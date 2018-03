Außenminister Heiko Maas

Verstand verloren, von Russen geklaut!

Autor: U. Gellermann

Datum: 26. März 2018

Es war ein trüber Morgen im Außenministerium: Doktor Heiko Maas wachte jäh an seinem Schreibtisch auf: „Wo ist mein Verstand? Gestern hatte ich ihn noch, jetzt ist er weg. Hilfe! Der Russe muß ihn mir geklaut haben!“ Zweifelnd kam die Sekretärin in sein Büro: „Echt? Gestern noch? Ist mir gar nicht aufgefallen.“ - Maas: "Ich habe schon in Moskau nachfragen lassen. Die russische Regierung hat bisher keine der offenen Fragen beantwortet. Damit ist die Sache klar: Wer auf offene Fragen nicht antwortet, ist schuldig. Das ist ein Anschlag auf meinen Verstand!"

Inzwischen füllte sich das Büro des Doktor Maas. Verfassungsschützer und Beamte des Bundeskriminalamtes halfen dem Außenminister bei der Suche. Stühle wurden gerückt, Teppiche angehoben, Bilder von der Wand genommen. „Wie sah der Verstand denn aus?“, fragte einer der Beamten. - „Woher sollen wir dass denn wissen“, antwortete die Sekretärin. „Bisher hatte doch keiner auch nur einen Funken Verstand bei ihm bemerkt.“ Hektisch ging die Suche weiter. - „Und wie kommen Sie darauf, dass die Russen Ihren Verstand haben?“, fragte einer von den Schützern?" - Maas: „Die Russen klauen doch alles, das weiß man doch. Außerdem ist mein Verstand eindeutig weg. Das ist der untrügliche Beweis für den Anschlag. Es ist klar, dass dieser Anschlag nicht ohne Folgen bleiben kann.“

Aufgeregt wuselte der Suchtrupp durch das Büro des Ministers. Es ging fraglos um die nationale Sicherheit. Der Großen Koalition mangelte es ohnehin an Verstand. Wenn sich jetzt der Russe auch noch den Maas-Verstand angeeignet hatte! - „Man will in Moskau die GroKo lahmlegen“, rief Heiko Maas aus, „Deutlicher geht es gar nicht mehr: Die Fakten und Indizien weisen nach Russland.“ Ein älterer, erfahrener Beamter flüsterte aus den Mundwinkeln: „Ausgerechnet das bisschen Maas-Verstand sollen die Russen geklaut haben? So blöd ist in Moskau niemand.“

Der Leiter des Suchtrupps konnte sich kaum das Lachen verbeissen: „Wenn einer von Ihnen irgendwelche Fakten und Indizien findet, gebe ich einen aus. Und wenn einer den Verstand des Herrn Doktor findet, schmeiße ich eine Lokalrunde.“ - Murmelte einer der Kollegen: „Alter Geizkragen. Der weiß genau, dass da nichts zu finden ist. Da kann er gut ne Runde schmeißen.“ - Schließlich kam der Sprecher des Auswärtigen Amtse zu Wort und erklärte: „Die Bundesregierung hat in enger Abstimmung innerhalb der Europäischen Union und mit NATO-Verbündeten entschieden, vier russische Diplomaten aufzufordern, die Bundesrepublik innerhalb von 7 Tagen zu verlassen.“

Und so fand sich doch noch ein Faktum: Indem die Bundesregierung einfach eines herstellte. Und auch ein Indiz (Hinweis) konnte mit der Erklärung des Auswärtigen Amtes fabriziert werden: Nicht nur der Verstand des Außenministers war verloren gegangen. Auch sonst hatte der Verstand in Berlin offenkundig Ausgang.

Die fetten Sätze im obigen Text sind Original-Zitate aus der Erklärung der Bundesregierung zum Fall Skripal.

