda 2020/30 steht als nächstes an, die gewerkschaften müssen wir mit ins boot holen - aber mit uns figuren hier in berlin wirds schwer - also was liegt näher als martin schulz? ausgetrunken und beschlossen. gabriel verzichtet und wird steinmeier, steinmeier wird gauck, und zypries kann wirtschaft. grandios. kaum iss schulz vor ort, talkshow hier, zeitungen da, kameras überall. er sondert sprüche und vorstellungen ab, die keinem der kapitalklasse wehtun, die gewerkschaftsführer signalisieren schon große freude und die umfragewerte - so stehts überall geschrieben - schießen nach oben. nächster kanzler - natürlich schulz in der groko, mit zustimmung der hier mächtigen und herrschenden. sollte er bis zum sog. wahltag nicht noch großen mist bauen - wie z.b. abschaffung hartzIV fordern, rüstungsetat runterfahren, keine auslandseinsätze mehr, waffenexporte verhindern, 35 std. woche und einiges andere mehr verlangen, dann wird der herr aus würselen der nächste merkel. macht er aber fehler, dann, ja dann kramen halt die herrschenden in der kiste und frau springer/mohn und all die anderen werden etwas finden. jeder dieser brüder hat leichen im keller die zu gegebener zeit rausgeholt werden. und das deutsche volk? eines ist sicher: wenn etwas vor der tür steht, dann ist es der russe und keine revolutionäre stimmung. das weiß das kapital, das weiß herr schulz und der seeheimer kreis. also, warum nicht mal wieder einen von der spd? hat seit 1914 noch nie geschadet.

Am 06. März 2017 schrieb Manfred Caesar: Nach den Pressemeldungen hat sich die Neigung der Bevölkerung SPD zu wählen durch den Schurkeleffekt glatt von 20 auf über 30% erhöht. D.h. 10% der Bevölkerung -das sind immerhin mind. 6 Mio !- hat innerhalb von ein paar Tagen völlig neue Erkenntnisse gewonnen,obwohl sie den neuen Messias bestenfalls in der Zeitung oder im TV bestaunen konnten.

Jeder 10 te Erwachsene ,der Ihnen auf der Straße begegnet ,gehört zu dieser Gruppe.

Ich hätte gerne mal wenigstens mit einer dieser bekehrten Seelen gesprochen. Hier im Blog ist das wohl nicht möglich.Auch in anderen Foren finden sich diese Seelen nicht.Wo bleiben diese bloß ?

In meiner Jugend gab es den Begriff "Ersatzchristus" ,den könnte man jetzt wieder aufwärmen.

Am 06. März 2017 schrieb Ulrike Spurgat: @Engelbert Volk.

Aleksander Korty ist in seinem Beitrag doch differenziert genug, denke ich. Sie zählen nur das auf, was allgemein bekannt sein dürfte, und hier sehr oft geschrieben wurde.

@ Aleksander Korty

Klare und deutliche Worte, und sehr gut zu verstehen und einzuordnen.

Am 06. März 2017 schrieb Heinrich Triebstein: Seit sich meine Partei hat schrödern und fischern lassen, hat sie einen ihrer Flügel eingebüßt. Sie kann keine Höhenflüge mehr. Solange sie noch nicht wieder fliegen kann und sich in Muttis Schoß miträkelt, könnten all die Kritikerinnen und Kritiker anfangen, mit über Abhilfe nachzudenken.

Ich nenne aus der innerparteilichen Diskussion nur den Titel eines Antrags der nordhessischen SPD aus dem Juli 2016: "Für eine globale soziale ökologische Marktwirtschaft". Zwei Seiten Text sind zunächst nichts als Papier. Geduldig obendrein. Sie entfalten ihre Wirkung dann, wenn sie als Prüfstein in Form von Forderungen bei Kundgebungen im Wahlkampf zugespitzt werden und all diejenigen ansprechen, die unter den gegebenen Umständen nicht oder nicht mehr zu sich selbst kommen: Die Verschuldeten,

die Vernetzten, die Verwahrten und die Vertretenen. Gerade die letzteren haben über die vergangenen Jahre immer deutlicher die Krise der repräsentativen

Demokratie aufgezeigt, indem sie sich der Wahl enthielten oder schließlich in einem Akt der wütenden Ungeduld als Pegidisten auf die Straße gingen.

