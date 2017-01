Der 3. Weltkrieg droht

NATO-Soldaten retten Osteuropa



Autor: U. Gellermann

Datum: 05. Januar 2017

Der US-Star-Autor David A. Andelman hatte es dem Sender CNN anvertraut und der hatte es schleunigst der NATO weitergegeben: Der 3. Weltkrieg beginnt in und um die Suwalki-Gap. Das ist jene unscheinbare Lücke, die zwischen zwei Dreiländerecken verläuft: Dem Dreiländereck Litauen-Polen-Belarus und dem Dreiländereck Litauen-Polen-Russland. Der Suwalki Gap liegt genau zwischen dem Nato-Partner Polen, dem Territorium der russischen Exklave Kaliningrad und Weißrussland. In den nächsten Tagen verlegt deshalb die US-Army eine komplette Panzerbrigade mit 4000 Soldatinnen und Soldaten und mehr als 2000 Panzern, Haubitzen, Jeeps und LKW dorthin. Die militärische Fracht wird in Bremerhaven ausgeladen, um dann mit Zügen, Fahrzeugkolonnen und weiteren Schiffen Richtung Osten, eben in die 3. Weltkriegs-Lücke nach Suwalki geworfen zu werden.

Etwa 900 Waggons mit militärischem Material werden per Eisenbahn von Bremerhaven nach Polen gebracht werden. Voller Stolz teilt das Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern der Bundeswehr mit: „Bildlich gesprochen entspräche dies einer Gesamtzuglänge von zirka zehn Kilometern“. Hinzu kommen ungefähr 600 Frachtstücke, die vom Truppenübungsplatz Bergen-Hohne ebenfalls per Bahn nach Polen transportiert werden. Rund 40 Fahrzeuge sollen direkt über die Straße nach Polen bewegt werden. Räder aller Art sollen rollen für den Sieg im Kampf um die Suwalki-Lücke.

Der US-Befehlshaber für Europa, General Frederick Hodges, versucht alles, um nur ja nicht zum 3. Weltkrieg zu spät zu kommen: „Verhandeln kann man mit Russland nur, wenn man Stärke zeigt“, sagte der Mann vor der Verlegung seiner Truppen nach Polen und ins Baltikum. Der General versteht sein Handwerk. Schließlich war er als Kommandeur der 1. Brigade der 101st Airborne Division in der Führung der Operation „Iraqi Freedom“. In jenem Krieg, in dem die USA ordentlich Stärke zeigte und etwa eine halbe Million Iraker vom Leben zum Tod befreite. Die Airborne-Division ist jene tapfere Truppe, deren Mitglieder am 12. März 2006 in Mahmudija in ein Haus eingedrungen waren und ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigten. Einer von ihnen brachte die sechsjährige Schwester und die Eltern des Opfers in einen Nebenraum und ermordete alle drei. Zusammen mit seinen Kameraden setzte er dann das Haus in Brand, um die Tat zu vertuschen. Hodges ist fraglos der Mann, dem man die Führung des 3. Weltkrieg anvertrauen kann.

Fast so tapfer wie der US-General ist die deutsche Kriegsministerin Ursula von der Leyen: "Wichtig ist, dass die Nato sich so stark aufstellt, dass klar ist, dass niemand sich einen Vorteil davon versprechen kann, dieses Militärbündnis anzugreifen." Zwar hat niemand das Militärbündnis bedroht, aber der gute alte Gleiwitz-Trick funktioniert doch immer noch: Ab heute wird zurück geschossen. Als damals, nach dem deutschen Überfall auf Polen, die Neuregelung der deutschen Ostgrenze ihren mörderischen Gang nahm, wurde Suwalki übrigens erst in Suwalken, später am 21. Mai 1941 in Sudauen umbenannt. Nicht mehr lange, denn schon im August 1944 musste die 170. Infanterie-Division der deutschen Wehrmacht westlich von Suwalki Verteidigungsstellungen beziehen, um der sowjetischen Armee den Weg nach Berlin zu verlegen. Schon im Ersten Weltkrieg erreichte die deutsche Frontschwester Maria (Tutti) Dickhäuser ein Brief ihres Liebsten aus einem Schützengraben westlich von Suwalki: „Liebe Tutti, das Bataillon hat noch 3 Offiziere . . . es ist furchtbar . . . wann wird es mich treffen?“ Eine Frage, die sich von der Leyen und ihre Vorhut in den Medien nie stellen müssen und deshalb auch nie stellen werden.