OSTERN

FÜR DEN FRIEDEN MARSCHIEREN

Samstag, 31. März 2018

Ab 12.00 Uhr

Treffpunkt und Abschluss

U-Bahnhof Turmstraße/Tusnelda-Allee

Es spricht:

EUGEN DREWERMANN



Kommentare

Folgende Leserbriefe wurden zu diesem Artikel geschrieben:

Am 27. März 2018 schrieb Jens Humml: Die Russen waren es sicher nicht. Die sind doch nicht blöd. Die werden sich doch keine "Schadsoftware" ins Land holen.

Am 27. März 2018 schrieb Michael Kohle: Maas ins Außenministerium und bringt Glamour mit! So vermeldet die Gniffke-Konkurrenz ntv am 9.3. Und dann wundert sich der Galerist über verlustig gegangenen Verstand beim laufenden Meter Heiko? Wenn die Schweden recht haben, ist das mit dem Verlust schon länger her. Där vinet går in går vettet ut, wo Wein reingeht, da geht der Verstand raus. Der frühe Aufenthalt in der Umlaufbahn der Toskanafraktion, die Aufzucht im Dunstkreis von Oskar L. dürfte ihn da auch mit Riserva und Brunello vertraut gemacht haben, viel des roten Gegärten rein gegangen sein. Also? Nein, das dürfte nicht alles gewesen sein. Da wäre ja noch der Glamour zu bedenken. So wie einst ein gewisser Rudolf Sch. seiner Gräfin Kristina erlegen ist, dürfte wohl auch Heiko seiner Stormy Natalia hingeschmolzen sein. Und in solchen Selbstfindungsprozessen ist das mit dem „Verstand rausv….“ meist im Beipack. Auch wenn der Vorname in die richtige Richtung - die Russen - deutet.



Möge Gellermann mir solcherlei perfide Anzüglichkeiten verzeihen. Aber ich schaffe es einfach nicht mehr anders, diese Weiterungen des Sozenzirkus zu ertragen. Denn damit sind wir schon einen erheblichen Schritt weiter in der Beweislage hinsichtlich demenzproduzierendem Gifteinsatz als Theresa Maybe bei ihrem russischen Nervengift. Es hat ja alles gar nichts mehr mit dem gemeinen Sozialdemokraten zu tun. Das Script - da bin ich mit Mitkommentator Schell völlig einig - hin zum finalen Waffengang ist schon weit gediehen. Es drängt sich gar der Eindruck auf, dass bereits beschlossen ist, dass das anstehende WM-Endspiel zwischen Angelas Buben und den Rittern in Weiß bereits in befreiten Gebieten stattfinden soll.



Und damit der Dritte im Bunde - Generallissimo Rajoy - nicht auch noch auf die Schnapsidee kommt, seine „hombres“ mit dem goldenen Vollpfosten küren zu wollen, wurde mal auf die Schnelle dieser renitente Giftzwerg aus Katalonien aufgegriffen um ihn dann rechtzeitig dem Franco-Erben für die anstehende Grillparty zur Verfügung zu stellen. Was ja auch wieder nichts Neues ist. Der teutsche Polizeiapparat war schon immer allzu gerne behilflich dabei, solche Begehrlichkeiten aus Madrid zu erfüllen. Kaum hatte z.B. die Wehrmacht anno Vier’zge sich Gallien einverleibt, konnte dort die Nachhut aus Schutzstaffel und Staatspolizei (nee, geheim war die nie) allerlei lichtscheues Gesindel aufgreifen, die glaubten den spanischen „Bürgerkrieg“ lebend überstanden zu haben und übergaben sie postwendend dem gierigen Bruder im Geiste zu Madrid. Mit dem Überleben war dann eben doch nichts. Und deswegen bin ich absolut sicher, der arme Wicht mit dem Putsch im Namen dürfte keine gute Prognose zu erwarten haben. Einfach nur blöd, wie kann er denn ausgerechnet nach Großdeutschland fliehen.