Das Problem der -gidas ist nur, dass sie sich in der Rolle des Rennradfahrers eingerichtet haben, der nach oben buckelt und nach unten tritt. Eben das macht das Eine Prozent stärker. Die Mehrheit, die gegen die -gidas und zuletzt auch gegen die AfD auf der Straße stand, könnte anfangen zu sagen, WOFÜR sie ist. Zum Beispiel Demokratie als "Regierung des Volkes, für das Volk, durch das Volk" (Abraham Lincoln) einfordern und den bisherigen drei Gewalten der demokratischen Verfassung eine Vierte, eine beratende Gewalt, hinzufügen. Sie hätte die Aufgabe, Zukunftsfragen zu diskutieren, Ergebnisse ihrer Arbeit der Exekutive und/oder der Legislative zuzuleiten. Diese können akzeptieren oder ablehnen. Im letzteren Fall sind sie zu ausführlichen und überzeugenden Begründungen verpflichtet. Ein Losverfahren ermittelt die Mitglieder im Alter von 14 bis silbergrau. So jedenfalls kann bei Patrizia Nanz und Claus Leggewie in "Die Konsultative. Mehr Demokratie durch Bürgerbeteiligung" nachgelesen werden.

Für mich ist das eine Mindestvoraussetzung für eine weitere große Koalition, falls R2G nicht zustande kommt.

Hermann Hesse hat 1957 bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels zu diesen Worten gefunden: "Die politische Vernunft liegt nicht dort, wo die politische Macht liegt. Es bedarf des Zustroms von Intelligenz und Intuition aus nicht offiziellen Kreisen, um Katastrophen abzuwenden."

Am 06. März 2017 schrieb joe bildstein: 20 Jahre radikalste SPD initierte Umverteilung von Unten nach Oben, eine nie gesehene Vearmung der Gesellschaft, exponentielle Zunahme von 'Tafeln" u Suppenkuechen..... und die potilitschen Vollschmarotzer erhoehen den Minestelohn um 0.35 Cent...... nachdem man den Banken Milliarden rektal eingefuehrt hat.....

Das Ganze grenzt an einen makabren Scherz.

Nochmal, wir sind eine Schande das wir das mit uns machen lassen.

Das Pack von der SPD ist einfach Pack. Nahles, Nietan, Annen, Muente, St. Martin..... das ist gesellschaftlicher Muell der sich in Berlin tummelt uns sich unserer bedient.



Am 06. März 2017 schrieb Lutz Jahoda: EMPFEHLUNG



Wer leicht glaubt, ist leicht zu täuschen.

Seid vernünftig! Stellt euch taub!

Folgt nicht diesen Schulz-Geräuschen,

nehmt sie hin wie trocknes Laub!

Am 06. März 2017 schrieb Engelbert Volks: @Aleksander Korty

Ja, alles ist zu kritisieren. Die Große Koalition sowieso und Rot-Rot-Grün genauso, denn die Grünen, siehe Özdemir, sind olivgrün und die Linke birgt zu viele Opportunisten, die auch mal einen Dienstwagen mit Chauffeur haben möchten, und dann natürlich die "Sozial"demokraten, die seit 1914 nicht mehr richtig rot, sondern bestenfalls "orange" oder gar kackbraun sind.

Die Rede von Otto Wels 1933 vor dem Reichstag - kackbraun?

Der Widerstand zahlreicher Sozialdemokraten gegen die Nazis, z.B. Kurt Schumacher - kackbraun?

Das Godesberger Programm der SPD - kackbraun?

Der Ausbau des Sozialstaates in den 70er Jahren - kackbraun?

Die Entspannungspolitik mit den Ostblockstaaten ("Wandel durch Annäherung") - kackbraun?

Ich verstehe scharfe Kritik am neoliberalen Kurs der SPD seit Gerhard Schröder, aber etwas mehr Geschichtsbewusstsein und Differenzierung können nicht schaden, es sei denn, man sich hat das Heil bei den diversen K-Gruppen!

Glück auf!



Am 06. März 2017 schrieb Marc Britz: Der Schulz. Ein Messias ist er nicht. Haben wir schon rausgefunden. Ein Heiliger auch nicht. Auch das ist hinlänglich geklärt. Bleibt die Frage nach der Menschlichkeit.