"Ich denke, es gab in den vergangenen Jahren kein Ereignis, das so wichtig war wie der heutige Nato-Gipfel, wie die Tatsache, dass in Polen dauerhaftes Nato-Militär stationiert wird. Das wird Aggressoren den Wunsch auf eine Aggression gegen Polen oder andere Staaten nehmen", erklärte der polnische Innenminister Mariusz Blaszczak im Vorfeld der Truppenverschiebungen nach Suwalki. So wenig wie die deutsche Regierung scheint auch die polnische aus der Geschichte und den Kriegen gelernt zu haben. Der Russe, den die beiden minderbegabten Minister ins 3. Weltkriegs-Visier nehmen wollen, war im Herbst 1944/Frühjahr 1945 schon mal in Suwalki/Sudauen: Als das Kreisgebiet durch die Rote Armee gegen die Deutschen erobert wurde. Danach erst war Polen befreit und das Gebiet wurde den Polen zurück gegeben. Hat man die Geduld der aktuellen chauvinistischen polnischen Regierung zu lauschen, dann war alles ganz anders: Die Polen haben sich von den Russen befreit und die Deutschen schauten wahrscheinlich dabei zu. Oder so.

Der nächste große Krieg kann vermieden werden. Ein Schritt ist der, mit seinen Nachbarn in Frieden zu leben. Ein nächster ist der, aus der NATO auszutreten. Und vorab, vor den großen Schritten, die kleineren: In Bremerhaven rufen die Friedensbewegten zur Demonstration gegen die Militärtransporte auf: Man trifft sich am 7. Januar 2017 um 12 Uhr an der Großen Kirche in Bremerhaven. In Berlin findet eine Mahnwache an der US-amerikanischen Botschaft am Pariser Platz statt: Am Samstag, dem 7. Januar 2017, um 12:00 Uhr. So ginge die Rettung Europas. Von unten.



Kommentare

Folgende Leserbriefe wurden zu diesem Artikel geschrieben:

Am 05. Januar 2017 schrieb altes Fachbuch: zur komplettierung des artikels:

- die wolfsschanze von rastenburg liegt vielleicht 80 km weiter westlich.

entweder, das lag der NATO zu weit westlich also militärisch zu defensiv oder zu nahe und damit zu offensiv an der geschichte:)

- in der ecke hat der kaiser am 28.09.1912 seinen 2000. ROThirsch geschossen, einen KAPITALen 14 ender, "wochen" zuvor haben die römer dort schon viadukte hinterlassen

- suwalki liegt zwischen 2 nationalparks in den masuren. für ablenkung gegen bunkerkoller ist also gesorgt. ob der tourismus das verträgt?

- vom gelände her (masuren=moore, wälder, tiefe täler/niederungen, kurvenreiche kleinststraße, brücken geringer tragkraft, elche, wisente und wölfe, gewässer aller art, keine ost-west-straßen.....) wäre es einfacher, warschau einzunehmen, als sich nach kaliningrad durchzukämpfen

- weit und breit keine russische grenze: also unterstellt man eigentlich einen angriff durch und über weißrussland oder einen entsatz aus kaliningrad (dann sicher mit der baltischen flotte:)