Übrigens … ich möchte dem Galeristen danken. Die Galerie ist - so mein Eindruck - allmählich das letzte Refugium im Neuland, wo man und frau noch seine „Gedanken und Gefühle“ absetzen bzw. loswerden darf. Danke auch dafür, dass Uli G. just dieses Thema zu Klein-Heiko gestern hier eingesetzt hat. Wo nur wäre es mir sonst möglich gewesen … Wo ich doch gestern seit langem mal wieder ins Kino gegangen bin, um Gniffke und den Seinen aus dem Weg zu gehen. Wollte ich doch auch etwas dem von mir gar nicht wohl gelittenen gemeinen „Amerikaner“ zugute kommen lassen. Und so zog ich mir „Lucky“ rein, in der Hauptrolle der letzte Mohikaner ersatzweise der allerletzte human fühlende Mensch in gods own land, Harry Dean Stanton - der aus Paris Texas - in seiner ersten und letzten Hauptrolle. Ganz ohne Schmerzen ging der Besuch jedoch nicht ab. Vorher gab es die Vorschau des finalen Anti-Putin-Filmes, direkt aus Hollywood, der „Sohn Stalins“. Noch ein Puzzle-Teilchen passend zum bevorstehenden Verschwörungsprojekt „Endlösung der Russenfrage“!

Am 27. März 2018 schrieb Klaus Bloemker: @Andreas Shell

"längst geplanten Russlandfeldzug"



Das ist nicht die Gefahr. Und Maas ist in der Hinsicht auch ungefährlich. - Die Gefahr ist der neue US Sicherheitsberater John Bolten, der die Bombardierung Irans fordert. - Dieser Krieg ist wahrscheinlicher als ein Russlandfeldzug.



Am 27. März 2018 schrieb Alexander Kocks: Meine negative Meinung zu Merkels' Politik steht seit 2006 unverrückbar fest. Ich halte die Politik der Frau für Verantwortungslos. Das eine Figur wie Maas in Deutschland eine Position erreichen kann die über der des Nachtwächters im Außenamt steht hielt ich bis vor wenigen Jahren für ausgeschlossen. Aber wenn man denkt der Boden ist erreicht und es kann nicht weiter abwärts gehen wird man in diesem Land immer wieder überrascht.

Als ich jung war habe ich immer darüber gerätselt wie die Katastrophe des 2. Weltkriegs geschehen konnte. Heute nach 12 Jahren Merkel ist mir einiges klar geworden.

Ansonsten Herr Gellermann haben Sie mir den

Tag verschönt ich musste herzlich bei der Lektüre Ihres Artikels lachen, obwohl der Anlass eher zum Weinen ist.



Am 27. März 2018 schrieb Alexander Boncourt: Klasse Herr Gellermann,

mit dem Text haben sie die humoristische Ebene des Niveaus auf dem sich der Fall Skripal mittlerweile abspielt wunderbar festgehalten. Ich finde man bewegt sich derzeit irgendwo zwischen Marty Feldman und den Looney Toons. Sich das Lachen zu erhalten ist lebenswichtig. Ich danke Ihnen vielmals.

Wenn die Sache mit der Parkbank nicht so bitter und herb wäre, man muß ja schon manchmal Schmunzeln.

Übrigens, meine Tochter war gerade erst für zwei Wochen Schüleraustausch in Moskau. Fazit: Nette Menschen, tolles Land, Coole Leute - halt kalt da im Moment. Aber sonst echt fein. Ich verstehe das alles nicht mehr.

Vielen lieben Dank, K. Gutplatz.

Am 27. März 2018 schrieb Andreas Schell: Im Fall Skripal will man einen Grund für den längst geplanten Russlandfeldzug konstruieren. Das klappt auch sicher noch. Es ist dabei recht hilfreich, dass offenbar in Vergessenheit gerät, was mit den letzten Europäischen Politikern und Armeen passiert ist, die das auf Basis ähnlich dämlicher Lügenpropaganda probiert haben.