Schulz die Menschlichkeit nach dem eben gelesenen abzusprechen liegt nahe. Aber hier wird es gefährlich, denn wenn jemand die Menschlichkeit abgesprochen wird, begibt man sich schnell in die unappetitliche Gesellschaft jener, die Andere - besonders politische Gegner - als Unmenschen, Untermenschen oder gar als Tiere (die in so einem Fall zusätzlich beleidigten) oder Ähnliches bezeichnen. Schulz ist daher unbedingt "Mensch" zu nennen, die Frage ist nur was genau für einer er ist.

Nach meiner Interpretation des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs, Absatz 1, (k) ist der Mensch Schulz ein Verbrecher gegen die Menschlichkeit, da er in Kenntnis der Folgen einen systematischen Angriff gegen die Zivilbevölkerung unterstützt. Schulz ist sich des Hartz-IV-Systems und seiner Konsequenzen voll bewusst. Schulz nimmt Behandlungen, die vorsätzlich großes Leid oder schwere körperliche oder mentale Verletzungen verursachen, wissentlich in Kauf. Was anderes sind die Aussetzung von ohnehin schon minimalen Sozialleistungen als Druckmittel als vorsätzliche Verursachung von schweren körperlichen oder mentalen Verletzungen? Vor diesem Hintergrund sind die von ihm ohnehin nur zu Wahlkampfzwecken vorgeschlagenen Änderungen der Hartz-IV-Gesetze bereits jetzt Makulatur.

Als Verbrecher gegen die Menschlichkeit ist er ein Humanist wie er ein Liberaler ist, nämlich einer der seine Freiheit und Menschlichkeit feiert und feiern lässt, während er die gewaltsame Unterbindung der Freiheit und Menschlichkeit Schwächerer billigt und unterstützt.

Am 06. März 2017 schrieb Matthias Brendel: "O, sing uns ein Märchen. o sing es uns oft, dass ich und der Bruder es lerne", dieser Satz aus einer Ballade unseres grossen Dichterfürsten fällt mir zu Schulz ein.

Ja, jeder denkende Mensch ist sich sicher: Es wird wieder mit einer schönen GROKO enden.

Ja, wir bleiben ein Teil der Schurkenstaatenwelt, die andere wegen Bodenschätzen mit Krieg überzieht.

Ja, unsere dann wieder gewählten Blockparteipolitiker werden sich weiter ihre Diäten erhöhen.

Ja, Polizisten werden noch schwerer bewaffnet an den öffentlichen Plätzen und Bahnhöfen stehen.

Vielleicht werden dann Leute, wie wir, die für ein friedliches, nachbarschaftliches Zusammenleben von Menschen und Völkern plädieren mit Swat Teams im Morgengrauen überfallen, damit hier weiter diese cloroformierte Ruhe herrscht, die seit dem Beginn der Merkel Regentschaft über das Land gefallen ist.

Vielleicht bekommen die vielen Alten, die schon länger hier leben, dann das staatlich verordnete Recht sich ärztlich verordnet einschläfern zu lassen, es wäre gut für die Rente und somit für die gerechte Verteilung an die vielen neuen Armen, die weiter aus der Mittelschicht fallen werden.

(Obwohl es dann immer noch nicht reichen wird, um den unersättlichen Moloch der Banken und des Rüstungswahns zufrieden zu stellen. Blondi wird weiter Waffen fordern.)

Vielleicht entsteht aber auch aus dem neuen Konflikt zwischen den bisher weltsteuernden Eliten und dem sich windenden Zyklopen Amiland unter Trump ein Konflikt unter den Superreichen, der für die Masse der Menschen ein am Ende positives Ergebnis zeitigt.

Hier geht es mir, wie dem Zuschauer, bei einer wüsten Schägerei, zwischen hirnlosen Gewalttätern, ich gönne Beiden, dass sie ordentlich was abkriegen.

Alles ist vielleicht möglich!

Ich frage mich nur: Was können wir tun, wir kleinen Würmchen, um aus dieser ewigen Matrix heraus selbst etwas zu verändern?

Das einzig Sinnvolle, was mir dazu einfällt, sind Demonstrationen, regelmässige Mahnwachen vor dem Kanzleramt, konsequente Meidung von Konsum durch Oligarchen hergestellter Erzeugnisse (Monsanto und Co) und die Ächtung von jeglicher Form von Gewalt wegen Gier.