- ich befürchte, dass es um eine einkesselung und belagerung von kaliningrad geht. plötzlich gibt es keinen grenzverkehr mehr, schienenverkehr wird unterbrochen, energieversorgung, nachschub aller art, die ostsee und der luftraum dicht, eine stadt als geisel und dealmasse..... man will, dass niemand sich in der frontstadt wohlfühlt und ein exodus beginnt. wenn russ. ehefrauen anfangen unzufrieden zu werden, dann will auch niemand dort mehr dienen;) übrigens eine überlegung für die demonstrationskultur hierzulande: das transparent nicht vor ramstein-air basis, sondern vor den häusern der mitarbeiter "hier wohnen kriegstreiber" (friedens"stalking")



so oder so, die terrordebatte wird eh alles übertünchen

Am 05. Januar 2017 schrieb Marie Gerster: Dieses Spiel mit de realen Weltkriegsgefahr und der US-Drohgebärde ist großartig formuliert. Ein Kriegspanorama bis hin zum Privaten, zu einem Schützengraben-Brief des 1. Weltkriegs. Das macht Gellermann keiner nach.

Am 05. Januar 2017 schrieb Andreas Buntrock: Solange wir Deutschen es zulassen, dass wir von "Christdemokraten", "Christsozialen" und "Sozialdemokraten" sowie Teilen der Grünen(Kretschmann, Göring-Eckhardt und Co) außenpolitisch wie das "dumme Vieh" im Kreis über die Weide geführt werden, wird sich an der Situation nichts ändern.

Dass "unsere" Vierte Gewalt", vertreten durch, ALLZEIT VORAN, die Luthers und Bittners und die von Altenbockums dieser Entwicklung in den Mainstreamgazetten dieses Landes die Notwendigkeit attestieren...nur ein weiterer Tropfen notgeiler Kriegslust auf das geradezu kriminelle Verhalten der verantwortlichen Kriegstreiber welche "unsere" politische Führungskaste repräsentieren.

Dass diese „Herrschaften" dann auch noch mit freudigem Augenaufschlag dem geschichtsklitterndem Urteil eines rechtskonservativen Kaczynski folgen, und Russland geradezu euphorisch als neue/alte/ewige Wiege des Bösen zu erkennen glauben...



gegen akute Kriegsgeilheit dieser Herrschaften hilft leider kein journalistisch vorgetragenes sachliches Argument, sondern nur...!

Am 05. Januar 2017 schrieb Hella-Maria Schier: Ich meine vor einiger Zeit mal gelesen haben, dass selbst das Führungspersonal der Nato auf direkte Nachfrage nicht bestätigen wollte, dass es von irgendwelchen Plänen Putins wüsste, das Baltikum oder Polen zu überfallen. Nein, eigentlich nicht, da ginge es mehr darum die Ängste der Balten und Polen zu beruhigen, das sei die Hauptaufgabe der Nato-Truppen in der Gegend, wurde gesagt. Eine seltsame Art von Psychotherapie. Soviel Aufwand um (angeblich) reine Befindlichkeiten ist ja wirklich rührend, aber erschreckend für die weniger Verwirrten. Ich würde diese Osteuropäer, auf die ich derzeit von daher gar nicht gut zu sprechen bin, lieber mal richtig durchschütteln und an sie apellieren, sich erst mal umfassend zu informieren, ehe sie hysterisch werden, sich in traumatisierte Gefühlswelten hineinsteigern und möglicherwiese die ganze Welt in Gefahr bringen, einschließlich sich selbst.

Aber wahrscheinlich profitiert jemand in den Ländern wirtschaftlich von den Spannungen mit Russland, hörte sowas mal in Bezug auf das Baltikum und es hatte irgendwie mit der EU zu tun.

.Leider sind die Details in den täglichen Nachrichtenfluten untergegangen.



Am 05. Januar 2017 schrieb Jochen Scholz: Lieber Uli,



der tapfere General Hodges und die noch tapferere Ministerin von der Leyen haben einfach begriffen, was Du nicht wahrhaben willst: der Russe braucht ab und zu einen vor den Latz.

Und hier habe ich noch ein eigenes Werkchen zur Kenntnis:



http://www.zeit-fragen.ch/de/ausgaben/2017/nr-1-3-januar-2017/feindbild-russland-geschichte-einer-daemonisierung.html