Das Gift Nowitschok stammt derweil mit ziemlicher Sicherheit aus der Giftküche Porton Down. Es wird medial völlig ignoriert, dass sich in Salesbury, in unmittelbarer Nähe des Tatorts genau diese "militärische Forschungseinrichtung" befindet, in der solche Substanzen auf jeden Fall verfügbar sind! Über weitere Strecken transportieren würde zumindest ich das Zeug dagegen lieber nicht (ich bin Chemiker). Auch würde mich die analytische Methode interessieren, mit der das Gift so zweifelsfrei identifiziert wurde. Das muss nämlich ziemlich wenig gewesen sein, wenn es nicht einmal für den Tod des Agenten und seiner Tochter gereicht hat. Oder einfacher: ich habe da noch einige Fragen.



Ähnliches Totalversagen aller Europäischen Regierungen, Behörden und der gesamten gleich geschalteten Medienwelt auch im Falle Facebook-Skandal: es wird komplett ignoriert, dass die Firma Cambridge Analytica seit Jahren mit exakt dem Stein des Anstoßes vor großem Publikum prahlt: erfolgreiche Massenmanipulation auf Basis von Big Data aus sozialen Netzwerken, z.B. im Trump-Wahlkampf. Klar: davon konnte man nicht berichten, denn da waren ja offiziell auch die Russen im Spiel. Diese Story ist zwar vollkommen idiotisch, passt aber prima zu unseren friedlich-demokratischen Absichten!



Ich frage mich nicht nur anhand dieser beiden aktuellen Beispiele, sondern auch anhand dessen, was Bräutigam, Klinkhammer, Gellermann und andere wache Geister seit Jahren über unsere Manipulatoren zu berichten wissen, wer denn diesen ganzen Schwachsinn eigentlich steuert?!



Die Medien treiben derweil die Bevölkerung bis hinein in vordergründig gebildete Kreise systematisch in den Wahnsinn. Es hilft nichts - nicht einmal eine Minderheit schickt sich an, die Intendanten und Chefredakteure aus ihren warmgefurzten Sesseln zu ziehen und sie in die Lausitz umzusiedeln - damit sie dort etwas über Ihr Land lernen!

Am 27. März 2018 schrieb altes Fachbuch: "h.maas" ist doch der markenname von kleiderständer für schicke anzüge? ein herrendiener?

so'n ding hat kein hirn und man benutzt das teil auch nur als mittel zum zweck.



das szenario ist allerdings zu planvoll und der druck für die akteure zu enorm, als dass man fehlenden intellekt unterstellen kann. DIE MÜSSEN EINFACH!!

- der ami hat seine innenpolitische auseinandersetzung trump gegen den deep state, und das zerbröseln seiner unipolaren weltordnung zu verdauen... und die kids wollen keine waffen mehr.... und überhaupt das standing ist grottig.

- die briten haben die kosten des brexits und diverse skandale zu kaschieren

- und germany spürt, dass es für alles jetzt schon zahlmeister sein wird, ohne richtig an den trog zu kommen. es begann mit der DeuBank, setzte sich fort mit VW und der IWF mahnt schon die übernahme der britischen zahlungsausfälle durch DE an. die kosten der migration sind da peanuts.

- mit dem skandal um cambridge analytica und scl group wurden die wahren manipulateure der us-wahl oder des brexit-votums enttarnt, die "demokratie" sei gar in gefahr;), die mähr vom bösen russen fliegt denen um die ohren

- die börse schmiert ab. nur 7% sollen durch geld gedeckt sein, der "rest" sind spekulative werte

- die russen und chinesen kuschen einfach nicht trotz sanktionen oder protektionismus. jetzt wollen die auch noch zurück schießen!!



da müssen einfach provokationen her. mh17, der ESC, doping und olympia, immer wieder gas in syrien oder bomben auf schulen und kinder... leaks und hackerangriffe, staatsgelenkte medien als spione, nun eben auch vergiftungen im befreundetem GB:)

ein kleines krieglein im nahen osten als generalprobe für den europäischen schauplatz würde allen helfen - wie schon immer!!! alle wären wieder solvent, für ne kurze weile wenigstens. und man wüsste beim schwanzvergleich, woran man ist!! die schäden bleiben kollateral da er auf fremden boden ausgefochten wird.



die nächsten schritte könnten also wieder gas in syrien sein, die berühmten roten linien, gefolgt von angriffen der ami-koalition gegen syrien als staat,

(hier der schlachtplan:

https://de.sputniknews.com/zeitungen/20180326320074296-schlag-gegen-syrien-usa/

die torpedierung von northstream II und der fussballweltmeisterschaft... etc. bis zum nächsten knall.