Das ist wirklich das Einzige was wirksam sein kann, diese Abstimmung mit den Füssen, wir müssen alles vermeiden, was den grossen Spielern im Hintergrund ihre Pfründe noch fetter macht, nur so ist ein gemeinsames Umdenken möglich, ansonsten können nur noch die Ausserirdischen diesen Planeten retten und das erscheint mir eher unwahrscheinlich.

Am 06. März 2017 schrieb Alfred Matejka: Guten Morgen Uli,danke dafür,dass du dir für Schulz Zeit genommen und sie nicht vergeudet hast.Das muss ich leider auch tun,um ihn bei Kolleginnen und Kollegen zu entzaubern.Das Schulz mit seinen Sprüchen so einen Zuspruch bekam,liegt wohl eher daran,dass Gabriel und Merkel auf gut deutsch zum Kotzen sind.Heute steht wieder in der bundesdeutschen Propaganda-Presse,dass die Rentner zufrieden sind.Von Untertanen im Merkel-Reich ist nicht anderes zu erwarten.Aber es sind sicher die falschen Fragen gestellt worden.Würden Sie lieber 800? mehr im Monat bekommen wie in Österreich?Wer sagt da nein.In Österreich bekommt ein langjährig beschäftigter Neueintreter(2013) im Durchschnitt 1820? (Männer)in Deutschland 1050?.Bei Frauen im Durchschnitt 1220? in Österreich,590? in Deutschland.Im Nachbarland gibt es eine Mindestsicherung von 890?,bei 30 Jahren Einzahlung von 1000?.Das Rentenalter ist 65 Jahre.Früher in Rente gehen ist möglich bei mindestens 40 Jahren Einzahlung,ab 62 Jahren,mit 5,1% Abschlag pro Jahr.Fast alle Erwerbstätigen zahlen in die Rentenkasse ein.Der Beitrag beträgt 22,8% und ist seit 1988 weitgehend stabil.

12,55% zahlt der sogenannte Arbeitgeber.

10,25%zahlen die Beschäftigten.In Deutschland liegt der Beitrag bei 18,7%.Nimmt man den Riestereffekt von 4%dazu ist er annähernd gleich.

Die Riesterrente macht den Rentner nicht wohlhabender,nur den Riester und in erster Linie die Allianz -Versicherung.Privatversicherung-Privat kommt von Privare und das bedeutet übersetzt:Berauben.Die Privatversicherungen sind Beraubungs-Versicherungen.Und das ist das Grundübel im Kapitalismus,das Privateigentum an Produktionsmittel.

Millionen Rentnerinnen und Rentner werden wieder bei Merkel und Schulz ihre Stimme abgeben.Die Linken werden nicht gewählt werden,weil die ihnen ja alles wegnehmen wollen.

Ihr Linken im Bundestag,macht endlich euer Maul auf und schreit es heraus:Wer Rentner quält-wird nicht gewählt.Das ist eure Chance,Millionen Stimmen bei den Rentnern zu gewinnen.Habt ihr die Signale noch nicht gehört ,oder geht es bei euch nur um die Absicherung guter Listenplätze zur Bundestagswahl,um die eigene Rente abzusichern?

Am 06. März 2017 schrieb altes Fachbuch: schulz'sche mogelpackung und/oder neue groko??



ich bekomme auch das gefühl, dass schulz anstelle von wahlkampf schon die pflöcke für den künftigen koalitionsvertrag einschlägt!

dem schulz und damit der spd und ihren tarifpolitischen gefolge geht es nicht um korrekturen, die man reumütig "eingesteht" und fürsorglich dem wähler zukommen lässt, sondern um eine selbstinszenierung, als hätten die vom richtigen leben ahnung und hätten ein ohr für den wähler!

die gesamtgesellschaftliche relevanz entspräche etwa dem, ob die kirsche von einer torte am südhang um 12:00 oder 15:00 uhr gepflückt worden wäre:)



das ist kein mogeln mehr, das ist offensichtliche verlogenheit! da es um betroffene menschliche schicksale geht, ist es zutiefst zynisch, asozial und menschen verachtend!



schulz vorschlag scheint klientelpolitik zu sein, ein plan zur schmerzfreien frühverrentung der autobauer und kohlekumpel. es lohnt die fakten und ausgewählten propagierten einzelfälle auseinander zunehmen!