DIE MÜSSEN EINFACH!

Am 27. März 2018 schrieb Pat Hall: Ich begreife ohnehin nicht wie Ministerposten enifach so PI X DAUM verschoben werden können ?

Da wird eine Familienminsterin vom Kochtopf zur Vorzeigefrau der Bundeswehr ?

Da wrd ein dann ein kleiner Bürgermeister aus HH-Ottensen zum Finanzmister hochgeschaukelt obwohl er nach seinen eigen bekundungen nicht wollte ?

Hätte ich all diese Eigenschaften an Intelligenz,wo wäre ich wohl ....?



Am 27. März 2018 schrieb Melanie Gatzke: Herr Gellermann, das war wieder mal genial. Ein herrlicher Artikel. Wünschen wir gerrn Maas, dass er seinen Verstand noch findet. Da seh ich aber schwarz, was die Russen einmal geklaut haben, geben sie nicht mehr her.. So wird er wohl weiter ohne Verstand durch Leben wandeln müssen. Der arme Kerl.

Am 27. März 2018 schrieb Ulrike Spurgat: Ein kleines Kunststück diese Absurdität ad absurdum zu führen.

Auf den Punkt gebracht. Vielen Dank, und dem Maas habe ich eine Mail verpasst die sich gewaschen hat, ganz egal ob er sie liest oder nicht. Wichtig war es aufzustehen und Flagge zu zeigen.

Die kontinuierliche, schleichende Anpassung an die USA, wie Manipulationen zu funktionieren haben machen die Bananenrepublik perfekt. Russland muss beweisen, dass es mit dem Blödsinn, der von der Groko mit ihrem unsympatischen Seibert kundgetan wird, dass sie mit den völlig unbewiesenen Anschuldigen nichts zu tun haben. Typisch amerikanisch eben. Es hat mal eine Zeit gegeben, da hieß es, im Zweifel für den "Angeklagten." Nichts ist davon mehr übrig. Merkel vorweg, und deren Verstand ist, neben einigen anderen auch geklaut worden.

Kubicki von der FDP, Strafverteidiger im normalen Leben, wenn ich es richtig gelesen habe, hat sich eindeutig dazu geäußert, nichts mehr ist davon zu hören. Die FDP unterstützt die Ausweisung russischer Diplomaten heißt es am heutigen Tag. Was für eierlose Vögel, die im Bundestag fliegen und beliebig Platz nehmen, wo es gerade von Nutzen sein kann. Wer ist eigentlich Maas ?

Was mich aber wirklich beruhigt ist folgendes:

Eine devote Haltung Autoritäten gegenüber, wie den USA, die die Welt als ihr Eigentum betrachten, danach handeln, und auf wenig Gegenwehr stoßen. Vor allem die deutsche Bundesregierung ist saft und kraftlos, unkritisch, unreflektiert, blind und blöd, und die Amis wissen, dass sie sich auf diese unselbständige Regierung voll und ganz verlassen können, und das Geheimdienste spionieren liegt in der Natur der Sache. Die USA sind die größten Manipulierer, Unterdrücker, Folterer, Kriegstreiber und Kriegsverbrecher der Welt. Also selbständig geht mit der Bundesregierung nicht. Ist es nicht die USA an denen man klebt, dann ist es die EU, die von der deutschen Regierung gepiesakt und unterdrückt werden, und das soll wieder die eklige Größe Deutschlands zeigen, die von den USA an die Spitze gestellt wurden, um die POlitik der USA zu gewährleisten. Niemals geben die USA die EU auf, und Deutschland kann nicht eigenständig. Eine ungesunde Allianz in beide Richtungen.

Selbständig geht eben nicht. Ihre ganze Unfähigkeit zeigt sich in der Tatsache, völlig verblödet einfach mitzumachen, obwohl sie es besser wissen.Arbeitslosigkeit, Armut, 600 Milliarden Rüstungsausgaben und eine exorbitante Verelendung in großen Teilen der Bevölkerung.

Großbritannien, die unberechenbaren Folgen des Brexit, und nochmal: Ein Missbrauchsskandal der seinesgleichen sucht und die unfähige Politik wird immer deutlicher, also brauchte man ganz dringend ein übergeordnetes Thema, und welches Thema ist passender als ein Spionagekrimi, der auf Russland als Schuldigen zeigt ?

Sie quatschen von "Rechtsstaat" und benutzen es, um ihre eigenen Unfähigkeiten und Fehler zu vertuschen, und das Volk wieder einmal mehr für blöd zu verkaufen. Werte werden gelebt und nicht verordnet.

Die Festsetzung Puidgemont passt in diese Vorgehensweise: Ablenken der wirklichen Problem, sowohl im eigenen Land, in der EU, als auch in der Welt.

In Frankreich qualmt dem "Müttersöhnchen" das Höschen, so ist ihm Feuer unterm Hintern gemacht worden, und es gibt noch den Widerstand in Frankreich, und jagen sie ihn auf den Haufen der Geschichte, den der dem Land die weitere Unterdrückung bringen will: Endlich Hartz 4 nach deutschem Muster, nur Frankreich tickt anders, und sie kämpfen gegen das kommende Unrecht, und werden wir informiert in den Medien ? Nix.

In Katalonien brennt die mehr als berechtigte Wut, und wie erbärmlich ist Deutschland mal wieder an erster Stelle,und kriecht der spanischen Regierung darein, wo keine Sonne scheint.

Und das ist beunruhigend, weil sie immer da agieren, hart gemein, kompromisslos, wenn es um die Unterdrückung von Menschenrechten geht, (siehe Griechenland), und auch bei PUIdgemont ist es wieder so, dass sie brav ihre Hausaufgaben gemacht haben, wobei die Hoffnung eine Rolle spielt, dass nach Faschismus und Krieg wir an einer besseren Welt mitarbeiten, und die Geschichte ist nicht vorbei, und es geht weiter, und es werden wieder mehr werden, die für Frieden, Freiheit und Menschenrechte aufstehen.

Den Schwächeren zu schützen, den Menschenrechten verpflichtet sein, aber vor allem ihrer historischen Verpflichtung Russland gegenüber, in Frieden und Freundschaft mit dem Nachbarn zu leben, endlich gerecht zu werden.

Beschämend für unser Land mit solch einer Regierung, denen Mumm, Mut, Eigensinn und das Gespür für das Richtige zu tun in jeder Beziehung fehlt. Frieden mit Russland und allen Völkern in der Welt.

Raus aus der NATO.

Am 27. März 2018 schrieb Hermann Reber: Einfach verantwortungslos, ohne jeglichen Beweis russische Diplomaten auszuweisen. Und solidarisch sein mit einem Land, das gerade die Solidarität mit der EU aufgekündigt hat?

Sind 70 Jahre Frieden in Europa genug?

Am 27. März 2018 schrieb Manfred Caesar: Verstand verloren ?

Da ist man für Höheres berufen. e Nur ohne Verstand kommt man in die Regierung.

Am 27. März 2018 schrieb Helene+Ansgar Klein: Traurig, traurig, aber wahr: Ihre Glosse, Uli Gellerman

Am 27. März 2018 schrieb Heinz Schneider: "Vor allem bei den Jungen Netzwerkabgeordneten traf man deprimierend häufig auf solche, die in der einen Woche für diese, in der anderen Woche für jene Haltung zum Sozialstatt eintraten. Die sozialdemokratische Konfusion dieser Monate hat einen langen Vorlauf." So charakterisierte der Politikwissenschaftler Franz Walter 2009 das aufstrebende Personal der SPD.