die spd schließt mit diesem vorschlag die hartzer (algII) weiterhin von der effektiveren und lukrativeren arbeitsvermittlung aus, das ist zweierlei maß und statistisch nonsens: in 2016 gab es durchschntl. 775.000 algI-empfänger, aber 3,25 MIO bedarfsgemeinschaften, in denen 6,3 MIO menschen lebten.

die bezugsdauer beim algI war ca. 120 tage bei den jüngeren, deren bezugshöhe bei ca. 600? lagen. die ab 55 jährigen hatten schon bezugszeiten von über 175 tagen bei einer höhe von mehr als 900?!!

davon träumen die hartzer!!

wenn also was in der förderung geändert werden muss, dann beim algII.

aber dieses "disziplinierungsmaterial", dieses "erpressungspotenzial" (von menschen sprechen schulz und co nicht) braucht man, für den weiteren sozialabbau, der passieren wird, wird man für die integration doch solidarisch teilen müssen:)

Am 06. März 2017 schrieb Andreas Schell: Trennen wir doch mal die Ereignisse von den beleuchteten Personen, dann wird es klarer. Schulz also eine Marionette? Das war doch schon abgehakt! Schulz wird entweder einen "erdrutschartigen Wahlsieg" oder einen "Achtungserfolg" auf Kosten der Linken und der Rechten holen. Sensationell - und von vorne bis hinten inszeniert! Die GroKo ist und bleibt derweil in der nicht näher definierten Mitte und gehört dem Großkapital. Kleines Geheimnis noch: für jedes andere denkbare Bündnis gilt exakt das Gleiche.



Wieso also noch über Personen aufregen? Erdogan ein Diktator, Trump ein Irrer? Schon klar. Die beiden sind nur dummerweise die Oberbefehlshaber der mit Abstand größten und der zweitgrößten Armee innerhalb der NATO, die alle, auch Schulz, gar so dringend brauchen. Täglich wird das NATO-Glaubensbekenntnis gemurmelt, bei der Sekte, die eine Kanone als ihren Gott erkannt hat! Für die NATO-Sicherheit werden wir ganz viel Geld ausgeben, und zwar alle: Trump-Erdogan-Merkel-Schulz. Und die zweite Reihe auch, z.B. der olivgrüne Özdemir. Wer glaubt, dass die sich um unseren Frieden sorgen? Mehr als für Hartz werden wir für "Despoten-beschützen-sicher-keine-Idioten" ausgeben. Das Geld für die Rüstung und die Kriegsbeute wandern ohne Umwege in sehr gut beschützte Großvermögen. Das gilt für Hartz nicht, da wird bloß kleines Geld diffus verteilt, z.B. an Immobilieneigentümer oder an Aldi. An Weihnachten bekommt ganz vielleicht der MediaMarkt Bissl was ab. Ein schlechtes Geschäft, das man halt nebenbei mitnimmt.



Und weiter so. Die Goldene Kamera für die Nachrichtenredaktionen von ARD, ZDF und RTL Aktuell? Wahnsinn! Caren Miosga sagt im Abendkleid was über Deniz Yücel, ein Thema, das die Deutschen eint. Hey Wahnsinn, alles auf Empörung! Da wird immerhin ein einzelner Mensch von einem Diktator ungerecht behandelt! Bis zum Happy End dieses wenig spannenden Films sind alle beschäftigt. In den nächsten Nachrichten wird wieder brav der Propaganda-Teleprompter abgelesen. Noch immer keine Krankenhäuser und keine Fassbomben in Mossul, nur viele arme Flüchtlinge, die dann vielleicht der Erdogan verwalten darf. Der IS ist schuld, nicht die CIA, nicht die Saudis und auch nicht die NATO. Eher die Russen, lasst uns Gründe finden! Der Teleprompter-Text nützt ... wem? Genau. Und wenn der Yücel wieder da ist, hat die "Welt" 'nen Auflagerekord. Dafür die goldene Kamera!



Fragen wir also nicht mehr, wer gerade auf der Bühne steht, sondern was tatsächlich passiert. Mit Schulz oder der nächsten Bundestagswahl hat das nämlich nichts zu tun. Mit Trump oder Erdogan auch nicht. Das Ziel ist Stillstand und Chaos, in dem ganz Wenige ganz prima leben und die anderen gerne verrecken können. In Afrika läuft das Zukunfts-Programm vor unseren sehenden Augen: Schnellfeuergewehre und Munition sind stets im Überfluss da, Traktoren und Bewässerungsanlagen im Zweifelsfall eher nicht.