Der Platz Deutschlands werde immer an der Seite Israels sein, gab sich Heiko Maas heute prinzipienfest, wegen der historischen Schuld Deutschlands.



War da nicht noch etwas? Kein Überfall auf die Sowjetunion? 20 Millionen ermordete Menschen? Keine historische Schuld? Keine Dankbarkeit für diejenigen, die uns vom Verbrecherregime der Nazis befreite?



Warum zweierlei Maas?



Prinzipienlosigkeit? Ach woher! Freundschaft mit Israel und Feindschaft mit Russland haben einen gemeinsamen Nenner: Beides schafft Aufträge für die Rüstungsindustrie.



Hinter dem Wohl der Rüstungswirtschaft müssen rechtsstaatliche Grundsätze zurückstehen. Das ist Kontiniutät in Deutschland, mit kurzen Ausnahmen unmittelbar nach Kriegen.



Klare Haltung zur Schmierenkomödie gibts diesmal nicht nur von Uli oder den Linken, sondern auch von der FDP, namentlich von Wolfgang Kubicki.



Klare Haltung von der SPD ist auf absehbare Zeit eher nicht mehr zu erwarten.



Mit dem Lied "Soldat vom Don" hat der geniale Stephan Trepte den Befreiern ein bleibendes Denkmal gesetzt: "weil der Krieg furchtbar war, brauchte der Frieden deinen ganzen Mut. Weil der Krieg tödlich war, brauchte der Frieden dein Leben"



Vergessen wir's nicht! Bleiben wir gerecht. Gehen wir zum Ostermarsch

Am 27. März 2018 schrieb Benny Thomas Olieni: "He was only following orders."



; - )

Am 27. März 2018 schrieb Klaus Bloemker: Heiko Maas ist wegen Auschwitz in die Politik gegangen.



Joschka Fischer hat mit Auschwitz den Jugoslavienkrieg begründet.



Deutschland wurde von Amerikanern an 'seine Geschichte' erinnert und solle daher am Irakkrieg teilnehmen. Hussein sei ein Feind Israels.



Unsere Asylpolitik wird auch mit Auschwitz begründet.



- Auf eine perverse Art adelt das Auschwitz-Argument jedwede Politik. Es adelt auch Heiko Maas. Wenn es ihm auch ansonsten an allem hapert.



Am 27. März 2018 schrieb Antares56: @ antares56

Die selbsternannten "Grünen" zeigen hierbei auch wieder mal ihre eindeutige Rechtstendenz! Eine Partei, die im überholen rechts von der CDU auf gemeinsamer Liene mit CSU und AfD ihr wirkliches Gesicht zeigt! Wobei der Russlandhass bei vielen bekannten "Grünen"-Politikern ein Ausmass zeigt, das noch über die CSU/AfD hinausführt!

Am 26. März 2018 schrieb Werner Bremer: So ist es: Maas hat den Verstand verloren, das ist der Beweis. Herr, wirf Hirn vom Himmel!

Am 26. März 2018 schrieb Beate Hermann : sind die alle bescheuert, dass die korrupten, reichen russen sich im königreich mit ihrem geklauten geld einen FETTEN machen können , liegt doch zu 90 prozent am königreich ! hätten die engländer gesagt, nee , nee ihr kommt mit dem geklauten geld hier nicht rein, das macht nur probleme, dann hätten die engländer jetzt keine probleme! aber die gier, die gier frisst gehirn !

Am 26. März 2018 schrieb Jana Winter: Lieber Herr Gellermann, das Land wird immer verrückter: Die haben nichts und gar nichts in der Hand, erklären die Russen trotzdem für schuldig. Und alle Medien plappern die Lüge nach. Da sind Sie mit der RATIONALGALERIE ein letzter Lichtblick! Danke.