Die Reichen freuen sich und Schulz ist, wie seine Vorgängerin und deren Vorgänger, nur ihr ergebener Butler.

Am 06. März 2017 schrieb Elke Bergmann: Wieder voll auf dem Punkt! Bei Scholz keine Rede von Arbeitsplätzen, nur von Alimenten! Nicht an das Problem rangehen, nur die Symptome kurieren. Patient tot, aber die Beerdigungskosten übernimmt der Staat!

Am 06. März 2017 schrieb Heinz Schneider: Das ist aber ein Schreck in der Morgenstunde. Horst Seehofers Aschermittwochsrede in der Rationalgalerie?



Das nicht, nur Teile davon.



Aber auch Bayerns Arbeitministerin Emilia Müller ( CSU,, wie ihr Hörst) schimpfte, die SPD will mit dem Arbeitslosengeld Q den Anreiz geben, bis zu vier Jahre in der Arbeitlosigkeit zu verharren!"



So was aber auch. Da lässt sich der Arbeitlose fürs Weiterbilden, für einen Schul- oder Berufsabschluss fürtlich mit ALG 1 entlohnen. Soll er doch weiter Pakete ausfahren!!



Eine Mogelpackimg, das alles.

Am 06. März 2017 schrieb Hans-Werner Maier: Sie schreiben von "Zufriedenheit nach getaner Arbeit", das ist doch völlig romantisch. Fragen sie mal die Leute von der Müllabfuhr, oder von Fließband. Da ist jeder froh, wenn er nicht mehr arbeiten muss.

Am 06. März 2017 schrieb paulo h. bruder: Leider sehr zutreffend. Kapitalismus? Das Unwort der Sozialdemokraten. Und ihrer Berater.

Am 06. März 2017 schrieb Aleksander Korty: Geschätzter Herr Galerist, bei ihrem, wie immer fundierten und gut recherchierten, sowie sehr informativen Artikel zu der Mogelpackung Schulz vielen mir am laufenden Band immer wieder neue Volksweisheiten ein und kluge Zitate anderer kluger Menschen. Sie werden mir sicherlich verzeihen, wenn ich hier davon einige los werden möchte!

Doch zunächst einmal eine Anmerkung zu ihrer Weissagung der politischen Zukunft der Bananen Republik Deutschland:Ich bin schon lange Zeit davon überzeugt. dass es höchst wahrscheinlich ist, dass nach dem Wahltag die Neuauflage einer GROKA ansteht, denn eine sogenannte "ROT"-ROT-GRÜNE-Koalition halte ich schon deshalb für unwahrscheinlich, weil dies zur Zerreißprobe für DIE LINKE werden würde, trotz der Ambitionen ihrer Opportunisten. An dieser Stelle eine Frage an den klugen Fachmann. Wenn einer diese Frage beantworten kann, dann Sie: Wer hat eigentlich diesen völlig irreführenden und schwachsinnigen Begriff von der "ROT"-ROT-GRÜNEN-KOALITION erfunden? ? ? Was bitte ist an dieser 'alten und längst politisch verkommenen Tante sPD' seit August 1914 noch rot ? Es ist doch eher ein schmutziges Orange mit Tendenzen zum Kack-Braun, wenn ich an solche Mitglieder wie Thilo Sarrazin denke, Mitglied der sPD seit 44 Jahren !

Doch zurück zum eigentlichen Thema, diesem SPRÜCHE-KLOPFER:

Der weise deutsche Volksmund sagt: "An ihren Taten sollt ihr sie messen, nicht an ihren Worten" und weiter: "Papier ist geduldig" Das gilt auch für das was dieser Mulz oder SCHmerkel so schreibt und sagt! Der Wahltag wird es zeigen. Und der ansonsten nicht von mir politisch geschätzte, aber kluge 'Eiserne Kanzler' hat mal geäußert: " Nirgendwo wird soviel gelogen, wie auf Beerdigungen, vor WAHLEN und nach Jagdgesellschaften." Auch einem Reaktionär kann mensch NICHT immer widersprechen. Denn er wusste wovon er sprach als bedeutender Politiker und passionierter Jäger. Übrigens zwei Eigenschaften, die er mit Erich Honecker gemeinsam hatte.